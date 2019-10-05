مانشيني يعلن عن قائمة إيطاليا لتصفيات اليورو

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

منتخب إيطاليا

أعلن روبرتو مانشيني عن قائمة المنتخب الإيطالي، الذي يستعد لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولية المقبلة، وذلك في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، ويستقبل الأزوري يوم 12 أكتوبر الجارى نظيره المنتخب اليوناني على ملعب الأولمبيكو، ويرحل بعدها المنتخب الإيطالي إلى ملعب رينبارك لمواجهة ليشتنشتاين يوم 15 أكتوبر الجارى، وتتصدر إيطاليا ترتيب المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وتوجد فنلندا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، مقابل 9 نقاط لأرمينيا في المركز الثالث.

وتوجد البوسنة والهرسك في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، مقابل 5 نقاط لليونان في المركز الخامس، ونقطة وحيدة لليشتنشتاين في المركز الأخير. وفي ما يلي قائمة المنتخب الإيطالي: حراسة المرمى: جيجي دوناروما، جوليني، ميريت، سيريجو. خط الدفاع: أتشيربي، بيراجي، بونوتشي، دي أمبروزيو، دي لورينزو، فلورينزي، إتزو،