تأجيل محاكمة 4 متهمين في حرق كنيسة «كفر حكيم»

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

محكمة - أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة رئيس المحكمة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطا ومجندا من بينهم مأمور مركز كرداسة. وفي 20 فبراير 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ20 متهما، و3 سنوات لـ«حدثين»، لإدانتهم بارتكاب وقائع إتلاف المال العام والتعدي على ممتلكات عامة في القضية المعروفة باسم «حريق كنيسة كفر حليم» بمنطقة بكرداسة.

كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم أمام دائرة مغايرة بمعاقبة 19 متهمًا بالسجن المؤبد ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات.ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام