ليست نظيفة فقط.. أسرع السيارات الكهربائية في العالم

تمتلك السيارات الكهربائية القدرة الواضحة على الجمع بين المحرك غير الملوث للبيئة والتقنيات التي تساعدها في الوصول إلى سرعات متتالية في أقل زمن ممكن

تحرير:محمود نبيل ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

أودي E-Tron

يظن البعض أن السيارات الكهربائية تهتم بالنواحي الفنية المتعلقة بالحفاظ على نظافة البيئة أكثر من أي شيء آخر، وتحديدًا القدرات الفنية مثل مستويات التسارع والإمكانات التي يمتلكها المحرك وتضعها في مصاف الموديلات الجيدة بالأسواق العالمية. وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت العديد من السيارات الكهربائية التي يمكنها توفير إمكانات مختلفة على المستوى الفني، بما يساعدها على الوصول إلى مستويات رائعة من التسارع بشكل خاص، وهو الأمر الذي يلقى قبولا واسعًا لدى الجماهير.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "EVS"، المتخصص في متابعة شؤون السيارات الكهربائية والهجين فقط على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات صاحبة أفضل مستويات التسارع في العالم. تيسلا موديل 3 لا شك في أنها واحدة من أهم السيارات الكهربائية الخالصة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وتستطيع