إرهاب

اليمن: ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام في الأسواق

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
كتائب الزينبيات الذارع النسائي بجماعة الحوثي - صورة أرشيفية
كتائب الزينبيات الذارع النسائي بجماعة الحوثي - صورة أرشيفية
كشف مسؤول أمني في محافظة الجوف اليمنية، شمال شرقي البلاد، عن ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام والعبوات الناسفة، في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة. ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، عن قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف العقيد عبد الله البرير، قوله إن أجهزة الأمن تمكنت من إبطال كثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات في الأسواق العامة وممرات الطرق ومدارس الطلاب، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تفننت في تمويه وإخفاء تلك الألغام بعدة طرق، بحيث يصعب اكتشافها ولضمان حصد أكبر عدد من أرواح المدنيين.
وأشار البرير إلى أن خبرات ومهارات ميليشيات الحوثي في تصنيع المتفجرات وطرق إخفائها وتمويهها، تم اكتسابها عن طريق خبراء من حزب الله وإيران تم إرسالهم إلى اليمن لتدريب الميليشيات لقتل الشعب اليمني عبر تلك المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها، مؤكدا أن قوات الأمن تمكنت من ضبط عدد من الخلايا
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طعنات-سكين-جريمة

قتيلان في هجوم بسكين على مقر شرطة في باريس

هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل شخصين هما شرطية والمهاجم ذاته. وقال موقع "سكاي نيوز" بالعربية، إن شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خلال الهجوم، الذي وقع في مديرية شرطة باريس، فيما أشارت مصادر لاحقا إلى أن أحد الشرطيين فارق الحياة. وقال مصدر أمني فرنسي لـوكالة "رويترز"، إنه من المعتقد أن رجلا من الشرطة وراء هجوم باريس. وتوجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 22 مسلحا من طالبان في أفغانستان

أعلنت القوات الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 10 مسلحين من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات في منطقتين تابعتين لإقليم فارياب شمالي البلاد. وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، إن القوات الأفغانية قتلت 4 من عناصر طالبان وأصابت 5 آخرين بعد كمين نصبته لمجموعة من مسلحي طالبان في منطقة "خواجا موساهي" بإقليم فارياب. كما اشتبكت قوات الأمن، مع عناصر طالبان في قرية قزال في حي خواجا سبوزبوش؛ ما أسفر عن مقتل 6 منها وإصابة 7 آخرين، كما أن اثنين من رجال الأمن قتلا خلال الاشتباك.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

مرصد الإفتاء: 29 عملية إرهابية في 10 دول خلال أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، وجاء المؤشر هذا الأسبوع ليشير إلى وقوع 29 عملية إرهابية نفذتها 7 مجموعات إرهابية ضربت 10 دول مختلفة، نتج عنها سقوط 290 شخصا ما بين قتيل ومصاب. وقال المؤشر إن أفغانستان ونيجيريا حلتا في المرتبة الأولى لهذا الأسبوع بواقع 6 عمليات إرهابية في كل منهما بما نسبته 31%، إذ نفذت جماعة "بوكو حرام" العمليات الـ6 التي شهدتها نيجيريا.
داعش

مقتل وإصابة 56 من عناصر داعش في شرق أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 50 من عناصر داعش بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية مستمرة شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 من عناصر داعش سقطوا بين قتيل ومصاب منذ أن بدأت القوات الأمنية الأفغانية العمليات المشتركة في إقليم ننجارهار. وأفاد "فيلق سيلاب 201"، في بيان، بأن 44 من عناصر داعش قتلوا وأصيب 12 آخرون خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية حتى الآن، مضيفا أن قوات الأمن دمرت أيضا مختلف الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال نفس العمليات.
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طعنات-سكين-جريمة

قتيلان في هجوم بسكين على مقر شرطة في باريس

هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل شخصين هما شرطية والمهاجم ذاته. وقال موقع "سكاي نيوز" بالعربية، إن شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خلال الهجوم، الذي وقع في مديرية شرطة باريس، فيما أشارت مصادر لاحقا إلى أن أحد الشرطيين فارق الحياة. وقال مصدر أمني فرنسي لـوكالة "رويترز"، إنه من المعتقد أن رجلا من الشرطة وراء هجوم باريس. وتوجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 22 مسلحا من طالبان في أفغانستان

أعلنت القوات الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 10 مسلحين من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات في منطقتين تابعتين لإقليم فارياب شمالي البلاد. وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، إن القوات الأفغانية قتلت 4 من عناصر طالبان وأصابت 5 آخرين بعد كمين نصبته لمجموعة من مسلحي طالبان في منطقة "خواجا موساهي" بإقليم فارياب. كما اشتبكت قوات الأمن، مع عناصر طالبان في قرية قزال في حي خواجا سبوزبوش؛ ما أسفر عن مقتل 6 منها وإصابة 7 آخرين، كما أن اثنين من رجال الأمن قتلا خلال الاشتباك.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

مرصد الإفتاء: 29 عملية إرهابية في 10 دول خلال أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، وجاء المؤشر هذا الأسبوع ليشير إلى وقوع 29 عملية إرهابية نفذتها 7 مجموعات إرهابية ضربت 10 دول مختلفة، نتج عنها سقوط 290 شخصا ما بين قتيل ومصاب. وقال المؤشر إن أفغانستان ونيجيريا حلتا في المرتبة الأولى لهذا الأسبوع بواقع 6 عمليات إرهابية في كل منهما بما نسبته 31%، إذ نفذت جماعة "بوكو حرام" العمليات الـ6 التي شهدتها نيجيريا.
داعش

مقتل وإصابة 56 من عناصر داعش في شرق أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 50 من عناصر داعش بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية مستمرة شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 من عناصر داعش سقطوا بين قتيل ومصاب منذ أن بدأت القوات الأمنية الأفغانية العمليات المشتركة في إقليم ننجارهار. وأفاد "فيلق سيلاب 201"، في بيان، بأن 44 من عناصر داعش قتلوا وأصيب 12 آخرون خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية حتى الآن، مضيفا أن قوات الأمن دمرت أيضا مختلف الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال نفس العمليات.
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