أخطاء في منهج التاريخ على بنك المعرفة (صور)

تحرير:أمينة محمود ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

رصد مجدي مدحت أدمن ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، عدة شكاوى من أولياء الأمور في أثناء استخدام أبنائهم طلاب الصف الأول الثانوي العام لبنك المعرفة، وتمثلت الشكاوى في تجربة الطلاب لبنك المعرفة لمادة التاريخ، تحديدا على أسئلة الدرس الثاني "مصادر دراسة الحضارات"، وتنقسم مصادر دراسة الحضارات إلى مصادر أولية وتشمل: الآثار، النقوش، البرديات، الأوستراكا، النقود والمسكوكات، كتابات المؤرخين القدماء، ومصادر ثانوية وتشمل: كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، الأساطير.

وقال مدحت، في تصريح له، اليوم السبت، إن سؤال بنك المعرفة جاء على النحو التالي، ضع كل مصطلح من العناصر الآتية أمام مفهومه الصحيح، وكانت المفاهيم هي المصادر الأولية والمصادر الثانوية، والمصطلحات هي: كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، النقوش، الأوستراكا، الأساطير، الآثار.وأشار إلى أنه بعد مراجعة دقيقة لكتاب