جريمة

تأجيل محاكمة 4 متهمين في حرق كنيسة «كفر حكيم»

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة رئيس المحكمة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطا ومجندا من بينهم مأمور مركز كرداسة. وفي 20 فبراير 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ20 متهما، و3 سنوات لـ«حدثين»، لإدانتهم بارتكاب وقائع إتلاف المال العام والتعدي على ممتلكات عامة في القضية المعروفة باسم «حريق كنيسة كفر حليم» بمنطقة بكرداسة.
كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم أمام دائرة مغايرة بمعاقبة 19 متهمًا بالسجن المؤبد ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات.ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام
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إحباط تهريب أدوية تخسيس بـ33 مليون جنيه عبر ميناء السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص التخسيس ومستحضرات التجميل وعبوات زيت الشيشة الإلكترونية "محظور استيرادها" داخل حاوية عبر ميناء العين السخنة قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بـ 33 مليون جنيه. وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ السويس بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير باستيراد حاوية مشمولها "كراسي معاقين" وارد نهائي إلى ميناء العين السخنة من إحدى الدول الأجنبية.. وإخفاء وتهريب مواد محظورة " غير واردة بالمستندات" ضمن مشمول الرسالة، دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة للقانون.
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تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمَا في قضية فض اعتصام رابعة إلى جلسة الأربعاء المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري، لانتداب باحث اجتماعي لإعداد تقرير حول أحد المتهمين الأحداث في القضية. وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية فض رابعة في محاكمة تضم 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية - يتصدرهم عدد من العناصر الموالية لهم - في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
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المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء". كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين متضامنين بمبلغ 17 مليونا و684 ألفًا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة متهم واحد بالسجن خمسة سنوات. وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل وأخرى ملاكي بمدخل كوبري قرية بني حسين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل ووقوع وفيات ومصابين. وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بمدخل كوبري قرية بني حسين بالطريق الزراعي بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى.
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ضبط 47 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة تشنها الإدارة العامة للمرور بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
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تفحم أتوبيس في مساكن شيراتون دون إصابات

حركة المارة والسيارات تبدو طبيعية، انسيابية مرورية بمنطقة مساكن شيراتون في محافظة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، انتشار مكثف لرجال المرور والشرطة لتسهيل مهمة وصول الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى مقار عملهم، لحظات تبدلت معها الأحداث رأسا على عقب لدى اندلاع حريق هائل بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام لدى توقفه على جانب الطريق، ما أثار حالة من الذعر بين المارة وقائدي المركبات تحسبا لوجود ركاب بداخله إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع كارثة محققة، حيث كان شاغرا.
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8 سيارات إطفاء تخمد حريقين في الظاهر وبولاق الدكرور

هدوء يطبق على المكان، شوارع خالية من المارة والسيارات أيضا، أجواء مألوفة صبيحة يوم العطلة الأسبوعية "الجمعة"، ليقطع ذلك تصاعد أدخنة كثيفة تلتها أصوات صراخ صادرة عن عقار سكني بشارع القبيصي الكائن بمنطقة الظاهر في محافظة القاهرة، على أثر نشوب حريق في ورشة أحذية أسفل العقار، وامتدت ألسنة النيران إلى وحدات سكنية، فأبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، وانتقلت قوات الدفاع المدني مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.
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