رياضة

محمد صلاح لاتحاد الكرة: آسف مش هقدر آجي المنتخب

تحرير:أحمد بركات ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
علمت «التحرير» أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، اعتذر عن عدم الانضمام للفريق القومي في معسكر أكتوبر الجاري، والذي تتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، في إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وتواصل محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع «الفرعون المصري» عبر «واتسآب»، ورد عليه أفضل لاعب في إفريقيا وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، بقوله: «آسف مش هقدر آجي».
وكان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، قال في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح يعاني من بعض الإجهاد بسبب ضغط المباريات؛ ولذلك لن يوجد في التوقف المقبل أمام بتسوانا، لكن بدايةً من تصفيات أمم إفريقيا سيوجد معنا. تحدثت إلى صلاح خلال اليومين الماضيين، وكذلك أحمد حجازي، وجرى تواصل مع محمد النني
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أياكس يتحرك لحماية زياش من الأندية الكبرى

يحاول أياكس أمستردام الهولندي، الحفاظ على خدمات نجمه المغربي حكيم زياش، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، والتي جذبت أنظار أكبر الأندية الأوروبية، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى قيام أياكس بإزالة الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد النجم المغربي عند تجديده، وقدم زياش عروضًا باهرة مع أياكس الموسم الماضي، حيث مكن الفريق الهولندي من التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.
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تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
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نجم توتنهام يدق أبواب الدوري الإيطالي

أشار ثييس بليميستر، وكيل أعمال اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إلى إمكانية رحيل نجم توتنهام إلى صفوف فريق نابولي الإيطالي، وقال بليميستر في تصريحات خاصة لموقع "فوكس سبورت آسيا": "لم أحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييجو مارادونا، اللاعب المفضل لديّ، لعب في صفوفهم، ولمَ لا يرحل سون إلى نابولي في يوم من الأيام؟! لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم، سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما".
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مرتضى منصور لمحمد صلاح: شرف لك ارتداء قميص المنتخب

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما صرح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأن اللاعب لن يحضر في معسكر الفريق بالتوقف الدولي المقبل، لكن سيظهر بشكل طبيعي في بداية تصفيات أمم إفريقيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الحدث اليوم» عبر برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «حزين من محمد صلاح بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر المقبل».
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ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (7)

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة بتسوانا قبل ودية مصر

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، يوم 14 أكتوبر المقبل. جاء ذلك بعدما أعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم الوجود في مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر وديا يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
محمد-صلاح (4)

مفاجأة.. محمد صلاح يقبل تحدي «الطفلة المعجزة»

أعلن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قبوله تحدي الطفلة هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، والتي حققت المركز الأول في بطولة الجمهورية، عقب تغلبها في النهائي أمام فرح عبد العزيز، لاعبة نادي الزمالك صاحبة الـ27 عامًا والمصنفة الثانية إفريقيا. ووجهت بطلة الجمهورية في تنس الطاولة رسالة إلى محمد صلاح، طالبته خلالها بإقامة مباراة في تنس الطاولة، وقالت هنا الملقبة بالطفلة المعجزة: "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز".
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