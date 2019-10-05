محيي إسماعيل عضو لجنة تحكيم بـ«الإسكندرية السينمائي»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

مهرجان الإسكندرية السينمائي -صورة أرشيفية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، المقرر انطلاق فعاليات دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، اليوم السبت، عن اختيار النجم محيى إسماعيل لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية. ويعد "إسماعيل" أحد الفنانين الذين يتميزون بتقديم الأدوار الصعبة المركبة وتجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصًا في هذه الأدوار الصعبة والمركبة حتى أُطلق عليه لقب "رائد وملك السيكودراما في مصر"، وقدم مؤخرًا شخصية من الشخصيات المحورية في فيلم "الكنز" الذي كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال، وهي شخصية "الكاهن".

ويذكر أن محيى إسماعيل درس فى كلية الآداب قسم الفلسفة، والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية وعمل بالمسرح القومى وهو مؤسس مسرح المئة كرسى التجريبى بالمركز الثقافى التشيكى عام ‏‏1969، وجسد من قبل شخصيات مثل نابليون فى مسلسل "الأبطال" والقائد الإسرائيلى عساف ياجورى فى فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى"