إحباط تهريب أدوية تخسيس بـ33 مليون جنيه عبر ميناء السويس

تحرير:التحرير ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

تهريب أدوية - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص التخسيس ومستحضرات التجميل وعبوات زيت الشيشة الإلكترونية "محظور استيرادها" داخل حاوية عبر ميناء العين السخنة قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بـ 33 مليون جنيه. وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ السويس بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير باستيراد حاوية مشمولها "كراسي معاقين" وارد نهائي إلى ميناء العين السخنة من إحدى الدول الأجنبية.. وإخفاء وتهريب مواد محظورة " غير واردة بالمستندات" ضمن مشمول الرسالة، دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تم إعداد لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الرسالة، بحضور مندوب عن صاحب الشأن والفحص.. حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 3،000،000 ثلاثة مليون كبسولة تخسيس، 12 اثنى عشر عبوة مستحضرات تجميل خام بإجمالي وزن 60 ستون كيلو جرام، 1000 ألف عبوة زيت شيشة إلكترونية.وقدرت القيمة والرسوم الجمركية والغرامات