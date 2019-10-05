الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»
٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
وزير الإسكان عاصم الجزار - صورة أرشيفية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر، سكن مصر، جنة) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.
وأشار الجزار، في تصريح له، اليوم السبت، إلى أنه تمت الموافقة على استمرار العمل بالأسعار المحددة من اللجنة العقارية الرئيسية الخاصة بتحديد قيمة سعر المتر المربع لوحدات مشروع "جنة"، ومشروع الإسكان المميز بمدينتي (المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة)، اعتبارا من 11 / 3 / 2019، لمدة عام واحد فقط، يعاد بعدها
وأشار الجزار، في تصريح له، اليوم السبت، إلى أنه تمت الموافقة على استمرار العمل بالأسعار المحددة من اللجنة العقارية الرئيسية الخاصة بتحديد قيمة سعر المتر المربع لوحدات مشروع "جنة"، ومشروع الإسكان المميز بمدينتي (المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة)، اعتبارا من 11 / 3 / 2019، لمدة عام واحد فقط، يعاد بعدها العرض على مجلس الإدارة، وتستكمل الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إتاحة 11 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروعات مختلفة.
وقال طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تمت الموافقة على منح وزارة التعليم العالي مهلة قدرها 3 سنوات للانتهاء من تنفيذ المشروع على قطعة الأرض رقم (22) بمساحة 14 ألفا و900 متر مربع الواقعة بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة، السابق تخصيصها للوزارة، لإقامة معهد تعليم متكامل "تجاري - صناعي"، وحسب احتياجات محافظة أسيوط من التخصصات المختلفة، وبنظام نقل الأصول وفقا للاشتراطات البنائية للمعاهد التعليمية، وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة.
وأشار السباعي أن المجلس وافق على التعامل مع الشركة العربية للتنمية العقارية "اركو"، مع منح مهلة 5 سنوات، لتنفيذ كامل المشروع على قطعتي الأرض رقمي (12، 13) بالحي السكنى الثالث بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 28.16 فدان - 28.17 فدان بإجمالي 56.33 فدان، على أن يتم إعادة تسعير الأرض من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة.
وأوضح أن مجلس الإدارة وافق على إعادة التعامل مع أصحاب 45 باكية من باكيات السويقة القديمة بالمجاورة التاسعة بالحي الأول والملغي تخصيصها لجمعية المجتمع المحلي بمدينة برج العرب الجديدة، بشرط سداد جميع المستحقات المالية للجهاز، وتجديد مدة مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، اعتبارا من تاريخ اعتماد القرار، وطبقاً للقيمة التي يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بالتسعير، وتستكمل باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.