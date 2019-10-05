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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 33شبين الكوم 23 34طنطا 22 33دمنهور 20 32الإسكندرية 20 30بلطيم 20 30مطروح 22 29السلوم 20 29سيوة 22 31بورسعيد 24 28دمياط 23 28الزقازيق 21 34الإسماعيلية 20 33السويس 21 34العريش 20 29رفح 19 29رأس سدر 23 32نخل 14 32نويبع 22 33طابا 22 32كاترين 15
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عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر، سكن مصر، جنة) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.
وزير الدفاع

وزير الدفاع ينيب القادة لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.
نبيلة-مكرم (2)

الهجرة تصدر بيانا بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم

قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنها تواصلت مع عدد كبير من الجهات وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، مشيرة إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية في إطار احترام القوانين السعودية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

أخطاء في منهج التاريخ على بنك المعرفة (صور)

رصد مجدي مدحت أدمن ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، عدة شكاوى من أولياء الأمور في أثناء استخدام أبنائهم طلاب الصف الأول الثانوي العام لبنك المعرفة، وتمثلت الشكاوى في تجربة الطلاب لبنك المعرفة لمادة التاريخ، تحديدا على أسئلة الدرس الثاني "مصادر دراسة الحضارات"، وتنقسم مصادر دراسة الحضارات إلى مصادر أولية وتشمل: الآثار، النقوش، البرديات، الأوستراكا، النقود والمسكوكات، كتابات المؤرخين القدماء، ومصادر ثانوية وتشمل: كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، الأساطير.
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اليوم.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
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غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: اليوم انخفاض الحرارة درجة واحدة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة درجة واحدة، اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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