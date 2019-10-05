رشوان: الصحافة الحرة طرف أصيل في معركة الإرهاب

نقابة الصحفيين: لا يمكن ولا يجب تجاهل حق المجتمع في التنوع والاختلاف وهو الدور الذي تقدمه الصحافة للمواطن ليشعر دائما بأن هناك بدائل وحلول لأزماته

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

ضياء رشوان نقيب الصحفيين - صورة أرشيفية

قال مجلس نقابة الصحفيين، إن الصحافة الحرة والمهنية والمسئولة قانونا جزء من أدوات التقدم، وطرف أصيل في معركة مكافحة الإرهاب والتطرف، إذ كانت وما زالت جزءا من قوى مصر الناعمة التي تنشر التنوير وتدافع عن الحقيقة، وتكشف كل صور الفساد والانحراف وكلها أدوار مهمة في مسيرة بناء الأوطان وتقدمها ومستقبلها، موضحا أنه يتابع عن كثب كل ما يتواتر مؤخرا عن ضرورة توسيع هامش الحرية المتاح للصحافة، وينظر بإيجابية وتقدير لكل الأصوات في المجتمع والدولة التي تنادي بالحرية الكاملة للصحافة ضمن المهنية والمسئولية القانونية الضروريتين لممارستها، في هذا التوقيت الحساس.

وشدد المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان، في بيان له، اليوم السبت، على أن البداية الصحيحة للحديث عن حرية الصحافة ودعمها هي الالتزام القاطع بنصوص المواد 70 و 71 و 72 من الدستور، بما يعني: ضمان حرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية إصدار الصحف بلا معوقات، وحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها،