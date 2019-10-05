رياضة

ريبيري لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
فرانك ريبيري
فرانك ريبيري
حصد النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي، وذلك بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للكالتشيو على "تويتر" اليوم السبت، وذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها في موسمه الأول مع الفيولا، وشارك ريبيري في 6 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل هدفين، حيث أتى الهدف الأول في شباك أتلانتا، في المباراة التي تعادل فيها فيورنتينا خارج ميدانه بنتيجة 2-2 يوم 22 سبتمبر الماضي، وسجل الهدف الآخر في الفوز خارج ميدانه على ميلان بنتيجة 3-1 يوم 29 سبتمبر الماضي.
كما صنع النجم الفرنسي هدفا آخر في فوز فيورنتينا على سامبدوريا بنتيجة 2-1 يوم 25 سبتمبر الماضي. وانتقل ريبيري البالغ من العمر 36 عامًا إلى صفوف فيورنتينا في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، قادمًا من بايرن ميونيخ. ويحتل فيورنتينا حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور
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حكيم-زياش

أياكس يتحرك لحماية زياش من الأندية الكبرى

يحاول أياكس أمستردام الهولندي، الحفاظ على خدمات نجمه المغربي حكيم زياش، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، والتي جذبت أنظار أكبر الأندية الأوروبية، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى قيام أياكس بإزالة الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد النجم المغربي عند تجديده، وقدم زياش عروضًا باهرة مع أياكس الموسم الماضي، حيث مكن الفريق الهولندي من التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.
جونيور أجايي (2)

تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
سون

نجم توتنهام يدق أبواب الدوري الإيطالي

أشار ثييس بليميستر، وكيل أعمال اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إلى إمكانية رحيل نجم توتنهام إلى صفوف فريق نابولي الإيطالي، وقال بليميستر في تصريحات خاصة لموقع "فوكس سبورت آسيا": "لم أحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييجو مارادونا، اللاعب المفضل لديّ، لعب في صفوفهم، ولمَ لا يرحل سون إلى نابولي في يوم من الأيام؟! لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم، سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما".
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مباراة -ميلان -وتورينو (2)

ميلان يبحث عن الخروج من كبوته أمام جنوة

تعود عجلة الدوري الإيطالي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السابعة، وستكون المباراة الأبرز في مواجهات الليلة هي صدام جنوة وميلان في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب لويجي فيراريس، ويحتل ميلان المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، بينما يوجد جنوة في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 102 مباراة في الدوري من قبل حقق خلالها ميلان الانتصار في 50 لقاءً وتعرض للهزيمة في 19 مواجهة، وانتهت 33 مباراة بينهما بالتعادل، وسجل الروسونيري في تلك المباريات 157 هدفًا واهتزت شباكه بـ96 هدفًا.
دورى-ابطال-اوروبا

جنابري لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

حصد الألماني سيرجي جنابري جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد العرض المذهل الذي قدمه أمام توتنهام على ملعب الأخير، في المباراة التي فاز بها بايرن ميونيخ بنتيجة ثقيلة استقرت على 7-2، وسجل جنابري من تلك السباعية 4 أهداف "سوبر هاتريك"، ليكون سببا رئيسيا في تلك النتيجة المهينة للسبيرز، وبحسب شركة أوبتا، فإن جنابري بات ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال، يسجل 4 أهداف أو أكثر في شباك الأندية الإنجليزية، في مباراة واحدة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الذي سجل رباعيته في شباك أرسنال.
يوفنتوس‎

«ثلاثاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

?يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها إقامة الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ريال مدريد نظيره كلوب بروج البلجيكي في السابعة إلا 5 دقائق مساءً، ويلعب أتلانتا الإيطالي ضد شاختار دونتسك الأوكراني، وفي التاسعة مساءً يلعب توتنهام الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني، يواجه مانشستر سيتي نظيره دينامو زغرب الكرواتي، كما يستضيف يوفنتوس نظيره باير ليفركوزن، وفي الدوري المصري يلعب الاتحاد السكندري أمام الجونة في الخامسة والنصف مساءً.
أنتي ريبيتش (3) - ميلان

ميلان يواصل الانهيار ويسقط بثلاثية أمام فيورنتينا

سقط فريق إيه سي ميلان، للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة هذا الموسم، بعد خسارته أمام ضيفه فيورنتينا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020. تقدم إيريك بولجار بالهدف الأول للفيولا الذي يقوده فنيا المدرب فينتشينزو مونتيلا، في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، سددها على يسار جيانلويجي دوناروما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.
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