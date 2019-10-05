صدام ناري بين المصري والاتحاد السكندري

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

المصري البورسعيدي

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم نور الدين، بدلا من أحمد الغندور، الذي اعتذر لوفاة جده، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1). وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك

ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1).



وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، ولاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 7 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، ولاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.

