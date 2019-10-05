التاريخ يبتسم للمصري أمام زعيم الثغر

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

المصري البورسعيدي

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1). وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول. والتقى الفريقان من قبل

وتبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول.



والتقى الفريقان من قبل في 115 لقاءً بالدوري، والتاريخ يبتسم للمصري الذي نجح في تحقيق الانتصار على زعيم الثغر في 46 مناسبة مقابل 31 فوزا للفريق السكندري على الفريق البورسعيدي، وسيطر التعادل على 38 مواجهة بينهما، حيث انتهى 23 لقاءً بالتعادل الإيجابي مقابل 15 مباراة انتهت بالتعادل السلبي.



وعلى المستوى التهديفي يتفوق أيضا المصري الذي سجل 136 هدفًا في شباك الاتحاد السكندري، بينما نجح لاعبو زعيم الثغر في تسجيل 116 هدفًا في مرمى الفريق البورسعيدي ببطولة الدوري الممتاز.

