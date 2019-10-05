قوات الاحتلال تطلق النار على الصيادين الفلسطينيين ببحر غزة

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

قوات الاحتلال

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة. وذكرت لجان الصيادين أن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في منطقة السودانية شمال غرب بيت لاهيا في حدود 3 أميال بحرية، دون وقوع إصابات أو أضرار. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة في البحر تشمل إطلاق النار والاعتقالات ومصادرة المراكب والمعدات.

يعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتي تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة الحدود غير الثابتة؛ فتتراجع