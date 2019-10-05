تضامنا مع القروي.. قيس سعيد يوقف حملته الانتخابية بتونس

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

قيس سعيد

قال المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، "إنه يلتزم شخصيا بعدم القيام بحملة انتخابية، وذلك لأسباب أخلاقية ولرفع كل لبس بشأن عدم تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص مع منافسه نبيل القروي المحتجز بالسجن المدني بالمرناقية". وأضاف سعيد في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، "سأتوجه للشعب التونسي لأدعوه للحذر والحيطة من محاولة زعزعة المسار الانتخابي، مؤكدا حرصه على تحمل المسئولية الكاملة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والوفاء بالتزاماته تجاه الوطن والشعب".

ودعا المواطنين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه في 13 أكتوبر الجاري. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية قد جرت في 15 سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة، حيث احتل المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين،