أرقام من مواجهات إيهاب جلال أمام طلعت يوسف

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

إيهاب جلال

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1). وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.

والتقى الفريقان من قبل في 115 لقاءً ببطولة الدوري، والتاريخ يبتسم لفريق المصري الذي نجح في تحقيق الانتصار على زعيم الثغر في 46 مناسبة مقابل 31 فوزا للفريق السكندري على الفريق البورسعيدي، وسيطر التعادل على 38 مواجهة بينهما، حيث انتهى 23 لقاءً بالتعادل الإيجابي مقابل 15 مباراة انتهت بالتعادل السلبي. وعلى

والتقى الفريقان من قبل في 115 لقاءً ببطولة الدوري، والتاريخ يبتسم لفريق المصري الذي نجح في تحقيق الانتصار على زعيم الثغر في 46 مناسبة مقابل 31 فوزا للفريق السكندري على الفريق البورسعيدي، وسيطر التعادل على 38 مواجهة بينهما، حيث انتهى 23 لقاءً بالتعادل الإيجابي مقابل 15 مباراة انتهت بالتعادل السلبي.



وعلى المستوى التهديفي يتفوق أيضا الفريق البورسعيدي الذي سجل 136 هدفًا في شباك الاتحاد السكندري، بينما نجح لاعبو زعيم الثغر في تسجيل 116 هدفًا في مرمى الفريق البورسعيدي ببطولة الدوري الممتاز.



وتشير الأرقام إلى أن إيهاب جلال واجه طلعت يوسف من قبل في 7 مواجهات، فاز إيهاب جلال في 3 مواجهات، وفي المقابل فاز طلعت يوسف في 4 مواجهات، وسجل إيهاب جلال في شباك طلعت يوسف 7 أهداف، بينما سجل طلعت يوسف في شباك جلال 8 أهداف.

