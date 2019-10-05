جريمة

إحباط تهريب أدوية تخسيس بـ33 مليون جنيه عبر ميناء السويس

تحرير:التحرير ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
تهريب أدوية - أرشيفية
تهريب أدوية - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص التخسيس ومستحضرات التجميل وعبوات زيت الشيشة الإلكترونية "محظور استيرادها" داخل حاوية عبر ميناء العين السخنة قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بـ 33 مليون جنيه. وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ السويس بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير باستيراد حاوية مشمولها "كراسي معاقين" وارد نهائي إلى ميناء العين السخنة من إحدى الدول الأجنبية.. وإخفاء وتهريب مواد محظورة " غير واردة بالمستندات" ضمن مشمول الرسالة، دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة للقانون.
بتقنين الإجراءات تم إعداد لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الرسالة، بحضور مندوب عن صاحب الشأن والفحص.. حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 3،000،000 ثلاثة مليون كبسولة تخسيس، 12 اثنى عشر عبوة مستحضرات تجميل خام بإجمالي وزن 60 ستون كيلو جرام، 1000 ألف عبوة زيت شيشة إلكترونية.وقدرت القيمة والرسوم الجمركية والغرامات
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تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمَا في قضية فض اعتصام رابعة إلى جلسة الأربعاء المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري، لانتداب باحث اجتماعي لإعداد تقرير حول أحد المتهمين الأحداث في القضية. وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية فض رابعة في محاكمة تضم 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية - يتصدرهم عدد من العناصر الموالية لهم - في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
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تأجيل محاكمة 4 متهمين في حرق كنيسة «كفر حكيم»

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة رئيس المحكمة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطا ومجندا من بينهم مأمور مركز كرداسة. وفي 20 فبراير 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ20 متهما، و3 سنوات لـ«حدثين»، لإدانتهم بارتكاب وقائع إتلاف المال العام والتعدي على ممتلكات عامة في القضية المعروفة باسم «حريق كنيسة كفر حليم» بمنطقة بكرداسة.
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المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء". كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين متضامنين بمبلغ 17 مليونا و684 ألفًا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة متهم واحد بالسجن خمسة سنوات. وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل وأخرى ملاكي بمدخل كوبري قرية بني حسين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل ووقوع وفيات ومصابين. وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بمدخل كوبري قرية بني حسين بالطريق الزراعي بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى.
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الشرطة تطارد تجار الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بقيمة 4 ملايين جنيه

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع - تبغ خام - مواد غذائية - هواتف محمول - حديد خردة - شاشات عرض مفككة - بطاريات).
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الشرطة تطارد «المبتزين» عبر الإنترنت وتضبط 102 متهم

يوم تلو آخر يطالعنا عالم تكنولوجيا المعلومات بكل جديد، مزايا ويعمد البعض إلى استغلالها في تحقيق أهداف غير مشروعة لا سيما جرائم الابتزاز والتشهير عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي، والنصب لحماية المواطنين للحصول منهم على أموال بدون وجه حق.
محكمة

إحالة شاب أنجب من شقيقته القاصر بالسويس إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الأربعاء، إحالة المتهم "أ. م- 23 عامًا" للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض شقيقته "ص. م- 15 عامًا"، وأنجب منها طفلا، وتم الكشف عن الجريمة بعد قيام الطفلة بالولادة داخل مستشفى السويس العام. كان مدير أمن السويس تلقى إخطارًا بورود بلاغ من المستشفى العام بأنه توجد فتاة قاصر، 15 عاما، قامت بالولادة بالمستشفى. بانتقال ضباط الشرطة إلى المستشفى، أكدت والدة الفتاة أنها تتهم ابنها بمعاشرة شقيقته داخل منزلهم وأنه هو والد الطفل، وأنها علمت متأخرة من ابنتها بحدوث هذه الجريمة والعلاقة بينهما التي كانت تحدث خلال غيابها عن المنزل.
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