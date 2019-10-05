ماذا قدم مختار مختار أمام المقاولون العرب؟

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

مختار مختار

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز أمام إف سي مصر (3-0) ثم السقوط أمام الأهلي (4-0). وفي المقابل، يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم التعادل مع سموحة (2-2).

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المقاولون العرب 5.63 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.8 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول. والتقى المقاولون

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المقاولون العرب 5.63 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.8 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول.



والتقى المقاولون العرب والإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز من قبل 17 مرة، فاز العجلات الحربية في 3 مواجهات، بينما فاز ذئاب الجبل في 7 مواجهات، وحسم التعادل نفسه في 7 مواجهات، وسجل الإنتاج في شباك المقاولون 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا.



وواجه مختار مختار فريق المقاولون العرب من قبل في 11 لقاءً، فاز مختار مختار في 3 مواجهات، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 4 مواجهات، وسجل مختار مختار في شباك ذئاب الجبل 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا.

