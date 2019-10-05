ليست نظيفة فقط.. أسرع السيارات الكهربائية في العالم

تمتلك السيارات الكهربائية القدرة الواضحة على الجمع بين المحرك غير الملوث للبيئة والتقنيات التي تساعدها في الوصول إلى سرعات متتالية في أقل زمن ممكن
يظن البعض أن السيارات الكهربائية تهتم بالنواحي الفنية المتعلقة بالحفاظ على نظافة البيئة أكثر من أي شيء آخر، وتحديدًا القدرات الفنية مثل مستويات التسارع والإمكانات التي يمتلكها المحرك وتضعها في مصاف الموديلات الجيدة بالأسواق العالمية.
وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت العديد من السيارات الكهربائية التي يمكنها توفير إمكانات مختلفة على المستوى الفني، بما يساعدها على الوصول إلى مستويات رائعة من التسارع بشكل خاص، وهو الأمر الذي يلقى قبولا واسعًا لدى الجماهير.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "EVS"، المتخصص في متابعة شؤون السيارات الكهربائية والهجين فقط على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات صاحبة أفضل مستويات التسارع في العالم.
تيسلا موديل 3
لا شك في أنها واحدة من أهم السيارات الكهربائية الخالصة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وتستطيع
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "EVS"، المتخصص في متابعة شؤون السيارات الكهربائية والهجين فقط على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات صاحبة أفضل مستويات التسارع في العالم.
تيسلا موديل 3
لا شك في أنها واحدة من أهم السيارات الكهربائية الخالصة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وتستطيع بفضل القدرات الفنية الكبيرة الوصول إلى السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضعية الثبات في غضون زمن 5.9 ثانية فقط.
وعلى المستوى الفني، فإن سيارة تيسلا تصنف كواحدة من بين الموديلات التي حرصت الشركة الأمريكية المتخصصة في السيارات الكهربائية على تزويدها بقدرات ضخمة على مستوى المحرك بشكل واضح.
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أودي E-Tron
لا يمكن إغفال مدى التطوير الذي تحاول الشركة الألمانية إضافته للسيارة بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي أسهم بطبيعة الحال في إضافة مجموعة من اللمسات الفنية للسيارة الكهربائية التي تراهن عليها الشركة الألمانية في الأسواق خلال العامين الماضيين.
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وتستطيع بفضل القدرات الفنية الكبيرة الوصول إلى السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضعية الثبات في غضون زمن لا يتجاوز 5.5 ثانية فقط.
تيسلا موديل X
دو تيسلا موديل X من بين أهم السيارات التي توفر رفاهية كبيرة على مستوى القيادة، ولذلك فإن هذا الموديل الذي تنتجه الشركة الأمريكية في الأسواق خلال الفترة الماضية، كما أنها توفر خيارا رئيسا للباحثين عن سيارة كهربائية بإمكانات كبيرة على مستوى الموديلات الفاخرة، حيث راعت الشركة الأمريكية العملاقة أن تقدم موديلا جديدا بإمكانات رائعة على مستوى الأسواق العالمي.
وتستطيع بفضل القدرات الفنية الكبيرة الوصول إلى السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضعية الثبات في غضون زمن لا يتجاوز 2.7 ثانية فقط.
تيسلا موديل S
لا تختلف كثيرًا عن شقيقتها موديل X، فكلاهما راهنت عليه الشركة الأمريكية بقوة في الآونة الأخيرة، كما حرصت على تطويره بشكل واضح، سواء على المستوى الفني أو حتى الشكل الخارجي، بما أسهم في انتشارها بالأسواق العالمية.
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وتستطيع بفضل القدرات الفنية الكبيرة الوصول إلى السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضعية الثبات في غضون زمن لا يتجاوز 2.4 ثانية فقط، الأمر الذي يجعلها من بين أسرع السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية بشكل عام.
جاكوار I-Pace
حصلت السيارة الشهيرة على تقييم رائع على المستوى الفني، وهو 7.6 من أصل 10، وهو الأمر الذي يظهر أنها استطاعت إقناع العديد من الفئات الجماهير بالأسواق العالمية المختلفة، وهو ما يعني أنها تمتلك واحدة من أهم التقنيات على مستوى المحرك، ما يؤهلها للانطلاق بسرعة كبيرة والانتقال إلى 100 كيلومتر/ ساعة في زمن لا يتجاوز 4.5 ثانية، لتكون بذلك واحدة من أهم وأفضل السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.