طائرة مصر تسقط أمام كندا في مونديال اليابان

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

المنتخب الوطني للكرة الطائرة

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام كندا بنتيجة (3-2) اليوم السبت، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوطان الأول والثاني لصالح منتخب كندا، بواقع (27-25، 27-25)، قبل أن يتعادل المنتخب المصري بحسم الشوطين الثالث والرابع لصالحه، بنتيجة (25-16، 25-22)، ولكن كندا حسمت المواجهة بالفوز في الشوط الخامس (15-9). وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري نقطة وحيدة، ليصل إلى 7 نقاط، بينما حصلت كندا على نقطتين، ليرتفع رصيدها إلى 3 نقاط.

وكان منتخب مصر قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على منتخبي أستراليا وإيران قبل أن يخسر في الجولة الثالثة من منتخب البرازيل، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره الروسي فجر غدٍ الأحد في خامس مواجهاته في كأس العالم باليابان. وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام

وكان منتخب مصر قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على منتخبي أستراليا وإيران قبل أن يخسر في الجولة الثالثة من منتخب البرازيل، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره الروسي فجر غدٍ الأحد في خامس مواجهاته في كأس العالم باليابان.



وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال.



ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر في كأس العالم للطائرة هو احتلاله المركز الثامن خلال مشاركاته في بطولة 1985 التي أقيمت باليابان.



وتقام المنافسات بنظام دوري من دور واحد، على أن يتوج باللقب الفريق الذي ينجح في حصد أكبر عدد من النقاط في اللقاءات التي سيخوضها.

