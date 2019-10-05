رياضة

ميلان يبحث عن الخروج من كبوته أمام جنوة

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
ميلان
ميلان
تعود عجلة الدوري الإيطالي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السابعة، وستكون المباراة الأبرز في مواجهات الليلة هي صدام جنوة وميلان في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب لويجي فيراريس، ويحتل ميلان المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، بينما يوجد جنوة في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 102 مباراة في الدوري من قبل حقق خلالها ميلان الانتصار في 50 لقاءً وتعرض للهزيمة في 19 مواجهة، وانتهت 33 مباراة بينهما بالتعادل، وسجل الروسونيري في تلك المباريات 157 هدفًا واهتزت شباكه بـ96 هدفًا.
وتواجه الفريقان على ملعب جنوة في الدوري في 51 مباراة سابقة، حقق خلالها ميلان الانتصار في 18 مباراة مقابل 14 انتصارا لجنوة، في الوقت الذي انتهت فيه 19 مباراة بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المواجهات 66 هدفًا واهتزت شباكه بـ53 هدفًا. ويتصدر قائمة هدافي تلك المواجهة لاعب ميلان السابق جونار نوردال برصيد 13
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حكيم-زياش

أياكس يتحرك لحماية زياش من الأندية الكبرى

يحاول أياكس أمستردام الهولندي، الحفاظ على خدمات نجمه المغربي حكيم زياش، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، والتي جذبت أنظار أكبر الأندية الأوروبية، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى قيام أياكس بإزالة الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد النجم المغربي عند تجديده، وقدم زياش عروضًا باهرة مع أياكس الموسم الماضي، حيث مكن الفريق الهولندي من التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.
جونيور أجايي (2)

تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
سون

نجم توتنهام يدق أبواب الدوري الإيطالي

أشار ثييس بليميستر، وكيل أعمال اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إلى إمكانية رحيل نجم توتنهام إلى صفوف فريق نابولي الإيطالي، وقال بليميستر في تصريحات خاصة لموقع "فوكس سبورت آسيا": "لم أحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييجو مارادونا، اللاعب المفضل لديّ، لعب في صفوفهم، ولمَ لا يرحل سون إلى نابولي في يوم من الأيام؟! لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم، سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما".
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ريبيري‎

ريبيري لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

حصد النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي، وذلك بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للكالتشيو على "تويتر" اليوم السبت، وذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها في موسمه الأول مع الفيولا، وشارك ريبيري في 6 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل هدفين، حيث أتى الهدف الأول في شباك أتلانتا، في المباراة التي تعادل فيها فيورنتينا خارج ميدانه بنتيجة 2-2 يوم 22 سبتمبر الماضي، وسجل الهدف الآخر في الفوز خارج ميدانه على ميلان بنتيجة 3-1 يوم 29 سبتمبر الماضي.
أنتي ريبيتش (3) - ميلان

ميلان يواصل الانهيار ويسقط بثلاثية أمام فيورنتينا

سقط فريق إيه سي ميلان، للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة هذا الموسم، بعد خسارته أمام ضيفه فيورنتينا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020. تقدم إيريك بولجار بالهدف الأول للفيولا الذي يقوده فنيا المدرب فينتشينزو مونتيلا، في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، سددها على يسار جيانلويجي دوناروما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.
ميلان‎ (1)

تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لديربي الغضب

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
انتر ميلان‎ (1)

تشكيل إنتر المتوقع لديربي الغضب.. لوكاكو يقود الهجوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
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