محمد صلاح لاتحاد الكرة: آسف مش هقدر آجي المنتخب

تحرير:أحمد بركات ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

محمد صلاح

علمت «التحرير» أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، اعتذر عن عدم الانضمام للفريق القومي في معسكر أكتوبر الجاري، والذي تتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، في إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وتواصل محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع «الفرعون المصري» عبر «واتسآب»، ورد عليه أفضل لاعب في إفريقيا وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، بقوله: «آسف مش هقدر آجي».

وكان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، قال في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح يعاني من بعض الإجهاد بسبب ضغط المباريات؛ ولذلك لن يوجد في التوقف المقبل أمام بتسوانا، لكن بدايةً من تصفيات أمم إفريقيا سيوجد معنا. تحدثت إلى صلاح خلال اليومين الماضيين، وكذلك أحمد حجازي، وجرى تواصل مع محمد النني

وكان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، قال في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح يعاني من بعض الإجهاد بسبب ضغط المباريات؛ ولذلك لن يوجد في التوقف المقبل أمام بتسوانا، لكن بدايةً من تصفيات أمم إفريقيا سيوجد معنا. تحدثت إلى صلاح خلال اليومين الماضيين، وكذلك أحمد حجازي، وجرى تواصل مع محمد النني من خلال الرسائل النصية».



وتواصل البدري ومحمد بركات مدير المنتخب، مع صلاح، للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه، وأيضا للاطلاع على برنامجه التدريبى، لمراعاة برنامجه العلاجي، لا سيما أنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أى مضاعفات مستقبلا قد تؤثر في حالته الفنية.