التكافؤ عنوان مواجهات إيهاب جلال أمام الاتحاد

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

إيهاب جلال

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1). وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.

وواجه إيهاب جلال فريق الاتحاد السكندري من قبل في 9 مواجهات، فاز إيهاب جلال في 3 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 3 مواجهات، وسجل إيهاب جلال في شباك زعيم الثغر 11 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا. والتقى الفريقان من قبل في 115 لقاءً ببطولة الدوري، والتاريخ يبتسم لفريق المصري الذي نجح في تحقيق الانتصار