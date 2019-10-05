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ليست نظيفة فقط.. أسرع السيارات الكهربائية في العالم

تمتلك السيارات الكهربائية القدرة الواضحة على الجمع بين المحرك غير الملوث للبيئة والتقنيات التي تساعدها في الوصول إلى سرعات متتالية في أقل زمن ممكن
تحرير:محمود نبيل ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
أودي E-Tron
أودي E-Tron
يظن البعض أن السيارات الكهربائية تهتم بالنواحي الفنية المتعلقة بالحفاظ على نظافة البيئة أكثر من أي شيء آخر، وتحديدًا القدرات الفنية مثل مستويات التسارع والإمكانات التي يمتلكها المحرك وتضعها في مصاف الموديلات الجيدة بالأسواق العالمية. وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت العديد من السيارات الكهربائية التي يمكنها توفير إمكانات مختلفة على المستوى الفني، بما يساعدها على الوصول إلى مستويات رائعة من التسارع بشكل خاص، وهو الأمر الذي يلقى قبولا واسعًا لدى الجماهير.
  وفي هذا السياق، يستعرض موقع "EVS"، المتخصص في متابعة شؤون السيارات الكهربائية والهجين فقط على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات صاحبة أفضل مستويات التسارع في العالم.   تيسلا موديل 3 لا شك في أنها واحدة من أهم السيارات الكهربائية الخالصة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وتستطيع
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عادات سيئة في القيادة تؤدي لانهيار سيارتك

لا شك أن السيارات تتأثر كفاءتها الفنية وفقًا للعديد من العوامل، سواء تلك التي تتعلق بالصناعة أو حتى الاستخدام الشخصي لقائدها، ولذلك فإن بعض الممارسات والعادات السيئة في التعامل مع السيارة تأتي على رأس الأمور التي تقلل من كفاءة السيارة. وعلى مستوى القيادة، قد تكون هناك العديد من الأمور والعادات التي يمارسها قائد السيارة بشكل يومي أثناء التعامل معها، هي السبب الرئيس في تلف المحرك وفقدانه لقدرته على مواصلة العمل بشكل مستمر، الأمر الذي يحرم السيارة من الكفاءة.
ام جي ZS

أقل من 300 ألف.. أرخص 3 سيارات SUV في مصر

تنافس شديد في سوق السيارات الـSUV الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات في مصر، وهنا نقارن بين 3 سيارات هي «تيجو 3، إم جي ZS، وسيتروين C3 إيركروس»، لتكشف الصراع المحتدم بين شركات السيارات بالسوق المصرية من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد. وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعارا تنافسية. ونرصد في التقرير التالي مواصفات وإمكانات هذه السيارات الثلاث لتكون الصورة النهائية لكل واحدة منها واضحة.
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يفضلونها دون غيرها.. سيارات لا يستغنى عنها أصحابها

لا شك أن السيارات المستعملة هي أحد أهم الخيارات التي يفضلها الجمهور على مستوى الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تفاوت الأوضاع الاقتصادية للبلدان التي تُعرض بها تلك السيارات في الأسواق المختلفة. ومن بين الآلاف من موديلات السيارات، تظل مجموعة محددة هي التي تلقى إعجاب الجمهور بالشكل الذي يجعلهم يتمسكون بتلك الموديلات للنهاية دون التفريط بها حتى بعد مرور سنوات طويلة على امتلاكهم إياها في الأسواق العالمية المختلفة لسنوات طويلة دون التفريط بها.
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