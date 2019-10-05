شتمه بأمه.. التحقيق مع مدرس لتعديه على طالب بالشرقية

تحرير:التحرير ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

محافظ الشرقية

قرر هشام عبد العزيز، مدير إدارة منيا القمح التعليمية، اليوم السبت، إحالة مدرس لغة عربية بمدرسة الصنافين الثانوية المشتركة بمركز منيا القمح، للتحقيق على خلفية قيامهم بالتعدى بالضرب على طالب فى الصف الأول الثانوى، وتوجه عبارات سب لوالدته. وقامت إدارة المدرسة بتحرير مذكرة بالواقعة، وإحالتها للإدارة التعليمية، للتحقيق مع المدرس، وتم إحالته للشؤون القانونية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بلاغا من " إسلام محمد سلاح " ولى أمر الطالب "أحمد" بمدرسة الصنافين الثانوية المشتركة، بمركز منيا القمح.

واتهم والد الطالب، "ع.ال" مدرس لغة عربية بالمدرسة بالتعدى على نجله بالضرب المبرح، وقام بعمل تقرير طبى بمستشفى منيا القمح العام، كما تقديم الأب مذكرة بالنيابة الإدارية بمنيا القمح.وقال الأب فى البلاغ المحرر الذى يحمل الرقم 36/ 205 إدارى مركز شرطة منيا القمح، أثناء قيام نجله بتوجيه سؤال فى مادة اللغة