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الهجرة تصدر بيانا بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة - صورة أرشيفية
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة - صورة أرشيفية
قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنها تواصلت مع عدد كبير من الجهات وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، مشيرة إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية في إطار احترام القوانين السعودية.
وذكر بيان للوزارة، اليوم السبت، أن جهود مكرم جاءت بعد الاطلاع على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.والتقت الوزيرة، نقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف أبو القاسم، كما تواصلت مع وزارة
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عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر، سكن مصر، جنة) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.
وزير الدفاع

وزير الدفاع ينيب القادة لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

أخطاء في منهج التاريخ على بنك المعرفة (صور)

رصد مجدي مدحت أدمن ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، عدة شكاوى من أولياء الأمور في أثناء استخدام أبنائهم طلاب الصف الأول الثانوي العام لبنك المعرفة، وتمثلت الشكاوى في تجربة الطلاب لبنك المعرفة لمادة التاريخ، تحديدا على أسئلة الدرس الثاني "مصادر دراسة الحضارات"، وتنقسم مصادر دراسة الحضارات إلى مصادر أولية وتشمل: الآثار، النقوش، البرديات، الأوستراكا، النقود والمسكوكات، كتابات المؤرخين القدماء، ومصادر ثانوية وتشمل: كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، الأساطير.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

شتمه بأمه.. التحقيق مع مدرس لتعديه على طالب بالشرقية

قرر هشام عبد العزيز، مدير إدارة منيا القمح التعليمية، اليوم السبت، إحالة مدرس لغة عربية بمدرسة الصنافين الثانوية المشتركة بمركز منيا القمح، للتحقيق على خلفية قيامهم بالتعدى بالضرب على طالب فى الصف الأول الثانوى، وتوجه عبارات سب لوالدته. وقامت إدارة المدرسة بتحرير مذكرة بالواقعة، وإحالتها للإدارة التعليمية، للتحقيق مع المدرس، وتم إحالته للشؤون القانونية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بلاغا من " إسلام محمد سلاح " ولى أمر الطالب "أحمد" بمدرسة الصنافين الثانوية المشتركة، بمركز منيا القمح.
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Federica-Mogherini-فيديريكا-موجيريني

تحذير أوروبي عقب استهداف منشآت نفطية سعودية

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد هجمات على منشأتين نفطيتين بالسعودية، هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية. وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: "هجوم أمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية، يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي". وأضافت موجيريني: "في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار"، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد".
البيت-الأبيض

أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
وزير-الخارجية-السعودي-الدكتور-إبراهيم-بن-عبد-العزيز-العساف

السعودية عن تصريحات نتنياهو: باطلة ومرفوضة

استنكر وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الأحد، الإجراءات وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم غور الأردن والضفة الغربية، واعتبر العساف خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة، أن تلك الإجراءات باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض. وتابع: "ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي"، الذي أعرب الأسبوع الماضي عن نيته، إذا فاز بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وغور الأردن.
عادل-عبدالمهدي

العراق يعلق على استخدام أراضيه لضرب منشآت سعودية

علق مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، على التصريحات المتداولة حول استخدام الأراضي العراقية لضرب المنشآت النفطية السعودية. وقال مكتب عبد المهدي، في بيان: "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يحاول انتهاك الدستور والقانون".
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