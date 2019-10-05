جريمة

المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
محكمة
محكمة
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء". كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين متضامنين بمبلغ 17 مليونا و684 ألفًا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة متهم واحد بالسجن خمسة سنوات. وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين في القضية، ارتكبوا جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.كما تضمنت الاتهامات
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إحباط تهريب أدوية تخسيس بـ33 مليون جنيه عبر ميناء السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص التخسيس ومستحضرات التجميل وعبوات زيت الشيشة الإلكترونية "محظور استيرادها" داخل حاوية عبر ميناء العين السخنة قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بـ 33 مليون جنيه. وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ السويس بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير باستيراد حاوية مشمولها "كراسي معاقين" وارد نهائي إلى ميناء العين السخنة من إحدى الدول الأجنبية.. وإخفاء وتهريب مواد محظورة " غير واردة بالمستندات" ضمن مشمول الرسالة، دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة للقانون.
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تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمَا في قضية فض اعتصام رابعة إلى جلسة الأربعاء المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري، لانتداب باحث اجتماعي لإعداد تقرير حول أحد المتهمين الأحداث في القضية. وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية فض رابعة في محاكمة تضم 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية - يتصدرهم عدد من العناصر الموالية لهم - في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
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تأجيل محاكمة 4 متهمين في حرق كنيسة «كفر حكيم»

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة رئيس المحكمة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطا ومجندا من بينهم مأمور مركز كرداسة. وفي 20 فبراير 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ20 متهما، و3 سنوات لـ«حدثين»، لإدانتهم بارتكاب وقائع إتلاف المال العام والتعدي على ممتلكات عامة في القضية المعروفة باسم «حريق كنيسة كفر حليم» بمنطقة بكرداسة.
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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل وأخرى ملاكي بمدخل كوبري قرية بني حسين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل ووقوع وفيات ومصابين. وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بمدخل كوبري قرية بني حسين بالطريق الزراعي بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى.
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«ولاية سيناء وضرائب بوسي» في قطار محاكمات الاثنين

يمر قطار المحاكمات، اليوم الاثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
محاكمة لجين

سنة مع الشغل لـ5 إخوان حرضوا على التظاهر بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأحد، بمعاقبة خمسة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 56 جنايات منيا القمح لسنة 2017، بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تقوم بالتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
سجن

المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض طفلين «جيرانه» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطلًا بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 4638 جنايات مشتول السوق لسنة 2018، باستدراج طفلين، شقيقين، أبناء أحد جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وهتك عرضهما بالقوة داخل بدروم منزله، دون أدنى اعتبار لحدثة سنهما وطفولتهما.
سجن

سجن عامل باع «أرض الإسكان» بتوكيلات مزورة في العاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملًا بالسجن لمدة سنة واحدة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1884 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2009، بالاشتراك مع مأمور توثيق مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، والذي تبين حُسن نيته، في تزوير توكيلين رسميين لبيع قطعة أرض تابعة لقطاع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
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