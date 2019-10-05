البداية بالصواريخ.. روسيا والصين تؤسسان لتحالف عسكري
تسعى كل من الصين وروسيا للدخول في تعاون عسكري، قد يؤدي إلى نقل تكنولوجيا أنظمة الطوارئ للصواريخ، بالاستفادة من القدرات الروسية في هذا النوع من الأسلحة
تحرير:محمود نبيل
٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
الصين وروسيا
على مدى سنوات طويلة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على ألا يسفر التحالف السياسي بين الصين وروسيا عن أي تعاون عسكري قد يهدد التفوق الأمريكي على مستوى العالم، لا سيما أن كلا البلدين لديه القدرات الاقتصادية المؤهلة لتحقيق تعاون مثمر، سواء على المستوى العسكري أو التقني.
وبدت كل من روسيا والصين على دراية كاملة بمخاوف الولايات المتحدة، وهو ما ظهر في صورة تقارب واضح بين البلدين على المستوى العسكري، الأمر الذي قد تظهر ثماره خلال السنوات القليلة المقبلة.
وخلال الساعات القليلة الماضية، كشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعاون واضح مع الصين فى بناء نظام تحذير جديد لهجمات الصواريخ، في خطوة يُنظر إليها على أنها نوع من التكامل بين البلدين.
ولم يكشف بوتين ولا أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في روسيا، والتي أكدت الصفقة، أمس الجمعة، عن أي تفاصيل أخرى حول النظام أو
وخلال الساعات القليلة الماضية، كشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعاون واضح مع الصين فى بناء نظام تحذير جديد لهجمات الصواريخ، في خطوة يُنظر إليها على أنها نوع من التكامل بين البلدين.
ولم يكشف بوتين ولا أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في روسيا، والتي أكدت الصفقة، أمس الجمعة، عن أي تفاصيل أخرى حول النظام أو شروط الاتفاقية، أو متى قد يكون ذلك قيد التشغيل.
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وأعلن بوتين في مؤتمر سياسي أقيم في منتجع مدينة سوتشي، يوم الخميس: "إننا نساعد حاليا شركاءنا الصينيين على إنشاء نظام إنذار بالهجمات الصاروخية. إنه أمر جيد سيزيد بشكل كبير من القدرات الدفاعية لجمهورية الصين الشعبية".
وقال: "في الوقت الحالي فقط الولايات المتحدة وروسيا لديهما مثل هذه الأنظمة"، في إشارة إلى أن موسكو عازمة على نقل الخبرات والقدرات العسكرية الفنية التي تتمتع بها إلى بكين.
وأشاد المتحدث باسم بوتين، سيرجي بيسكوف، بعلاقات روسيا المتميزة مع الصين، والمتمثلة في شراكة متقدمة على مستويات عديدة، بما في ذلك المجالات الأكثر حساسية المرتبطة بالتعاون العسكري والتقني والقدرات الأمنية والدفاعية، حسب ذكره.
ومن جانبه، أكد سيرجي بوييف، المدير العام لشركة "فيمبل"، وهي أكبر كيان لتصنيع الأسلحة الروسية، لوسائل الإعلام الحكومية في بلادها، أن الشركة تعمل على "نمذجة" النظام للصين، مشيرًا إلى أنه سيكون نسخة محاكية للنموذج العامل في روسيا.
وقال بوييف: "لا يمكننا التحدث بالتفصيل عن ذلك كون الاتفاقات سرية"، مؤكدًا أن هناك اتفاقا واضحا بين الصين وروسيا بشأن التعاون لإنشاء هذا النظام الصاروخي.
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وقال محلل الشؤون الخارجية فلاديمير فرولوف، لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إن قرار الكرملين مساعدة الصين في بناء نظام مماثل كان متوقعًا، مشيرًا إلى أنه "تمت مناقشته بهدوء خلال السنوات القليلة الماضية".
ووفقا لفرولوف، يمكن اعتبار هذه الخطوة ردا على خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا، ومن المرجح أن تؤدي إلى تعاون أعمق مع الصين على إنشاء نظام دفاع صاروخي متكامل.
وأوضح فرولوف خلال حواره للشبكة الأمريكية، أن روسيا تخلق فعليا تحالفًا عسكريا مع الصين، ما يقلل من احتمال حدوث اشتباكات عسكرية بين البلدين ويخفض مستوى المخاطر إذا قررت أي قوة جيوسياسية أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، معارضة أي منهما.
وأوضح فرولوف لشبكة "سي بي إس نيوز": "إذا تم دمج نظام التحذير من الهجوم الصاروخي الصيني مع نظيره الروسي، فسوف نحصل على مدى اكتشاف أكبر للصواريخ الباليستية الأمريكية التي تطلق من الغواصات في جنوب المحيطين الهادئ والهندي، حيث نواجه مشكلات في الاكتشاف المبكر".
وتم بناء نظام التحذير من الهجمات الصاروخية الروسية للكشف عن الهجمات على مواقع القيادة الحكومية والعسكرية، وبواسطة أقماره الصناعية المدمجة، يوفر البيانات لنظام الدفاع الصاروخي في موسكو، وكذلك لنظام مراقبة الفضاء في البلاد.