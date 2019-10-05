تُكتشف قبل الولادة.. اعرف أكثر عن متلازمة داون

يمكن اكتشاف متلازمة داون قبل ولادة الجنين أو بعدها من خلال مجموعة من الاختبارات، فهذه الحالة تحدث في نحو 1 من 700 حالة، ولكن الفرصة الأكبر عندما يتعدى عمر الأم 35 عاما
لا بد أن كل شخص قابل مصابا بمتلازمة داون سواء في الشارع أو لدى أقاربه مولودا بهذه الحالة، في أول مرة له قد يندهش منه كثيرا نتيجة تصرفاته العفوية ورقة قلبه، وملامحه المختلفة، ولأن أكتوبر شهر التوعية بمتلازمة داون، فيجب معرفة المزيد من المعلومات عن تلك الحالة وفقا لما ذكره موقع Medical News Today.
متلازمة داون هي حالة كروموسومية تحدث عند وجود نسخة إضافية من كروموسوم 21، حيث يمكن أن تؤثر فى قدرة الشخص المعرفية ونموه البدني، وتسبب مشكلات نمو خفيفة إلى معتدلة، وتشكل خطورة أكبر من بعض المشكلات الصحية.
يمكن اكتشاف متلازمة داون قبل ولادة الجنين أو بعدها من خلال مجموعة من الاختبارات، فهي حالة تحدث في نحو 1 من 700 حالة حمل، ولكن الفرصة الأكبر لحدوثها عندما يتعدى عمر الأم 35 عاما.
ومن المعروف أن هناك نسختين من كل كروموسوم، ولكن عندما تصبح 3 نسخ سواء كاملة أو جزئية في الكروموسوم 21، تحدث هذه المتلازمة،
يمكن اكتشاف متلازمة داون قبل ولادة الجنين أو بعدها من خلال مجموعة من الاختبارات، فهي حالة تحدث في نحو 1 من 700 حالة حمل، ولكن الفرصة الأكبر لحدوثها عندما يتعدى عمر الأم 35 عاما.
ومن المعروف أن هناك نسختين من كل كروموسوم، ولكن عندما تصبح 3 نسخ سواء كاملة أو جزئية في الكروموسوم 21، تحدث هذه المتلازمة، وتشمل خصائص متلازمة داون انخفاض قوة العضلات وقصر القامة وأنفا مسطحا ولسانا بارزا، وغالبا ما يكونون أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر والصرع.
على الرغم من أن متلازمة داون تؤثر فى الشخص المصاب بها بالسلب، فهناك بعض المميزات الموجودة فيه عن غيره، فعادةً ما تكون لديه ميزات جسدية وتقلب في التطور المعرفي.
بعض الخصائص الفيزيائية لمتلازمة داون تشتمل على:
عيون مائلة للأعلى ولديها شقوق مائلة وطيات من الجلد فوق الزاوية وتوجد بها بقع بيضاء على القزحية.
انخفاض قوة العضلات.
قصر الرقبة.
جسر أنف مسطح.
مساحة كبيرة بين إصبع القدم الكبير والثاني.
تأخر النمو.
الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون غالبًا ما يصلون إلى علامات التطور في وقت متأخر قليلا عن أقرانهم، فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك تأخر في تعلم الكلام، كما يحتاج الطفل إلى علاج النطق لمساعدته على اكتساب لغة معبّرة، كما أن المهارات الحركية الدقيقة قد تتأخر، بالإضافة إلى مشكلات في الانتباه، وسلوك متهور.
ومع ذلك، يمكن لمعظم الأشخاص المصابين بمتلازمة داون الالتحاق بالمدرسة وأن يصبحوا أعضاء نشطين وقيّمين في المجتمع.
المشكلات الصحية التي يعاني منها المصابون بمتلازمة داون
هناك بعض المشكلات الصحية العامة التي يصاب بها المصابون بمتلازمة داون، حيث يعاني نصفهم من عيوب خلقية في القلب، كما أنهم معرضون لمشكلات في الجهاز التنفسي، وصعوبات السمع، ومرض ألزهايمر، بالإضافة إلى سرطان الدم في مرحلة الطفولة، والصرع، واضطرابات الغدة الدرقية.
كيف يمكن تشخيص الإصابة بمتلازمة داون؟
قد يتلقى الأشخاص الذين لديهم فرصة أكبر لإنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون اختبارات الفحص والتشخيص، حيث يمكن لاختبار التقصي الكشف عن احتمالية وجود متلازمة داون، كما أن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و35 عامًا أو أكثر قد يتلقين الفحص الجيني في أثناء الحمل؛ وذلك لأن فرصة إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون تزداد مع تقدم المرأة في العمر.
كما أن الاختبارات التشخيصية أكثر دقة لاكتشاف متلازمة داون، حيث يقوم إخصائي الرعاية الصحية عادةً بإجراء مثل هذه الاختبارات داخل الرحم، ومع ذلك فإنها تزيد من خطر الإجهاض، وإصابة الجنين، والمخاض قبل الأوان.
هل يوجد علاج لمتلازمة داون؟
لا يوجد علاج محدد لمتلازمة داون، ومع ذلك قد يوصي اختصاصيو الرعاية الصحية بفحص صحي إضافي للمشكلات الشائعة في الحالة.
ويمكن للأطباء والمعلمين الخاصين ومعالجي النطق والمعالجين المهنيين والمعالجين الفيزيائيين والإخصائيين الاجتماعيين أن يساعدوا جميعًا في تحسين حالة المصاب.
كما قد يكون الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم وتنمية محددة مؤهلين للحصول على الدعم التعليمي، سواء في مدرسة عامة أو متخصصة.