أرقام من تاريخ مواجهات وادي دجلة والإسماعيلي

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء وادي دجلة أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. ويحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من طنطا (1-0) ثم تعادل مع حرس الحدود (2-2). وفي المقابل، يحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف، ثم السقوط أمام المصري البورسعيدي (3-1).

وتبلغ القيمة السوقية لفريق وادي دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الفريق 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول،

وتبلغ القيمة السوقية لفريق وادي دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الفريق 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



وتواجه وادي دجلة مع الإسماعيلي من قبل في بطولة الدوري الممتاز، في 15 لقاءً، فاز الفريق الدجلاوي في 6 مواجهات، بينما فاز الدراويش في 7 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في مواجهتين، وسجل دجلة في شباك الإسماعيلي 16 هدفًا، بينما سجل الدراويش في شباك دجلة 16 هدفًا.

