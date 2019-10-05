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مصرع وإصابة 21 شخصا جراء حادث تحطم حافلة في باكستان

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
انقلاب حافلة
انقلاب حافلة
لقى 10 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرين إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم اليوم السبت في قناة لصرف المياه على أحد الطرق السريعة في إقليم "بلوشستان" الباكستاني. وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متجهة من منطقة "باسني" إلى مدينة "كراتشي" حيث فقد سائقها السيطرة عليها، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
وكان 26 شخصا قد لقوا مصرعهم، 22 سبتمبر الماضي، جراء تحطم حافلة ركاب بممر جبلي شمال باكستان، وفقا لما أوردته وسائل إعلام باكستانية. ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها إن "الحافلة كانت في طريقها من مدينة سكاردو إلى مدينة روالبندي عندما تحطمت، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا بينهم سيدات وأطفال وإصابة
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

رئيس وزراء اليونان: تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص. وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني أن ميتسوتاكيس اجتمع اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا وأبلغه بأن تركيا من خلال أفعالها تشكك في سيادة كل من اليونان وقبرص، مضيفا أنه يتوقع "مساهمة إيجابية" من الولايات المتحدة في قضايا شرق المتوسط.
مركب-للمهاجرين

يشمل 13 دولة.. مرسوم إيطالي بإعادة المهاجرين إلى بلادهم

أصدرت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، مرسوما لتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين الى أوطانهم، ويشمل 13 دولة ويقلص الوقت المطلوب للإجراءات في هذا المجال إلى النصف، وقال وزير العدل الإيطالي ألفونسو بونافيدي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه "بموجب هذا المرسوم الذي يوفر قائمة بالبلدان الآمنة لعمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ينخفض الوقت اللازم لدراسة طلبات الحماية الدولية في المحاكم إلى النصف".
هبوط اضطراري لطائرة

مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء هبوط اضطراري لطائرة في أوكرانيا

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين بجروح متفاوتة جراء هبوط اضطراري لطائرة شحن بالقرب من مطار "لفيف" في غرب أوكرانيا. وقال وزير البنية التحتية في أوكرانيا فلاديسلاف كريكلي ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إن الطائرة "انطونوف أن - 12" اضطرت للهبوط بالقرب من مطار "لفيف" الاوكراني عقب نفاد وقودها مما أسفر عن مقتل وإصابة 6 أشخاص.
نتنياهو-ليبرمان

الدائرة تضيق.. فشل نتنياهو وليبرمان في تشكيل تحالف

في أولى المحادثات المباشرة بينهما منذ أشهر التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، لمناقشة اقتراح تشكيل حكومة وحدة لكن محادثاتهما التي انتهت بعد ساعة فقط لم تحقق أي تقدم، ومع توقف المفاوضات بين حزب "الليكود" الحاكم، و"أزرق وأبيض" برئاسة بيني جانتس، فإن فشل الاجتماع يزيد من احتمالات عقد انتخابات ثالثة، لم يستبعد حزبا "الليكود" ولا "إسرائيل بيتنا" إمكانية إجراء مزيد من المحادثات، وقال ليبرمان بعد محادثته مع يائير لابيد من حزب "أزرق وأبيض": "سنبذل قصارى جهدنا لمنع عقد انتخابات ثالثة".
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عمران-خان

رئيس وزراء باكستان: علاقتنا بمصر عميقة.. ولقاء السيسي إيجابي

أكد عمران خان رئيس وزراء باكستان، عمق العلاقات المصرية الباكستانية، والنتائج الإيجابية للقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وأشار خان إلى أهمية توقيت زيارة وفد رجال أعمال مصري لبناني، التي جاءت عقب لقاء الرئيس السيسي لتأكيد اهتمام الحكومتين المصرية والباكستانية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ولا سيما في تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة،
عمران-خان

باكستان تحذر من «حمام دم» محتمل في كشمير

حذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في خطاب اليوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من احتمال وقوع "حمام دم" عندما تنهي الهند حظر التجوال في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وأضاف أن أي صراع شامل بين بلاده والهند، الجارتين النوويتين، لن يقف فقط عند حدودهما، بحسب "يورونيوز"، يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين حول إقليم كشمير الذي تتنازعان عليه في أعقاب قرار الحكومة الهندية أوائل أغسطس الماضي، بإلغاء الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير" الشطر الهندي من الإقليم.
الصين

وزير خارجية الصين: صداقتنا مع باكستان لا تقبل الكسر

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن بلاده وباكستان تربطهما شراكة استراتيجية تعاونية شاملة في مختلف الظروف، وإن علاقة الصداقة بين البلدين لا تقبل الكسر. وأضاف وانغ خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الثقة والفهم والدعم المتبادل هي السمات الدائمة للعلاقة بين البلدين. وتابع أن الصين تعتزم مواصلة دعم جهود باكستان في الدفاع عن سيادتها على أراضيها وكرامتها الوطنية، وأن التعاون الصيني-الباكستاني ساهم بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية الوطنية في باكستان، وتحسين الأحوال المعيشية لشعبها.
عمران-خان

باكستان تطلب وساطة أمريكا للتهدئة مع الهند

طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوسط لتهدئة المواجهة مع الهند في إقليم كشمير، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقال خان خلال اجتماعه مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الإثنين: "هناك مسؤولية تقع على عاتق أقوى دولة في العالم.. ونحتاج إلى مساعدة ترامب في كشمير". من جانبه أكد الرئيس الأمريكي، أنه سوف يساعد في التوسط بين باكستان والهند في حال طلبت الحكومتان ذلك. ويشهد الإقليم الحدودي توترات بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في ولاية جامو وكشمير، ما أدى لزيادة التوترات.
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