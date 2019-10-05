رياضة

نجم توتنهام يدق أبواب الدوري الإيطالي

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
سون هيونج مين
سون هيونج مين
أشار ثييس بليميستر، وكيل أعمال اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إلى إمكانية رحيل نجم توتنهام إلى صفوف فريق نابولي الإيطالي، وقال بليميستر في تصريحات خاصة لموقع "فوكس سبورت آسيا": "لم أحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييجو مارادونا، اللاعب المفضل لديّ، لعب في صفوفهم، ولمَ لا يرحل سون إلى نابولي في يوم من الأيام؟! لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم، سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما".
وخاض سون هذا الموسم في الدوري الإنجليزي 5 مباريات، سجل خلالها هدفين في شباك كريستال بالاس وصنع 3 أهداف أخرى أمام كل من أرسنال وليستر سيتي وساوثهامبتون. كما شارك في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، سجل خلالهما هدفا وحيدا أتى في شباك بايرن ميونيخ في الجولة الماضية. وشارك سون في مباراة كأس الرابطة الإنجليزية
اقرأ المزيد
حكيم-زياش

أياكس يتحرك لحماية زياش من الأندية الكبرى

يحاول أياكس أمستردام الهولندي، الحفاظ على خدمات نجمه المغربي حكيم زياش، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، والتي جذبت أنظار أكبر الأندية الأوروبية، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى قيام أياكس بإزالة الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد النجم المغربي عند تجديده، وقدم زياش عروضًا باهرة مع أياكس الموسم الماضي، حيث مكن الفريق الهولندي من التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.
جونيور أجايي (2)

تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
الزمالك - المقاصة

اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

تتجه النية لدى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، لإيقاف محمد عادل، حكم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر للمقاصة، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، في مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وعلمت «التحرير» أن نية إيقاف الحكم الدولي نتيجة أخطائه، حيث ترى لجنة الحكام أن عادل تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لمصر للمقاصة لصالح باولون فوافي ومحمد إبراهيم، وتتجه النية لإبعاد الحكم شهرًا عن مباريات الدوري الممتاز.
اقرأ المزيد من الأخبار
دورى-ابطال-اوروبا

جنابري لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

حصد الألماني سيرجي جنابري جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد العرض المذهل الذي قدمه أمام توتنهام على ملعب الأخير، في المباراة التي فاز بها بايرن ميونيخ بنتيجة ثقيلة استقرت على 7-2، وسجل جنابري من تلك السباعية 4 أهداف "سوبر هاتريك"، ليكون سببا رئيسيا في تلك النتيجة المهينة للسبيرز، وبحسب شركة أوبتا، فإن جنابري بات ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال، يسجل 4 أهداف أو أكثر في شباك الأندية الإنجليزية، في مباراة واحدة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الذي سجل رباعيته في شباك أرسنال.
برشلونة

إنتر ميلان يصارع برشلونة في دوري الأبطال

تتصدر مواجهة برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ليفربول الإنجليزي حامل اللقب لتجنب التعثر مجددًا حين يستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وعلى ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، أن ينسى سريعا هزيمته أمام نابولي الإيطالي، بهدفين نظيفين في ملعب "سان باولو" قبل أن يستضيف سالزبورج النمساوي على ملعبه "أنفيلد" الذي لم يخسر عليه 22 مباراة أوروبية متتالية.
بايرن-ميونيخ

بايرن ميونيخ يسحق توتنهام بسباعية في دوري الأبطال

سحق بايرن ميونيخ الألماني مضيفه توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 7- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019- 2020. بدأ الفريقان اللقاء بشكل سريع، واستطاع السبيرز أن يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون، وجاء الرد البافاري سريعا عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 45، الهدف الثاني للبايرن لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2- 1.
يوفنتوس‎

«ثلاثاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

?يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها إقامة الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ريال مدريد نظيره كلوب بروج البلجيكي في السابعة إلا 5 دقائق مساءً، ويلعب أتلانتا الإيطالي ضد شاختار دونتسك الأوكراني، وفي التاسعة مساءً يلعب توتنهام الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني، يواجه مانشستر سيتي نظيره دينامو زغرب الكرواتي، كما يستضيف يوفنتوس نظيره باير ليفركوزن، وفي الدوري المصري يلعب الاتحاد السكندري أمام الجونة في الخامسة والنصف مساءً.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]