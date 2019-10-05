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محيي إسماعيل عضو لجنة تحكيم بـ«الإسكندرية السينمائي»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
مهرجان الإسكندرية السينمائي -صورة أرشيفية
مهرجان الإسكندرية السينمائي -صورة أرشيفية
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، المقرر انطلاق فعاليات دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، اليوم السبت، عن اختيار النجم محيى إسماعيل لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية. ويعد "إسماعيل" أحد الفنانين الذين يتميزون بتقديم الأدوار الصعبة المركبة وتجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصًا في هذه الأدوار الصعبة والمركبة حتى أُطلق عليه لقب "رائد وملك السيكودراما في مصر"، وقدم مؤخرًا شخصية من الشخصيات المحورية في فيلم "الكنز" الذي كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال، وهي شخصية "الكاهن".
ويذكر أن محيى إسماعيل درس فى كلية الآداب قسم الفلسفة، والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية وعمل بالمسرح القومى وهو مؤسس مسرح المئة كرسى التجريبى بالمركز الثقافى التشيكى عام ‏‏1969، وجسد من قبل شخصيات مثل نابليون فى مسلسل "الأبطال" والقائد الإسرائيلى عساف ياجورى فى فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى"
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تامر-مرسى

10 مسلسلات تستعد لرمضان 2020|تامر مرسى الفائز الوحيد

التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020 انطلقت خلال الأيام الماضية فى سرية تامة، فهناك جلسات تحضيرية تجرى بشكل منتظم داخل الشركات المنتجة تجمع بين نجوم الأعمال الدرامية الذين يستعدون للتصوير قريبا، والمخرجين والمؤلفين الذين تم التعاقد معهم للاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بكل عمل درامى، وترشيح باقى فريق العمل من أجل إنهاء التعاقدات حتى لا يؤجل التصوير وينتهى العمل وفقًا للخريطة الزمنية الخاصة به، لكى يأخذ حقه فى التسويق والدعاية قبل انطلاق السباق الرمضانى لعام 2020.
فيلم الممر

4 مرات في قناتين.. مواعيد عرض فيلم «الممر» تليفزيونيا

تزامنا مع الاحتفال بمرور 46 عاما على انتصار أكتوبر المجيد، قررت قناة ON E، عرض فيلم "الممر" لأول مرة على شاشات التليفزيون، ويعد الفليم أضخم إنتاج سينمائي مصري، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.
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قرصنة وتحايل.. الأعلى للإعلام يوقف بث قنوات «بانوراما»

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف ترخيص مزاولة نشاط البث الفضائي لقنوات "بانوراما" الفضائية المملوكة لشركة "بانوراما" للإنتاج الإعلامي، وذلك لمدة ستة أشهر، وأوضح المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحايل هذه القنوات بالتلاعب في نقل البث عبر الترددات المخصصة لها عبر قمرين صناعيين، وقيامها بالقرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين وعرض هذه المواد عبر ترددات خاصة بها بقمر صناعي خارج الجمهورية ودمجها مع الترددات الخاصة بها علي القمر الصناعي "نايل سات".
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الأمير-أباظة

إسبانيا ضيف شرف الدورة الـ35 بالإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقرر انطلاق دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجارى، عن اختيار دولة إسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان، حيث من المقرر عرض فيلمي الافتتاح والختام منها، وتكريم اثنين من صناع السينما الإسبانية في حفل الافتتاح وهما الفنان هوجوسيلفا، الذي درس الفنون المسرحية والغناء وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "حياة تريكا" ثم توالت أدواره في العديد من الأفلام، منها "الملكات" عام 2005، و"ساندمان" عام 2007، و"يجب أن نتحدث" عام 2013، و"الأصم" عام 2019، وغيرها.
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