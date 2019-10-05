ميلان يبحث عن الخروج من كبوته أمام جنوة

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

ميلان

تعود عجلة الدوري الإيطالي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السابعة، وستكون المباراة الأبرز في مواجهات الليلة هي صدام جنوة وميلان في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب لويجي فيراريس، ويحتل ميلان المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، بينما يوجد جنوة في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 102 مباراة في الدوري من قبل حقق خلالها ميلان الانتصار في 50 لقاءً وتعرض للهزيمة في 19 مواجهة، وانتهت 33 مباراة بينهما بالتعادل، وسجل الروسونيري في تلك المباريات 157 هدفًا واهتزت شباكه بـ96 هدفًا.

وتواجه الفريقان على ملعب جنوة في الدوري في 51 مباراة سابقة، حقق خلالها ميلان الانتصار في 18 مباراة مقابل 14 انتصارا لجنوة، في الوقت الذي انتهت فيه 19 مباراة بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المواجهات 66 هدفًا واهتزت شباكه بـ53 هدفًا. ويتصدر قائمة هدافي تلك المواجهة لاعب ميلان السابق جونار نوردال برصيد 13