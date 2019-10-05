وادي دجلة يستضيف الإسماعيلي في الدوري

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

وادي دجلة

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناجي، ويعاونه الثنائي سعد سيد ومحمود عبد السميع، بينما سيكون حسني سلطان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من طنطا (1-0) ثم تعادل مع حرس الحدود (2-2). وفي المقابل، يحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث

ويحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من طنطا (1-0) ثم تعادل مع حرس الحدود (2-2).



وفي المقابل، يحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف، ثم السقوط أمام المصري البورسعيدي (3-1).



وتبلغ القيمة السوقية لفريق وادي دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الفريق 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.

