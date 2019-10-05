ما وراء التوترات والغضب السياسى في العالم العربى!

نبيل عبد الفتاح

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

الاحتقانات والتوترات الاجتماعية والقلق الجماعى، كلها تعبيرات عن الأزمات الهيكلية التى تواجه غالب بلدان ومجتمعات عالمنا العربى، فى العراق، ولبنان، وتونس، والجزائر، والسودان، ناهيك بالحرب الأهلية فى سوريا واليمن وليبيا، وكلها نتائج الخلل فى تكوين النخب الحاكمة، وفساداتها، وعدم كفاءتها وافتقارها للخبرات خارج القمع، وضعف إمكانياتها وعدم استيعابها للتغيرات فى النظام الاجتماعى داخل مجتمعاتها، والتحولات فى الإقليم والعالم.

تفكك فى الأنسجة الاجتماعية ومكوناتها، وتردى الأوضاع الاقتصادية لشرائح اجتماعية واسعة، بما فيها الفئات الوسطى والصغيرة. فى مظاهرات الغضب العارمة مؤخرا فى العراق والتى شملت العديد من المحافظات (بغداد، والناصرية، والنجف والسماوة وديالى وواسط والحلة... إلخ)، قال أحد المتظاهرين: "سرقوا المستقبل"، وآخرون

تفكك فى الأنسجة الاجتماعية ومكوناتها، وتردى الأوضاع الاقتصادية لشرائح اجتماعية واسعة، بما فيها الفئات الوسطى والصغيرة. فى مظاهرات الغضب العارمة مؤخرا فى العراق والتى شملت العديد من المحافظات (بغداد، والناصرية، والنجف والسماوة وديالى وواسط والحلة... إلخ)، قال أحد المتظاهرين: "سرقوا المستقبل"، وآخرون نعتوا رجال الحكم والأحزاب السياسية كلها باللصوص والفاسدين، وتم الهجوم على مقار رسمية، وحزبية. جميع المؤشرات، والأداء الحكومى والنخبوى، يشير إلى أن المشكلات كلها ممثلة فى الفساد، فى بلد نفطى، وزراعى، وكانت الصناعة والقاعدة العلمية فى العراق ما قبل الحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت والاحتلال الأمريكى، تشير إلى تطور ملحوظ، وإمكانيات واسعة للحركة فى التعليم والخدمات الاجتماعية، والتنمية عمومًا.

أهدرت هذه الإمكانيات الواعدة كنتاج لقمع الحريات، والطابع الشمولى للنظام السياسى وشخصنة السلطة الباطشة. بعد الاحتلال الأمريكى ازدادت انهيارات العراق، وانكسرت قوادمه، ومعها الموحدات الوطنية الجامعة للمكونات الأولية الدينية والمذهبية والقومية والمناطقية، على نحو أدى إلى انهيار الدولة، ومحاولة المحتل وتابعيه تفكيك وحدة العراق من خلال نظام المحاصصات المذهبية والقومية، فى البنية الدستورية، والرئاسات الثلاث، وفى تشكيل البرلمان، وتركيبة الحكومات. نشأت أحزاب مذهبية ذات وشائج مع بعض الدول فى الإقليم وخارجه، وسمحت الحكومات المتعاقبة بتشكيل ميليشيات مسلحة -الحشد الشعبى- التى باتت تعبر عن المذهبية الدينية فى أكثر وجوهها تعصبًا، وميلًا لمصالحها الضيقة، وهشاشتها للتدخل الإيرانى، وذلك بمقولة مواجهة تنظيم داعش الإرهابى، على أسس مذهبية فى التعبئة والحشد المذهبى، وليس على أساس وطنى شامل لمواجهة هذا التنظيم الخطير، الذى تمدد فى بعض المناطق على أساس الانتماء المذهبى السنى فى مواجهة التركيبة المذهبية الشيعية.

من هنا يبدو جذر الأزمة الكبرى للعراق ما بعد الاحتلال، ونخبة السياسة المذهبية والحزبية التى تعاملت مع العراق الدولة والنظام السياسى والمجتمع، بوصفه مادة هشة للمحاصصات والتفكيك، يتداول مصالحه وثرواته بين نخب المحاصصة ذات الولاءات المذهبية والخارجية والنخب التى جاءت مع طائرات وصواريخ ودبابات وجنود الاحتلال الأمريكى، والتمدد الإيرانى، وبعض دول النفط السنية. نخب مذهبية تفتقر للكفاءة والخبرات السياسية، والتكنوقراطية إلا في ما ندر، ولا تمتلك سوى خطابات الشعارات الذاعقة باسم العراق الموحد، بينما سياساتها اتسمت بالعمل على تمزيق الوحدة والتكامل الوطنى لهذا البلد العربى العريق، على نحو أدى إلى تقليص دوره الإقليمى ومكانته كنتاج للتبعية للولايات المتحدة وإيران.. إلخ. من هنا كان الفساد المعمم أحد أشكال هدر ثروة البلاد، حيث رصدت مصادر غربية وعراقية ضياع واختفاء 450 مليار دولار، وحصل العراق على المرتبة الـ12 فى الدول الأكثر فسادًا فى العالم، أى 168 من أصل 180 دولة على مؤشر الفساد. تضخم وتمدد للفساد الهيكلى بين نخب المحاصصة وأحزابها، وبعض الموالين لهم من المحاسيب، وشيوخ العشائر، بينما تتزايد معدلات الفقر والتهميش الاجتماعى، والمناطق على أسس مذهبية، فى ظل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 25%، وعجز فى الموازنة العامة بـ24 مليار دولار.

