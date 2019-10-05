المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء". كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين متضامنين بمبلغ 17 مليونا و684 ألفًا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة متهم واحد بالسجن خمسة سنوات. وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين في القضية، ارتكبوا جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.كما تضمنت الاتهامات