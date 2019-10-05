ريبيري لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

فرانك ريبيري

حصد النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي، وذلك بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للكالتشيو على "تويتر" اليوم السبت، وذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها في موسمه الأول مع الفيولا، وشارك ريبيري في 6 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل هدفين، حيث أتى الهدف الأول في شباك أتلانتا، في المباراة التي تعادل فيها فيورنتينا خارج ميدانه بنتيجة 2-2 يوم 22 سبتمبر الماضي، وسجل الهدف الآخر في الفوز خارج ميدانه على ميلان بنتيجة 3-1 يوم 29 سبتمبر الماضي.

كما صنع النجم الفرنسي هدفا آخر في فوز فيورنتينا على سامبدوريا بنتيجة 2-1 يوم 25 سبتمبر الماضي. وانتقل ريبيري البالغ من العمر 36 عامًا إلى صفوف فيورنتينا في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، قادمًا من بايرن ميونيخ. ويحتل فيورنتينا حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور

كما صنع النجم الفرنسي هدفا آخر في فوز فيورنتينا على سامبدوريا بنتيجة 2-1 يوم 25 سبتمبر الماضي.



وانتقل ريبيري البالغ من العمر 36 عامًا إلى صفوف فيورنتينا في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، قادمًا من بايرن ميونيخ.



ويحتل فيورنتينا حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 6 جولات، وذلك برصيد 8 نقاط، بعدما حقق الفيولا الانتصار في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في مثلهما.



ويأمل ريبيري في أن يحظى بمسيرة مميزة مع فيورنتينا مثل تلك التي حظي بها مع بايرن ميونيخ، حيث توج مع العملاق البافاري بلقب الدوري الألماني 9 مرات وبلقب كأس ألمانيا 6 مرات والسوبر الألماني 4 مرات، إضافة إلى لقب وحيد في كل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.