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وزير الدفاع ينيب القادة لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع - صورة أرشيفية
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع - صورة أرشيفية
أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.
وفي المنطقة المركزية العسكرية، وضع قائد المنطقة يرافقه محافظ القاهرة ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية، ووضع قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه محافظ مطروح ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.وفي نطاق المنطقة
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الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»

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الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (4)

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهولـ ثم قام وضع إكليلا آخر على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة، وعزفت الموسيقي العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
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لقاءات دورية يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة ويقوم بها كذلك رئيس الأركان وقادة الأفرع والجيوش، يجتمعون فيها بمقاتلي وحدات الجيش المختلفة ويستمعون إليهم ويتحاورون معهم في تناول صحي للعلاقة بين جسم القوات المسلحة ورأسها. وفي كل لقاء يكون الوطن وأهله على رأس عناوين الحوار فطبيعة عمل القوات المسلحة العسكرية ورغم خصوصيتها الشديدة، فإنها في النهاية بكل مكوناتها من تسليح وتدريب وإعداد، تصب في هدف واحد هو حماية الشعب والأرض، فالجيش المصري جيش وطني منذ ولادته على أيدي أحمس، وبقاؤه مرهون بحماية شعبه وأرضه، وقوته هى قوة لكل مصري.
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