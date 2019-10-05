الهجرة تصدر بيانا بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة - صورة أرشيفية

قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنها تواصلت مع عدد كبير من الجهات وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، مشيرة إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية في إطار احترام القوانين السعودية.

وذكر بيان للوزارة، اليوم السبت، أن جهود مكرم جاءت بعد الاطلاع على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.والتقت الوزيرة، نقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف أبو القاسم، كما تواصلت مع وزارة