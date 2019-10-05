المقاولون العرب ضيفًا ثقيلًا على الإنتاج في الدوري

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

المقاولون العرب

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه الثنائي محمد صلاح عبد الفتاح وإيهاب فخري، بينما سيكون محمد سيد بكر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز أمام إف سي مصر (3-0) ثم السقوط أمام الأهلي (4-0). وفي المقابل، يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، بعد

ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز أمام إف سي مصر (3-0) ثم السقوط أمام الأهلي (4-0).



وفي المقابل، يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم التعادل مع سموحة (2-2).



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المقاولون العرب 5.63 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.8 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.

