نجم توتنهام يدق أبواب الدوري الإيطالي

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

سون هيونج مين

أشار ثييس بليميستر، وكيل أعمال اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إلى إمكانية رحيل نجم توتنهام إلى صفوف فريق نابولي الإيطالي، وقال بليميستر في تصريحات خاصة لموقع "فوكس سبورت آسيا": "لم أحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييجو مارادونا، اللاعب المفضل لديّ، لعب في صفوفهم، ولمَ لا يرحل سون إلى نابولي في يوم من الأيام؟! لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم، سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما".

وخاض سون هذا الموسم في الدوري الإنجليزي 5 مباريات، سجل خلالها هدفين في شباك كريستال بالاس وصنع 3 أهداف أخرى أمام كل من أرسنال وليستر سيتي وساوثهامبتون. كما شارك في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، سجل خلالهما هدفا وحيدا أتى في شباك بايرن ميونيخ في الجولة الماضية. وشارك سون في مباراة كأس الرابطة الإنجليزية

وخاض سون هذا الموسم في الدوري الإنجليزي 5 مباريات، سجل خلالها هدفين في شباك كريستال بالاس وصنع 3 أهداف أخرى أمام كل من أرسنال وليستر سيتي وساوثهامبتون.



كما شارك في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، سجل خلالهما هدفا وحيدا أتى في شباك بايرن ميونيخ في الجولة الماضية.



وشارك سون في مباراة كأس الرابطة الإنجليزية أمام كولشيستر يونايتد، وودع مع السبيرز البطولة بركلات الترجيح.



يذكر أن سون انضم إلى صفوف توتنهام في شهر أغسطس من عام 2015، قادمًا من صفوف باير ليفركوزن الألماني مقابل 30 مليون يورو.



ولم يتوج سون بأي لقب في مسيرته مع الأندية، مكتفيًا بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

