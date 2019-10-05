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أخطاء في منهج التاريخ على بنك المعرفة (صور)

تحرير:أمينة محمود ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
رصد مجدي مدحت أدمن ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، عدة شكاوى من أولياء الأمور في أثناء استخدام أبنائهم طلاب الصف الأول الثانوي العام لبنك المعرفة، وتمثلت الشكاوى في تجربة الطلاب لبنك المعرفة لمادة التاريخ، تحديدا على أسئلة الدرس الثاني "مصادر دراسة الحضارات"، وتنقسم مصادر دراسة الحضارات إلى مصادر أولية وتشمل: الآثار، النقوش، البرديات، الأوستراكا، النقود والمسكوكات، كتابات المؤرخين القدماء، ومصادر ثانوية وتشمل: كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، الأساطير.
وقال مدحت، في تصريح له، اليوم السبت، إن سؤال بنك المعرفة جاء على النحو التالي، ضع كل مصطلح من العناصر الآتية أمام مفهومه الصحيح، وكانت المفاهيم هي المصادر الأولية والمصادر الثانوية، والمصطلحات هي: كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، النقوش، الأوستراكا، الأساطير، الآثار.وأشار إلى أنه بعد مراجعة دقيقة لكتاب
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عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر، سكن مصر، جنة) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.
وزير الدفاع

وزير الدفاع ينيب القادة لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.
نبيلة-مكرم (2)

الهجرة تصدر بيانا بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم

قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنها تواصلت مع عدد كبير من الجهات وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، مشيرة إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية في إطار احترام القوانين السعودية.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

شتمه بأمه.. التحقيق مع مدرس لتعديه على طالب بالشرقية

قرر هشام عبد العزيز، مدير إدارة منيا القمح التعليمية، اليوم السبت، إحالة مدرس لغة عربية بمدرسة الصنافين الثانوية المشتركة بمركز منيا القمح، للتحقيق على خلفية قيامهم بالتعدى بالضرب على طالب فى الصف الأول الثانوى، وتوجه عبارات سب لوالدته. وقامت إدارة المدرسة بتحرير مذكرة بالواقعة، وإحالتها للإدارة التعليمية، للتحقيق مع المدرس، وتم إحالته للشؤون القانونية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بلاغا من " إسلام محمد سلاح " ولى أمر الطالب "أحمد" بمدرسة الصنافين الثانوية المشتركة، بمركز منيا القمح.
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مدارس التعليم الفني

التعليم: مناهج جديدة بالمدارس الفنية

قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، إن الوزارة عاكفة حاليا على إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني عن طريق تحديث المناهج القائمة لتكون مبنية على اكتساب الجدارات المهنية، بدلا من التركيز على المعارف فقط، والتفاعل مع الصناعات المعنية في تصميم البرامج وتقييم مدى اكتساب الطلاب للجدارات، جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، خلال احتفالية تكريم الشركة المصرية للاتصالات WE للطلاب والخريجين المتميزين من المدارس والمعاهد الفنية والصناعية الذين أكملوا فترة تدريبهم الصيفية بالشركة في أنشطة وخدمات فنية يحتاجها سوق الاتصالات.
طلاب -الثانوية(1)

نائب يطالب بغلق «مقاهي الإنترنت» صباحا بسبب الدراسة

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن حياة ومستقبل الطلاب في خطر بسبب المقاهي، إذ تعمل على تحفيز الطلاب للتسرب من التعليم، لتكون عاملا إضافيا لظاهرة التسرب التعليمي مع الظروف المادية الصعبة، وعدم رغبة الأسرة وصعوبة الوصول للمدرسة والزواج المبكر، مؤكدا أن ظاهرة التسرب التعليمي أصبحت أحد أخطر المشكلات التي تهدد المجتمع في الوقت الحالي، مطالبا بإغلاق مقاهي الإنترنت خلال الفترة الصباحية، لمكافحة ظاهرة التسرب من المدارس، ومنع جلوس التلاميذ بتلك الأماكن.
تسمم

في أول يوم دراسة.. نقل 8 تلاميذ إلى المستشفى بالمنيا

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إشارة من الإدارة التعليمية بمركز العدوة، بنقل 8 تلاميذ من مدرستي قرية الجهاد، والعدوة الإبتدائية إلى المستشفى العام، عقب شعورهم بأعراض إعياء، في أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وخرجوا جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم وتماثلهم للشفاء، وقال محمد محمود عزب وكيل وارة التعليم بالمحافظة، في تصريحات له، اليوم الأحد، إنه لم يتم توزيع أية وجبات غذائية مدرسية على التلاميذ في جميع مدارس المحافظة اليوم.
محافظ الشرقية-يؤدي-تحية-العلم-في-الطابور (2)

محافظ الشرقية يؤدي تحية العلم في «طابور الصباح»

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مشاركة طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، طابور الصباح وتحية العلم في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد «2019 – 2020»، إذ أدى المحافظ تحية العلم واستمع للسلام الوطني والإذاعة المدرسية التي قدمها طلاب المدرسة، والتي تضمنت كلمة تحدثت عن أهمية العلم باعتباره قاطرة التنمية وبناء المجتمعات وتقدم الأمم، قبل أن وجه المحافظ التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة انطلاق العام الجديد.
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