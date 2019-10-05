اليمن: ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام في الأسواق

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

كتائب الزينبيات الذارع النسائي بجماعة الحوثي - صورة أرشيفية

كشف مسؤول أمني في محافظة الجوف اليمنية، شمال شرقي البلاد، عن ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام والعبوات الناسفة، في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة. ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، عن قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف العقيد عبد الله البرير، قوله إن أجهزة الأمن تمكنت من إبطال كثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات في الأسواق العامة وممرات الطرق ومدارس الطلاب، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تفننت في تمويه وإخفاء تلك الألغام بعدة طرق، بحيث يصعب اكتشافها ولضمان حصد أكبر عدد من أرواح المدنيين.

وأشار البرير إلى أن خبرات ومهارات ميليشيات الحوثي في تصنيع المتفجرات وطرق إخفائها وتمويهها، تم اكتسابها عن طريق خبراء من حزب الله وإيران تم إرسالهم إلى اليمن لتدريب الميليشيات لقتل الشعب اليمني عبر تلك المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها، مؤكدا أن قوات الأمن تمكنت من ضبط عدد من الخلايا