بالأرقام.. ماذا قدم طلعت يوسف أمام المصري؟

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

طلعت يوسف

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1). وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.

والتقى الفريقان من قبل في 115 لقاءً ببطولة الدوري، والتاريخ يبتسم لفريق المصري الذي نجح في تحقيق الانتصار على زعيم الثغر في 46 مناسبة مقابل 31 فوزا للفريق السكندري على الفريق البورسعيدي، وسيطر التعادل على 38 مواجهة بينهما، حيث انتهى 23 لقاءً بالتعادل الإيجابي مقابل 15 مباراة انتهت بالتعادل السلبي. وواجه

والتقى الفريقان من قبل في 115 لقاءً ببطولة الدوري، والتاريخ يبتسم لفريق المصري الذي نجح في تحقيق الانتصار على زعيم الثغر في 46 مناسبة مقابل 31 فوزا للفريق السكندري على الفريق البورسعيدي، وسيطر التعادل على 38 مواجهة بينهما، حيث انتهى 23 لقاءً بالتعادل الإيجابي مقابل 15 مباراة انتهت بالتعادل السلبي.



وواجه إيهاب جلال فريق الاتحاد السكندري من قبل في 9 مواجهات، فاز إيهاب جلال في 3 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 3 مواجهات، وسجل إيهاب جلال في شباك زعيم الثغر 11 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.



بينما واجه طلعت يوسف فريق المصري البورسعيدي من قبل في 13 لقاءً، فاز طلعت يوسف في 4 مواجهات، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر في 3 مواجهات، وسجل طلعت يوسف في شباك المصري 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.

