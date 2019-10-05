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قوات الاحتلال تطلق النار على الصيادين الفلسطينيين ببحر غزة

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة. وذكرت لجان الصيادين أن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في منطقة السودانية شمال غرب بيت لاهيا في حدود 3 أميال بحرية، دون وقوع إصابات أو أضرار. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة في البحر تشمل إطلاق النار والاعتقالات ومصادرة المراكب والمعدات.
يعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتي تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة الحدود غير الثابتة؛ فتتراجع
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قيس- سعيد

تضامنا مع القروي.. قيس سعيد يوقف حملته الانتخابية بتونس

قال المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، "إنه يلتزم شخصيا بعدم القيام بحملة انتخابية، وذلك لأسباب أخلاقية ولرفع كل لبس بشأن عدم تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص مع منافسه نبيل القروي المحتجز بالسجن المدني بالمرناقية". وأضاف سعيد في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، "سأتوجه للشعب التونسي لأدعوه للحذر والحيطة من محاولة زعزعة المسار الانتخابي، مؤكدا حرصه على تحمل المسئولية الكاملة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والوفاء بالتزاماته تجاه الوطن والشعب".
تظاهرات العراق

100 قتيل و4 آلاف جريح.. تظاهرات العراق تزداد دموية

كشفت حصيلة حكومية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 100 قتيل في مختلف المدن، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، بدءا من الثلاثاء الماضي. وأشارت الحصيلة الجديدة لضحايا الاحتجاجات التي تطالب بالقضاء على الفساد وتوفير سبل معيشة أفضل، إلى أن عدد الجرحى خلال المظاهرات تجاوز 4 آلاف جريح، وفق ما أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي. وتتضمن حصيلة القتلى 6 عناصر من الشرطة العراقية، لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد.
صحف-الكويت

صحف عربية: بغداد ساحة حرب بين الأمن والمتظاهرين

لا تزال أحداث العراق تتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا الصحف على الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها تونس غدا الأحد، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه رغم حظر التجول تجمع عشرات المتظاهرين وسط بغداد أمس في اليوم الرابع من حركة احتجاجية في العاصمة ومحافظات جنوبية ارتفعت حصيلتها إلى 46 قتيلا. وأطلقت قوات الأمن النار على المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب، منها رحيل المسؤولين "الفاسدين" ووظائف للشباب، واتهمت السلطات قناصين مجهولين بقتل أربعة أشخاص ببغداد.
غزة (7)

شهيد و54 مصابا في الجمعة 77 لمسيرات العودة بغزة

استُشهِد فلسطيني وأصيب 54 آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن المواطن علاء نزار عايش حمدان، 28 عاما، استشهد شرق مدينة جباليا بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، فيما أصيب 54 بينهم 22 بالرصاص الحي خلال الجمعة الـ77 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
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غزة (2)

5 قتلى و600 معتقل.. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي خلال سبتمبر

قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت خمسة مواطنين، واعتقلت 600 آخرين، وهدمت 57 بيتا ومنشأة، خلال شهر سبتمبر المنصرم. وأوضح المركز في تقريره الشهري حول ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن من بين الشهداء الخمسة، ثلاثة من قطاع غزة أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، من بينهم طفلان، فيما استشهدت نايفة محمد علي كعابنة (50 عاما) نتيجة إعدامها ميدانياً على حاجز قلنديا شمال القدس، فيما استشهد الاسير بسام السايح (46) عاماً، من مدينة نابلس نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الاسرى الشهداء منذ بداية العام إلى ثلاثة شهداء.
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قوات الاحتلال تُطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة. وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب المراكب على بُعد ثلاثة أميال مقابل بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين تشمل إطلاق النار والاعتقال ومصادرة القوارب والمعدات، ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تتمثل في إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة، فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشئون المسجد الأقصى في القدس عزام الخطيب بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التضييق على دخول المصلين إلى أبواب المسجد الأقصى. يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت صباح اليوم عددا من هويات المصلين في الأقصى، واستبدلتها ببطاقات أخرى لحين الخروج من المسجد.
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الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ففي رام الله، أصيب طالب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في البلدة، وداهمت أخرى، واعتقلت 3 أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم.
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