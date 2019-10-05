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تضامنا مع القروي.. قيس سعيد يوقف حملته الانتخابية بتونس

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
قيس سعيد
قيس سعيد
قال المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، "إنه يلتزم شخصيا بعدم القيام بحملة انتخابية، وذلك لأسباب أخلاقية ولرفع كل لبس بشأن عدم تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص مع منافسه نبيل القروي المحتجز بالسجن المدني بالمرناقية". وأضاف سعيد في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، "سأتوجه للشعب التونسي لأدعوه للحذر والحيطة من محاولة زعزعة المسار الانتخابي، مؤكدا حرصه على تحمل المسئولية الكاملة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والوفاء بالتزاماته تجاه الوطن والشعب".
ودعا المواطنين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه في 13 أكتوبر الجاري. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية قد جرت في 15 سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة، حيث احتل المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين،
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تظاهرات العراق

100 قتيل و4 آلاف جريح.. تظاهرات العراق تزداد دموية

كشفت حصيلة حكومية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 100 قتيل في مختلف المدن، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، بدءا من الثلاثاء الماضي. وأشارت الحصيلة الجديدة لضحايا الاحتجاجات التي تطالب بالقضاء على الفساد وتوفير سبل معيشة أفضل، إلى أن عدد الجرحى خلال المظاهرات تجاوز 4 آلاف جريح، وفق ما أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي. وتتضمن حصيلة القتلى 6 عناصر من الشرطة العراقية، لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تطلق النار على الصيادين الفلسطينيين ببحر غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة. وذكرت لجان الصيادين أن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في منطقة السودانية شمال غرب بيت لاهيا في حدود 3 أميال بحرية، دون وقوع إصابات أو أضرار. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة في البحر تشمل إطلاق النار والاعتقالات ومصادرة المراكب والمعدات.
صحف-الكويت

صحف عربية: بغداد ساحة حرب بين الأمن والمتظاهرين

لا تزال أحداث العراق تتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا الصحف على الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها تونس غدا الأحد، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه رغم حظر التجول تجمع عشرات المتظاهرين وسط بغداد أمس في اليوم الرابع من حركة احتجاجية في العاصمة ومحافظات جنوبية ارتفعت حصيلتها إلى 46 قتيلا. وأطلقت قوات الأمن النار على المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب، منها رحيل المسؤولين "الفاسدين" ووظائف للشباب، واتهمت السلطات قناصين مجهولين بقتل أربعة أشخاص ببغداد.
غزة (7)

شهيد و54 مصابا في الجمعة 77 لمسيرات العودة بغزة

استُشهِد فلسطيني وأصيب 54 آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن المواطن علاء نزار عايش حمدان، 28 عاما، استشهد شرق مدينة جباليا بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، فيما أصيب 54 بينهم 22 بالرصاص الحي خلال الجمعة الـ77 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
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انتخابات- تونس (1)

تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وفي أيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجولة ستشهد منافسة بين المرشح قيس سعيد الذي حصل على 4ر18% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والمرشح نبيل القروي الذي حصد 6ر15 % من الأصوات في ذات الجولة، فيما تنطلق الحملة الدعائية للجولة الرئاسية الثانية غدا الخميس، ويكون الصمت الانتخابي يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
انتخابات تونس

رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.
قيس- سعيد

قيس سعيد ورقة إخوان تونس الأخيرة لتعويض الهزيمة

بعد الخسارة التي مني بها إخوان تونس في الانتخابات الرئاسية، تسعى حركة النهضة لتعويض تلك الخسارة من خلال محاولة استمالة المرشح الأوفر حظا لرئاسة تونس قيس سعيد، بعد إعلان دعمها المرشح المستقل في الدورة الثانية من الانتخابات التونسية المبكرة. تأتي تلك الخطوة بعد أن حل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية ثالثاً في الدورة الأولى، بينما حل سعيد المعروف بمواقفه المحافظة أولاً في الدورة الأولى بـ18.4 في المائة من الأصوات، بينما جاء قطب الإعلام نبيل القروي الموجود في السجن، في المرتبة الثانية.
مورو والغنوشي

انتخابات تونس صفعة لـ«الإخوان» ومسمار في نعش الغنوشي

بعد السقوط المدوي لإخوان تونس في الانتخابات الرئاسية التونسية، سادت حالة من التصدع بين صفوف حركة "النهضة" على خلفية نتائج الانتخابات، بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوز أستاذ القانون قيس سعيد، والإعلامي نبيل القروي في الجولة الأولى. وجاء مرشح النهضة عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بحصوله على 12.9% من إجمالي الأصوات، وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بـ10.73% وخلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ7.3%. وسيخوض المرشحان الدور الثاني الذي سيحدد تاريخه من قبَل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.
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