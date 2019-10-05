كاريوس لم يفقد الأمل في العودة إلى ليفربول

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

ليفربول

يؤمن الحارس الألماني لوريس كاريوس بإمكانية عودته إلى صفوف ليفربول من جديد في المستقبل، ورحل كاريوس إلى صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة العام الماضي، بعد الأخطاء الكارثية التي ارتكبها في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017- 2018، متسببًا في خسارة ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، وقال كاريوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "خيار العودة لليفربول جيد جدا، وما زال متاحا، ربما ألعب هناك مرة أخرى، لا أحد يعلم، الأمر ما زال بعيدًا، ولكن إذا لم أعد إلى الريدز فسيكون ذلك إلى فريق آخر؛ لذلك لست قلقًا من أي سيناريو".

وتابع الحارس الألماني: "الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، إذا لعبت في إنجلترا ستكون دائمًا في دائرة الضوء، لكنني الآن في نادٍ جيد، وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم". واستعاد كاريوس ذكريات نهائي ريال مدريد قائلًا: "لم أعد أفكر فيه، لقد مضى وقت طويل، كانت هناك ظروف كثيرة، لقد تعرضت لإصابة سيئة، ولم

وتابع الحارس الألماني: "الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، إذا لعبت في إنجلترا ستكون دائمًا في دائرة الضوء، لكنني الآن في نادٍ جيد، وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".



واستعاد كاريوس ذكريات نهائي ريال مدريد قائلًا: "لم أعد أفكر فيه، لقد مضى وقت طويل، كانت هناك ظروف كثيرة، لقد تعرضت لإصابة سيئة، ولم يتحدث أحد عنها، يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون، لا يهمني ذلك حقا بعد الآن".



واختتم: "أنا سعيد بفوز ليفربول بدوري الأبطال في العام التالي، لديه فرصة جيدة مرة أخرى هذا الموسم؛ لذلك دعونا نرى، ما زلت أتحدث إلى مدرب حراس المرمى وبعض اللاعبين، أتمنى أن يفوز ليفربول بالدوري، هذا الموسم طويل جدا، لكن من الجيد أن تبدأ بشكل مميز، وتستمر في حصد النقاط".