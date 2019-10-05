رياضة

مانشيني يعلن عن قائمة إيطاليا لتصفيات اليورو

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
أعلن روبرتو مانشيني عن قائمة المنتخب الإيطالي، الذي يستعد لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولية المقبلة، وذلك في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، ويستقبل الأزوري يوم 12 أكتوبر الجارى نظيره المنتخب اليوناني على ملعب الأولمبيكو، ويرحل بعدها المنتخب الإيطالي إلى ملعب رينبارك لمواجهة ليشتنشتاين يوم 15 أكتوبر الجارى، وتتصدر إيطاليا ترتيب المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وتوجد فنلندا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، مقابل 9 نقاط لأرمينيا في المركز الثالث.
وتوجد البوسنة والهرسك في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، مقابل 5 نقاط لليونان في المركز الخامس، ونقطة وحيدة لليشتنشتاين في المركز الأخير. وفي ما يلي قائمة المنتخب الإيطالي: حراسة المرمى: جيجي دوناروما، جوليني، ميريت، سيريجو. خط الدفاع: أتشيربي، بيراجي، بونوتشي، دي أمبروزيو، دي لورينزو، فلورينزي، إتزو،
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حكيم-زياش

أياكس يتحرك لحماية زياش من الأندية الكبرى

يحاول أياكس أمستردام الهولندي، الحفاظ على خدمات نجمه المغربي حكيم زياش، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، والتي جذبت أنظار أكبر الأندية الأوروبية، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى قيام أياكس بإزالة الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد النجم المغربي عند تجديده، وقدم زياش عروضًا باهرة مع أياكس الموسم الماضي، حيث مكن الفريق الهولندي من التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.
جونيور أجايي (2)

تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
سون

نجم توتنهام يدق أبواب الدوري الإيطالي

أشار ثييس بليميستر، وكيل أعمال اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إلى إمكانية رحيل نجم توتنهام إلى صفوف فريق نابولي الإيطالي، وقال بليميستر في تصريحات خاصة لموقع "فوكس سبورت آسيا": "لم أحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييجو مارادونا، اللاعب المفضل لديّ، لعب في صفوفهم، ولمَ لا يرحل سون إلى نابولي في يوم من الأيام؟! لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم، سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما".
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مباراة ألمانيا وهولندا (3)

جنابري على رأس قائمة ألمانيا في ودية الأرجنتين

أعلن يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن قائمة الماكينات التي تستعد لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولية المقبلة، وتحديدًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وتستعد ألمانيا للرحيل لمواجهة إستونيا يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري، وقبلها تستقبل ألمانيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 9 أكتوبر الجاري، منتخب الأرجنتين في مباراة ودية مرتقبة، وشهدت قائمة المنتخب الألماني الظهور الأول لنديم أميري لاعب وسط ميدان باير ليفركوزن، كما ضمت رباعي بايرن ميونيخ "سيرجي جنابري، جوشوا كيميتش، نيكلاس سولي، مانويل نوير".
البرتغال - رونالدو‎

ماذا قال رونالدو بعد رباعية ليتوانيا؟

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله سوبر هاتريك في فوز منتخب بلاده البرتغال على ليتوانيا، بنتيجة 5-1، أمس الثلاثاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وبعد البداية الضعيفة للبرتغال في التصفيات بالتعادل على أرضها في أول مباراتين أمام كل من صربيا وأوكرانيا، تمكنت من الفوز خارج ميدانها على صربيا برباعية، قبل أن تسجل أمس خماسية في شباك ليتوانيا، لترفع رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الثاني، في المجموعة التي يتأهل منها أول منتخبين للنهائيات.
إنجلترا

تصفيات اليورو.. إنجلترا تدك شباك كوسوفو بخماسية

تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق فوز ثمين على حساب كوسوفو، بنتيجة 5-3، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سانت ميريز» ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020. المباراة بدأت مشتعلة بين الفريقين، حيث تقدم كوسوفو بهدف مبكر في أول دقيقة سجل فالون بيرايشا، قبل أن يرد عليه رحيم ستيرلينج بهدف التعادل لمنتخب الأسود الثلاث، ثم فرض الإنجليز سيطرتهم على مجريات اللعب تماما، واستطاع النجم هاري كين أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 19، وبالخطأ في مرماه أهدى ميرجيم فوجفودا في الدقيقة 38 الهدف الثالث لإنجلترا.
روبرتو مانشيني مع منتخب إيطاليا

مانشيني يكشف حقيقة إصابة نجم تشيلسي

تحدث روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، عن خطورة الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر لفريق تشيلسي إيمرسون بالميري، في انتصار الأزوري أمس على فنلندا بنتيجة 2-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 بهدفي شيرو إيموبيي وجورجينهو من علامة الجزاء في شوط المباراة الثاني، حيث غادر إيمرسون أرض الملعب بعد 8 دقائق فقط من بداية المباراة، وقال مانشيني في هذا الشأن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "الأمر لم يكن خطيرًا، لكنه توقف فقط من أجل التأكد من أن الإصابة لن تتفاقم".
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