من هنا خرجت المدن والمحافظات العراقية فى مظاهرات الغضب الجماعى -2، 3 أكتوبر 2019- ضد الفساد وسعيا إلى الحصول على الحق فى العمل للأجيال الشابة من خريجى الجامعات وغيرها، وإخراج إيران ونفوذها وأياديها فى الشؤون الداخلية والخارجية العراقية، ومن هنا كانت الهتافات "بغداد حرة.. حرة.. إيران بره.. بره"، صحوة عراقية عارمة ضد النخب المذهبية الفاسدة وغير الكفؤة لإدارة شؤون البلد العربى الكبير.

السياسة المذهبية الموالية للخارج هى الوجه الآخر لمشكلة النخبة السياسية الحاكمة، وأحزابها، ناهيك بالميليشيات المسلحة للحشد الشعبى، ونفوذ إيران داخلها. وضع النخبة الطائفية اللبنانية يشير إلى ضعف قدرات بعض أبناء عائلات الطوائف الكبرى، وافتقارهم للمهارات السياسية والخبرات مقارنة بنظرائهم من نفس العائلات الطائفية الكبرى أو غيرها ما قبل الحرب الأهلية اللبنانية، أو بعض السياسيين من الطوائف الكبرى في ما بعد وضع الحرب الأهلية أوزارها.

الفساد وصل إلى مستويات كبرى حيث احتلت لبنان المرتبة 138 عالميا شملها التقرير، وهو ما يشير إلى علاقة الفساد وعدم المساواة، والحرمان من المتطلبات الأساسية المعيشية، وضعف كفاءة أجهزة الدولة، وتدني مستوى الخدمات، ما أثار العديد من الاحتجاجات فى ظل الضعف الأدائى للحكومة، وذلك كنتاج للصراعات الطائفية، وتأثير دور حزب الله كقوة سياسية وعسكرية داخلية ونزوعها الإيرانى، وكذلك تحالفاتها مع بعض مراكز القوة الطائفية المارونية التى تحالفت مع الحزب للوصول إلى موقع رئيس الجمهورية، وكذلك فى تشكيل البرلمان الحالى. نمط المحاصصات الطائفية فى أجهزة الدولة، وانتشار الفساد داخل النخب الطائفية، وارتفاع معدلات البطالة، والأزمة الاقتصادية، أدى إلى تزايد التوترات الاجتماعية، ولجوء بعض الزعامات الطائفية الشابة إلى الشعارات الشعبوية الطائفية، على نحو ما تم فى التيار الوطنى الحر، وتيار المردة حلفاء حزب الله فى الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير ودور البطريرك الحويك الأب المؤسس فى مواجهة جمال باشا وسياسة التتريك التى اعتمدتها الدولة العثمانية وولادة لبنان الكبير.

هذه المناسبة التاريخية تحولت إلى منبر للشعبوية الطائفية إزاء بعض القوى المارونية، وتجاه الطائفة السنية التى تتراجع نسبيا من حيث الوزن والتأثير السياسى، كنتاج لتراجع الدعم السعودى، وإغلاق منابر حزب المستقبل -إغلاق صحيفة وتليفزيون المستقبل- والتوترات المتزايدة داخل الحكومة ومع حزب الله، والتيار الوطنى الحر. الخلل التركيبى والتاريخى فى بنية النظام الطائفى هو أساس الأزمات كلها، وقوة المراكز الطائفية على الدولة والنظام تشكل أحد مصادر الفساد الهيكلى المفتوح، والأخطر هو تراجع مستويات الأجيال الجديدة الشابة من العائلات الطائفية المسيطرة على البنى الطائفية، وذلك من حيث ضعف الخبرات السياسية والمهارات والقدرة على الإقناع، ومن ثم يتم اللجوء إلى الشعارات الشعبوية الطائفية فى مخاطبة الجموع الطائفية التى تعتمد على هذه الزعامات فى الحصول على بعض المنافع والخدمات والتعيينات فى الأجهزة الحكومية. مشكلة النخبة السياسية العائلية فى بلدان اليسر المالى النفطى تبدو واضحة فى أكثر من بلد نفطى مؤسس على حكم العائلة، من حيث موروث الصراعات على الحكم بين أفرع العائلة وأفخاذها -وفق المصطلح الأنثربولوجى- أو جمود نظام التوريث، وتقادمه، وعدم التوافق على نظام آخر لنقل السلطة بسلاسة وشفافية فى ظل القانون، أو الصراع بين الأجيال الجديدة من الأمراء والمشايخ الشباب فى السلطة فى بعض الدول على لعب أدوار إقليمية كبرى، اعتمادا على القوة المالية الضخمة لهذه الدول، والقوة العسكرية المتطورة، فى ظل جيوش صغيرة، وغياب خبرات تاريخية وميدانية كبرى شأن الجيوش العربية الكبرى التى خاضت حروبا ومعارك كبرى فى الإقليم.

هذا النمط الجديد من الصراعات على بناء المكانة الإقليمية بين الجيل الشاب للعائلات الحاكمة، يشير إلى ضعف الخبرات التى كانت لدى الأجيال المؤسسة والأكبر سنا من الحكام فى هذه المنطقة من العالم، وازدياد التوترات والصراعات بين القيادات الجديدة، ومن ثم تفكك العلاقات بين الدول، والأخطر تمدد النفوذ الإيرانى، على الرغم من علاقات هذه الدول بالولايات المتحدة الأمريكية، التى استنزفت ميزانيات واحتياطات هذه الدول النفطية. هذا النمط من ضعف نخب ما بعد الاحتلال الأمريكى للعراق، وصراعات النخب العائلية الشابة، والحرب الأهلية فى سوريا واليمن وليبيا، كشف عن هشاشة وانكشاف الإقليم إزاء تزايد النفوذ الإيرانى، وأوهام السلطنة العثمانية لدى النخبة الحاكمة فى حزب العدالة والتنمية فى تركيا.

انكشاف الإقليم العربى، لا سيما فى منطقة المشرق والخليج العربى، يعود أيضا إلى ضعف وتراجع الفكرة العربية، وهشاشة التكوين الاجتماعى داخل بعض هذه الدول صغيرة السكان إزاء المقيمين والوافدين سعيا وراء الرزق لديها. فى السودان كشفت محاكمة عمر أحمد حسن البشير، الرئيس السابق المخلوع، عن بعض ملامح الفساد لدى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، وقياداته، وسيطرتهم على مفاصل النظام وأجهزة الدولة، وذلك تحت شعارات الإسلام السياسى، وعلى نحو أدى إلى انفصال جنوب السودان عن شماله، واستمرارية النزاع فى إقليم دارفور، وشمال كردفان، وشرق السودان، وتفكك التكوين المتعدد للسودان الواحد المتعدد. من ناحية أخرى استمر حزب المؤتمر الوطنى والإسلام السياسى مسيطرا، فى ظل أزمة بنيوية للنخبة السياسية الحاكمة من قبائل الوسط النيلى، وعناصرها المنتمية للإسلام السياسى والسلفيين والحزب الحاكم، دون اهتمام بالكفاءات والقدرات السياسية والوظيفية لكوادر الدولة، أو الحكومات المتعاقبة، والاستثناءات المحددة.

وتفاقمت أزمة كفاءة النخبة السودانية فى ظل هجرة الكفاءات المتميزة، وضعف مستويات التكوين فى الجامعات، ومن ثم ظل كبار السن فى تركيبة النخبة مسيطرين على الحزب وأجهزة الدولة وتشكيل الحكومات والبرلمان. فى الانتفاضة السودانية، والعراقية، والأوضاع فى لبنان، وتونس ما بعد انتفاضاتها، ظهرت الفجوات الجيلية واضحة، وانعزال النخب الحاكمة عن هذه الأجيال التى أدارت ظهورها للنخب الهرمة وخطاباتها السياسية وشعاراتها القديمة ولغاتها الخشبية التى تفتقر إلى المصداقية، فى ظل غياب الأمل، وندرة الفرص فى الحراك لأعلى، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور مستوى التعليم وتدنى الخدمات الصحية، ومشكلة السكن.. إلخ. تبدو مشكلة النخب السياسية الحاكمة وضعف مستوياتها وقدراتها ومهاراتها أساسية، والأخطر هذا الفساد المعمم الذى تديره النخب لصالحها، وامتداده إلى بعض موظفى أجهزة الدولة البيروقراطية، على نحو أدى إلى الصياح ضد كل هذا الفساد فى لبنان "ريحتكم طلعت" كما قيل فى بعض تظاهرات الشباب من كل الطوائف، أو على الواقع الافتراضى.

هذا بعض أسباب الاحتقانات المتضخمة، والتوترات المستمرة، وتراكمات الغضب الذى انفجر فى العراق، وتمثل فى عقاب النخبة السياسية التونسية والنظام فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية وعقابها باختيار الخطاب الشعبوى لقيس سعيد، ومعه خطاب المعونات الاجتماعية وقناة نسمة ونبيل القروى وحزب قلب تونس، وهو ما يبدو فى تظاهرات الجزائر الأسبوعية ضد حكم العصابة، ونخبة الجزائر فى عهد بوتفليقة، كما يصفها رئيس الأركان الجنرال قايد صالح.

(وللحديث بقية)