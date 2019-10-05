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شتمه بأمه.. التحقيق مع مدرس لتعديه على طالب بالشرقية

تحرير:التحرير ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
قرر هشام عبد العزيز، مدير إدارة منيا القمح التعليمية، اليوم السبت، إحالة مدرس لغة عربية بمدرسة الصنافين الثانوية المشتركة بمركز منيا القمح، للتحقيق على خلفية قيامهم بالتعدى بالضرب على طالب فى الصف الأول الثانوى، وتوجه عبارات سب لوالدته. وقامت إدارة المدرسة بتحرير مذكرة بالواقعة، وإحالتها للإدارة التعليمية، للتحقيق مع المدرس، وتم إحالته للشؤون القانونية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بلاغا من " إسلام محمد سلاح " ولى أمر الطالب "أحمد" بمدرسة الصنافين الثانوية المشتركة، بمركز منيا القمح.
واتهم والد الطالب، "ع.ال" مدرس لغة عربية بالمدرسة بالتعدى على نجله بالضرب المبرح، وقام بعمل تقرير طبى بمستشفى منيا القمح العام، كما تقديم الأب مذكرة بالنيابة الإدارية بمنيا القمح.وقال الأب فى البلاغ المحرر الذى يحمل الرقم 36/ 205 إدارى مركز شرطة منيا القمح، أثناء قيام نجله بتوجيه سؤال فى مادة اللغة
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عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر، سكن مصر، جنة) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.
وزير الدفاع

وزير الدفاع ينيب القادة لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.
نبيلة-مكرم (2)

الهجرة تصدر بيانا بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم

قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنها تواصلت مع عدد كبير من الجهات وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، مشيرة إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية في إطار احترام القوانين السعودية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

أخطاء في منهج التاريخ على بنك المعرفة (صور)

رصد مجدي مدحت أدمن ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، عدة شكاوى من أولياء الأمور في أثناء استخدام أبنائهم طلاب الصف الأول الثانوي العام لبنك المعرفة، وتمثلت الشكاوى في تجربة الطلاب لبنك المعرفة لمادة التاريخ، تحديدا على أسئلة الدرس الثاني "مصادر دراسة الحضارات"، وتنقسم مصادر دراسة الحضارات إلى مصادر أولية وتشمل: الآثار، النقوش، البرديات، الأوستراكا، النقود والمسكوكات، كتابات المؤرخين القدماء، ومصادر ثانوية وتشمل: كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، الأساطير.
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كفر الشيخ

«احنا معاك يا سيسي».. مسيرات مؤيدة للرئيس بالمحافظات

مسيرات حاشدة انطلقت على مستوى محافظات الجمهورية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه لمحاربة الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله، فضلا عن حماية البلاد من الفوضى مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، إلى جانب وجود دعم نسائي كبير.
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وزير الإسكان يكشف حجم الاستثمار في العاشر من رمضان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن حجم الاستثمارات بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، تضاعف بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، منوهًا بأنه منذ نشأة المدينة عام 1977، وحتى عام 2014، بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة 8 مليارات و700 مليون جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا خلال الخمس الأخيرة ليصل الإجمالي إلى 28 مليارا و700 مليون جنيه في المدينة منذ إنشائها. جاء ذلك خلال افتتاح مشروع الـ«110 عمارة» إسكان اجتماعي بغرب الحي العاشر بالمدينة، والذي يضم 2200 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 383 مليون جنيه.
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الجزار يفتتح مشروع الـ«110 عمارات» بالعاشر من رمضان

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المشرف على جهاز خليج السويس، صباح اليوم الخميس، مشروع الـ«110 عمارات» إسكان اجتماعي بغرب الحي العاشر بالمدينة، والذي يضم 2200 وحدة إسكان اجتماعي، بتكلفة 383 مليون جنيه، بينما جرى تسليم 30 وحدة منها لقاطنيها، وتفقد الوزير عددا من المشروعات بالمدينة لمتابعة معدلات ونسب تنفيذها، والتي سبق أن أعلنت الوزارة انتهاءها منها في أقرب وقت.
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محافظ الشرقية يؤدي تحية العلم في «طابور الصباح»

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مشاركة طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، طابور الصباح وتحية العلم في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد «2019 – 2020»، إذ أدى المحافظ تحية العلم واستمع للسلام الوطني والإذاعة المدرسية التي قدمها طلاب المدرسة، والتي تضمنت كلمة تحدثت عن أهمية العلم باعتباره قاطرة التنمية وبناء المجتمعات وتقدم الأمم، قبل أن وجه المحافظ التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة انطلاق العام الجديد.
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