رياضة

ماذا قدم مختار مختار أمام المقاولون العرب؟

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
مختار مختار
مختار مختار
يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز أمام إف سي مصر (3-0) ثم السقوط أمام الأهلي (4-0). وفي المقابل، يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم التعادل مع سموحة (2-2).
وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج الحربي 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المقاولون العرب 5.63 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.8 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول. والتقى المقاولون
اقرأ المزيد
حكيم-زياش

أياكس يتحرك لحماية زياش من الأندية الكبرى

يحاول أياكس أمستردام الهولندي، الحفاظ على خدمات نجمه المغربي حكيم زياش، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، والتي جذبت أنظار أكبر الأندية الأوروبية، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى قيام أياكس بإزالة الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد النجم المغربي عند تجديده، وقدم زياش عروضًا باهرة مع أياكس الموسم الماضي، حيث مكن الفريق الهولندي من التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.
جونيور أجايي (2)

تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
سون

نجم توتنهام يدق أبواب الدوري الإيطالي

أشار ثييس بليميستر، وكيل أعمال اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إلى إمكانية رحيل نجم توتنهام إلى صفوف فريق نابولي الإيطالي، وقال بليميستر في تصريحات خاصة لموقع "فوكس سبورت آسيا": "لم أحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييجو مارادونا، اللاعب المفضل لديّ، لعب في صفوفهم، ولمَ لا يرحل سون إلى نابولي في يوم من الأيام؟! لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم، سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما".
اقرأ المزيد من الأخبار
مختار-مختار

أرقام من تاريخ مواجهات مختار مختار أمام عماد النحاس

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. والتقى المقاولون العرب والإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز من قبل 17 مرة، فاز العجلات الحربية في 3 مواجهات، بينما فاز ذئاب الجبل في 7 مواجهات، وحسم التعادل نفسه في 7 مواجهات، وسجل الإنتاج الحربي في شباك المقاولون العرب 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا.
عماد-النحاس-محمد-عادل-المقاولون

عماد النحاس ضد الإنتاج.. 11 هدفًا في 6 مواجهات

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز أمام إف سي مصر (3-0) ثم السقوط أمام الأهلي (4-0). وفي المقابل، يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم التعادل مع سموحة (2-2).
الإنتاج-الحربي ‎

المقاولون يتفوق على الإنتاج في تاريخ المواجهات

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره المخضرم مختار مختار، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز أمام إف سي مصر (3-0) ثم السقوط أمام الأهلي (4-0). وفي المقابل، يحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم التعادل مع سموحة (2-2).
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون العرب ضيفًا ثقيلًا على الإنتاج في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه الثنائي محمد صلاح عبد الفتاح وإيهاب فخري، بينما سيكون محمد سيد بكر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]