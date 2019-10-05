وزير الدفاع ينيب القادة لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع - صورة أرشيفية

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.

وفي المنطقة المركزية العسكرية، وضع قائد المنطقة يرافقه محافظ القاهرة ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية، ووضع قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه محافظ مطروح ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.وفي نطاق المنطقة