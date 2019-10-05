أرقام من تاريخ مواجهات مختار مختار أمام عماد النحاس

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

مختار مختار

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. والتقى المقاولون العرب والإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز من قبل 17 مرة، فاز العجلات الحربية في 3 مواجهات، بينما فاز ذئاب الجبل في 7 مواجهات، وحسم التعادل نفسه في 7 مواجهات، وسجل الإنتاج الحربي في شباك المقاولون العرب 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا.

وواجه مختار مختار فريق المقاولون العرب من قبل في 11 لقاء، فاز مختار مختار في 3 مواجهات، وتعادلا في 4 مواجهات، وخسر 4 مواجهات، وسجل مختار مختار في شباك ذئاب الجبل 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا. بينما واجه عماد النحاس فريق الإنتاج الحربي من قبل في 6 مواجهات، فاز عماد النحاس في لقاء، وتعادل في

وواجه مختار مختار فريق المقاولون العرب من قبل في 11 لقاء، فاز مختار مختار في 3 مواجهات، وتعادلا في 4 مواجهات، وخسر 4 مواجهات، وسجل مختار مختار في شباك ذئاب الجبل 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا.



بينما واجه عماد النحاس فريق الإنتاج الحربي من قبل في 6 مواجهات، فاز عماد النحاس في لقاء، وتعادل في مواجهتين، وخسر في 3 مواجهات، وسجل عماد النحاس في شباك العجلات الحربية 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.



وتشير الأرقام إلى أن مختار مختار واجه عماد النحاس من قبل في 5 مواجهات، فاز مختار مختار في 3 مواجهات، وتعادلا في لقاء، وتمكن عماد النحاس من الفوز في لقاء، وسجل مختار مختار في شباك النحاس 6 أهداف، بينما سجل عماد النحاس في شباك مختار 4 أهداف.

