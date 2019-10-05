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رئيس وزراء اليونان: تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
أردوغان
أردوغان
أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص. وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني أن ميتسوتاكيس اجتمع اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا وأبلغه بأن تركيا من خلال أفعالها تشكك في سيادة كل من اليونان وقبرص، مضيفا أنه يتوقع "مساهمة إيجابية" من الولايات المتحدة في قضايا شرق المتوسط.
وقال رئيس الوزراء اليوناني" إن تحديث اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك، أمر يعزز وجودنا العسكري والاستراتيجي المشترك الأوسع نطاقا في المنطقة ودائما يكون لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين، لاسيما عندما تكون الإجراءات المتخذة في بحر إيجه وشرق المتوسط تشكك في الحقوق السيادية لليونان وقبرص، وتنتهك القانون
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