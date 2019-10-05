تُكتشف قبل الولادة.. اعرف أكثر عن متلازمة داون

يمكن اكتشاف متلازمة داون قبل ولادة الجنين أو بعدها من خلال مجموعة من الاختبارات، فهذه الحالة تحدث في نحو 1 من 700 حالة، ولكن الفرصة الأكبر عندما يتعدى عمر الأم 35 عاما

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

متلازمة داون

لا بد أن كل شخص قابل مصابا بمتلازمة داون سواء في الشارع أو لدى أقاربه مولودا بهذه الحالة، في أول مرة له قد يندهش منه كثيرا نتيجة تصرفاته العفوية ورقة قلبه، وملامحه المختلفة، ولأن أكتوبر شهر التوعية بمتلازمة داون، فيجب معرفة المزيد من المعلومات عن تلك الحالة وفقا لما ذكره موقع Medical News Today. متلازمة داون هي حالة كروموسومية تحدث عند وجود نسخة إضافية من كروموسوم 21، حيث يمكن أن تؤثر فى قدرة الشخص المعرفية ونموه البدني، وتسبب مشكلات نمو خفيفة إلى معتدلة، وتشكل خطورة أكبر من بعض المشكلات الصحية.

يمكن اكتشاف متلازمة داون قبل ولادة الجنين أو بعدها من خلال مجموعة من الاختبارات، فهي حالة تحدث في نحو 1 من 700 حالة حمل، ولكن الفرصة الأكبر لحدوثها عندما يتعدى عمر الأم 35 عاما. ومن المعروف أن هناك نسختين من كل كروموسوم، ولكن عندما تصبح 3 نسخ سواء كاملة أو جزئية في الكروموسوم 21، تحدث هذه المتلازمة،