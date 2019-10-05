الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 33شبين الكوم 23 34طنطا 22 33دمنهور 20 32الإسكندرية 20 30بلطيم 20 30مطروح 22 29السلوم 20 29سيوة 22 31بورسعيد 24 28دمياط 23 28الزقازيق 21 34الإسماعيلية 20 33السويس 21 34العريش 20 29رفح 19 29رأس سدر 23 32نخل 14 32نويبع 22 33طابا 22 32كاترين 15