رياضة

كاريوس لم يفقد الأمل في العودة إلى ليفربول

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
ليفربول
ليفربول
يؤمن الحارس الألماني لوريس كاريوس بإمكانية عودته إلى صفوف ليفربول من جديد في المستقبل، ورحل كاريوس إلى صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة العام الماضي، بعد الأخطاء الكارثية التي ارتكبها في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017- 2018، متسببًا في خسارة ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، وقال كاريوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "خيار العودة لليفربول جيد جدا، وما زال متاحا، ربما ألعب هناك مرة أخرى، لا أحد يعلم، الأمر ما زال بعيدًا، ولكن إذا لم أعد إلى الريدز فسيكون ذلك إلى فريق آخر؛ لذلك لست قلقًا من أي سيناريو".
وتابع الحارس الألماني: "الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، إذا لعبت في إنجلترا ستكون دائمًا في دائرة الضوء، لكنني الآن في نادٍ جيد، وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم". واستعاد كاريوس ذكريات نهائي ريال مدريد قائلًا: "لم أعد أفكر فيه، لقد مضى وقت طويل، كانت هناك ظروف كثيرة، لقد تعرضت لإصابة سيئة، ولم
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حكيم-زياش

أياكس يتحرك لحماية زياش من الأندية الكبرى

يحاول أياكس أمستردام الهولندي، الحفاظ على خدمات نجمه المغربي حكيم زياش، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، والتي جذبت أنظار أكبر الأندية الأوروبية، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى قيام أياكس بإزالة الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد النجم المغربي عند تجديده، وقدم زياش عروضًا باهرة مع أياكس الموسم الماضي، حيث مكن الفريق الهولندي من التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.
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تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
سون

نجم توتنهام يدق أبواب الدوري الإيطالي

أشار ثييس بليميستر، وكيل أعمال اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إلى إمكانية رحيل نجم توتنهام إلى صفوف فريق نابولي الإيطالي، وقال بليميستر في تصريحات خاصة لموقع "فوكس سبورت آسيا": "لم أحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييجو مارادونا، اللاعب المفضل لديّ، لعب في صفوفهم، ولمَ لا يرحل سون إلى نابولي في يوم من الأيام؟! لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم، سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما".
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«ويفا» يعلن عن بطولة جديدة وملاعب دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الملاعب التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة المقبلة، ويقام نهائي النسخة الحالية، على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول بتركيا، وسيقام نهائي العام المقبل على ملعب مدينة سان بطرسبرج الروسية، ثم يستضيف ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ نهائي نسخة (2022)، على أن يحتضن ملعب ويمبلي التاريخي في إنجلترا نهائي (2023)، كما حدد "ويفا" ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل فريق إشبيلية ليستضيف نهائي الدوري الأوروبي (2021)، بينما يُلعب السوبر الأوروبي على ملعب "ويندسور بارك" في أيرلندا الشمالية.
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قائد ليفربول: سنرد بهذه الطريقة على هزيمة نابولي

أكد قائد ليفربول، جوردان هندرسون، أنه يتحمل وزملاؤه مسؤولية الهزيمة أمام مضيفهم نابولي، مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال هندرسون في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "في الشوط الأول شعرت بأننا لعبنا بطريقة جيدة، كنا نفتقد فقط اللمسة النهائية. نابولي فريق جيد ويجب أن تدافع كفريق أمامه، وهو ما أعتقد أننا فعلناه". وأضاف قائد ليفربول: "الأخطاء التي تسببت في الهدفين هي ما علينا العمل على تحسينه، في المحصلة كان يمكننا تقديم أداء أفضل، نتحمل المسؤولية وسنحاول تقديم ردة فعل بطريقة مناسبة".
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أرقام الدول القياسية في مجموعات دوري أبطال أوروبا

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم من خلال انطلاق مباريات مرحلة دور المجموعات، وبالنظر إلى الأرقام القياسية الخاصة بالمباريات في تلك المرحلة، نجد أن أكثر مباراة شهدت تسجيل الأهداف كان فوز بروسيا دورتموند على ليجيا وارسو 8-4 بواقع 12 هدفًا يوم 22 نوفمبر عام 2016، أكبر انتصار فكان بفارق 8 أهداف، بفوز ليفربول على بشكتاش 8-0 يوم 6 نوفمبر 2007 وفوز ريال مدريد على مالمو بنفس النتيجة يوم 8 ديسمبر 2015، أما أكبر تعادل فكان بنتيجة 4-4 بين هامبورج ويوفنتوس يوم 13 سبتمبر 2000 وبين باير ليفركوزن وروما يوم 20 أكتوبر 2015.
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راموس يكشف دوره في إصابة صلاح بنهائي دوري الأبطال

علق الإسباني سيرجيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسبانى، على الهجوم الحاد الذي تعرض له عقب تسببه فى إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى، خلال المباراة التي جمعتهما فى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018، مؤكدا أنه لم يكن يقصد إصابة صلاح، وأن الجماهير فى إنجلترا كونت عنه وجهة نظر خاطئة، وأضاف مدافع المرينجى في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "موقف صلاح، جعل الجماهير تعتقد اعتقادًا مختلفًا عني، خاصةً في إنجلترا".
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