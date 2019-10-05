مصرع وإصابة 21 شخصا جراء حادث تحطم حافلة في باكستان

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

انقلاب حافلة

لقى 10 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرين إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم اليوم السبت في قناة لصرف المياه على أحد الطرق السريعة في إقليم "بلوشستان" الباكستاني. وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متجهة من منطقة "باسني" إلى مدينة "كراتشي" حيث فقد سائقها السيطرة عليها، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وكان 26 شخصا قد لقوا مصرعهم، 22 سبتمبر الماضي، جراء تحطم حافلة ركاب بممر جبلي شمال باكستان، وفقا لما أوردته وسائل إعلام باكستانية. ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها إن "الحافلة كانت في طريقها من مدينة سكاردو إلى مدينة روالبندي عندما تحطمت، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا بينهم سيدات وأطفال وإصابة