رياضة

طائرة مصر تسقط أمام كندا في مونديال اليابان

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
المنتخب الوطني للكرة الطائرة
المنتخب الوطني للكرة الطائرة
خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام كندا بنتيجة (3-2) اليوم السبت، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوطان الأول والثاني لصالح منتخب كندا، بواقع (27-25، 27-25)، قبل أن يتعادل المنتخب المصري بحسم الشوطين الثالث والرابع لصالحه، بنتيجة (25-16، 25-22)، ولكن كندا حسمت المواجهة بالفوز في الشوط الخامس (15-9). وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري نقطة وحيدة، ليصل إلى 7 نقاط، بينما حصلت كندا على نقطتين، ليرتفع رصيدها إلى 3 نقاط.
وكان منتخب مصر قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على منتخبي أستراليا وإيران قبل أن يخسر في الجولة الثالثة من منتخب البرازيل، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره الروسي فجر غدٍ الأحد في خامس مواجهاته في كأس العالم باليابان. وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام
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طائرة مصر تهزم إيران في مونديال اليابان

نجح المنتخب المصري لكرة الطائرة في تحقيق الفوز على نظيره منتخب إيران، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في الجولة الثانية بكأس العالم للطائرة، المقامة حاليا في اليابان خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول لصالح إيران (22-25)، ثم عادلت مصر النتيجة بالفوز بالشوط الثاني (26-24)، قبل أن يفوز الفراعنة بالشوطين الثالث والرابع (25-18)، و(26-24)، ويستعد المنتخب المصري للمباراة المقبلة أمام منتخب البرازيل، الجمعة المقبلة، في إطار الجولة الثالثة.
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البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وهم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.
منتخب مصر

منتخب مصر يحافظ على ترتيبه في تصنيف «الفيفا»

واصل المنتخب البلجيكي سيطرته على قمة التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر سبتمبر الجاري، ولم يتغير ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل، إذ ارتقى منتخب فرنسا للمركز الثاني فيما حل راقصو السامبا في المركز الثالث وأصبح المنتخب الإسباني في المركز السابع متقدما مركزين. وعلى المستوى الإفريقي ظل المنتخب السنغالي في صدارة التصنيف بالمركز العشرين وخلف المنتخب التونسي بالمركز الـ29، حيث جاء المنتخب المصري في المركز 49 في المركز السادس إفريقيًّا دون أي تغيير خلف نيجيريا 34 والجزائر 38 والمغرب 39.
منتخب-مصر-للناشئيات-كرة-الطائرة (4)

ناشئات كرة الطائرة يعبرن تايلاند ويصطدمن ببلغاريا

فاز منتخب مصر لناشئات كرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني البرازيلي ماركو أنطونيو على نظيره التايلاندي بنتيجة 3/2 في إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر في بطولة العالم التي تستضيفها مصر، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلغاريا غدًا لتحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر. وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3/0 في دور الـ16 أول أمس الثلاثاء، بعدما نجح في الفوز على منتخبا بورتريكو و لكاميرون 3/1، بينما تلقى الخسارة من الصين والبرازيل في دور المجموعات.
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