اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

تحرير:أحمد بركات ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

جانب من مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

تتجه النية لدى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، لإيقاف محمد عادل، حكم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر للمقاصة، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، في مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وعلمت «التحرير» أن نية إيقاف الحكم الدولي نتيجة أخطائه، حيث ترى لجنة الحكام أن عادل تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لمصر للمقاصة لصالح باولون فوافي ومحمد إبراهيم، وتتجه النية لإبعاد الحكم شهرًا عن مباريات الدوري الممتاز.

وكان وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، أكد في تصريحات لقناة «أون سبورت» بعد المباراة، أن الحكم محمد عادل لم يحتسب ضربتي جزاء واضحتين في لقاء فريقه أمام الزمالك، مضيفًا: «لا نستحق الهزيمة، كنا الطرف الأفضل في الشوط الثاني، ولم يحتسب لنا الحكم ركلة جزاء واضحة بنسبة 100% في الشوط

وكان وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، أكد في تصريحات لقناة «أون سبورت» بعد المباراة، أن الحكم محمد عادل لم يحتسب ضربتي جزاء واضحتين في لقاء فريقه أمام الزمالك، مضيفًا: «لا نستحق الهزيمة، كنا الطرف الأفضل في الشوط الثاني، ولم يحتسب لنا الحكم ركلة جزاء واضحة بنسبة 100% في الشوط الأول».



وتابع هويدي: «في نهاية الشوط الثاني كانت لنا ضربة جزاء ثانية لصالح محمد إبراهيم، لكن الحكم خاف من الضغط الإعلامي، ولو كانت في مباراة أخرى لاحتسبها لصالحنا على الفور. ما حدث في مباراة الزمالك تكرار لما حدث في مباراة الكأس عندما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالحنا».



واختتم هويدي تصريحاته: «الحكم محمد عادل محل تقدير بالنسبة لنا ونعدّه من أفضل الحكام، ولكن يجب أن تقوم لجنة الحكام بتوجيه تحذيرات للحكام حتى لا تتكرر الأخطاء مجددا».

