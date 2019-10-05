تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أسوان

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، نظيره الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسة مع فريقي بيراميدز والزمالك، اللذين حققا العلامة الكاملة من مباراتين، وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على ملامح تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مباراة أسوان، وجاء تشكيل المارد الأحمر المتوقع كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول. في خط الوسط: حمدي فتحي (أليو ديانج) - عمرو السولية

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على ملامح تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مباراة أسوان، وجاء تشكيل المارد الأحمر المتوقع كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.



في خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول.



في خط الوسط: حمدي فتحي (أليو ديانج) - عمرو السولية - محمد مجدي (قفشة) - حسين الشحات - رمضان صبحي.



خط الهجوم: جونيور أجايى.



ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسوان في مباراة ستكون صعبة في ظل خوضها في تمام الثالثة عصرًا، وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة الجنوبية، الأمر الذي سيعقد المباراة أمام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، خاصة أن لاعبي الأحمر يعانون من الإجهاد بسبب تلاحم المباريات.

