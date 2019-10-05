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تُكتشف قبل الولادة.. اعرف أكثر عن متلازمة داون

يمكن اكتشاف متلازمة داون قبل ولادة الجنين أو بعدها من خلال مجموعة من الاختبارات، فهذه الحالة تحدث في نحو 1 من 700 حالة، ولكن الفرصة الأكبر عندما يتعدى عمر الأم 35 عاما
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
متلازمة داون
متلازمة داون
لا بد أن كل شخص قابل مصابا بمتلازمة داون سواء في الشارع أو لدى أقاربه مولودا بهذه الحالة، في أول مرة له قد يندهش منه كثيرا نتيجة تصرفاته العفوية ورقة قلبه، وملامحه المختلفة، ولأن أكتوبر شهر التوعية بمتلازمة داون، فيجب معرفة المزيد من المعلومات عن تلك الحالة وفقا لما ذكره موقع Medical News Today. متلازمة داون هي حالة كروموسومية تحدث عند وجود نسخة إضافية من كروموسوم 21، حيث يمكن أن تؤثر فى قدرة الشخص المعرفية ونموه البدني، وتسبب مشكلات نمو خفيفة إلى معتدلة، وتشكل خطورة أكبر من بعض المشكلات الصحية.
يمكن اكتشاف متلازمة داون قبل ولادة الجنين أو بعدها من خلال مجموعة من الاختبارات، فهي حالة تحدث في نحو 1 من 700 حالة حمل، ولكن الفرصة الأكبر لحدوثها عندما يتعدى عمر الأم 35 عاما. ومن المعروف أن هناك نسختين من كل كروموسوم، ولكن عندما تصبح 3 نسخ سواء كاملة أو جزئية في الكروموسوم 21، تحدث هذه المتلازمة،
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المرأة الحامل وأشعة الشمس

دراسة: تناول الحامل مضادات الاكتئاب قد يعرضها للسكر

يركز الأطباء على ما يحدث للحامل خلال فترتها الصعبة، خاصة أن هناك بعض الأعراض والمشكلات الصحية التي تظهر في الحمل، كالاكتئاب، وبناءً على ذلك كشف الأطباء عن تأثير مضادات الاكتئاب فى زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل. وكان الهدف من الربط بين مضادات الاكتئاب وسكري الحمل هو مساعدة النساء على تحديد الأفضل لصحتهن، حيث كشفت دراسة في مجلة BMJ Open عن أن النساء الحاملات اللاتي يأخذن أشكالا من مضادات الاكتئاب كانت لديهن مخاطر أعلى بنسبة تتراوح بين 15 و52% للإصابة بسكري الحمل، وفقا لما ذكره موقع Health line.
الارق

«تجنب السوائل».. كيف توقف التبول المتكرر ليلا؟

في كثير من الأحيان تستيقظ كثيرا في الليل من أجل دخول الحمام، وتلك الرحلات المتكررة للحمام ليست ضارة في أغلب الأحيان لكنها قد تعكس أيضا مشكلة صحة لا تدرى بها. يدل الدخول المتكرر للحمام ليلا إلى اضطراب البول، فهي حالة تجعلك بحاجة إلى الخروج من السرير للتبول مرتين أو أكثر في ليلة واحدة. ولأن الدخول المتكرر للحمام في منتصف الليل قد يكون لديه أسباب صحية أو عادية، فمن المهم معرفة بعض الطرق التي تساعد في إيقافك عن الرحلات المتكررة إلى الحمام في الليل، وفقا لما ذكره موقع NAFC Certifications .
أسباب-آلام-الوركين

سيطر على ألمك المزمن.. خطوات تجعل حياتك أفضل

هناك الكثير من الآلام المزمنة التي نحاول التعايش معها، سواء كانت بسبب صداع نصفي أو الألم الوركي المستمر، وآلام الركبة والورك العرضية، والتهاب المفاصل، فالألم المزمن يتحدد عندما يستمر لأكثر من 3 أشهر، وغالبًا في أكثر من جزء واحد من الجسم. ويستغرق تعلم طريقة جديدة لإدارة الألم، في المتوسط، بضعة أشهر؛ وذلك لأن علاج الألم المزمن لا يشبه العديد من الحالات الأخرى، وتوقُّع حل سريع يؤدي فقط إلى اليأس والإحباط؛ لذا كن صبورا وخذ وقتك بنهج جديد، واتبع هذه الخطوات لتغيير حياتك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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