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الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
وزير الإسكان عاصم الجزار - صورة أرشيفية
وزير الإسكان عاصم الجزار - صورة أرشيفية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر، سكن مصر، جنة) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.
وأشار الجزار، في تصريح له، اليوم السبت، إلى أنه تمت الموافقة على استمرار العمل بالأسعار المحددة من اللجنة العقارية الرئيسية الخاصة بتحديد قيمة سعر المتر المربع لوحدات مشروع "جنة"، ومشروع الإسكان المميز بمدينتي (المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة)، اعتبارا من 11 / 3 / 2019، لمدة عام واحد فقط، يعاد بعدها
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وزير الدفاع

وزير الدفاع ينيب القادة لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.
نبيلة-مكرم (2)

الهجرة تصدر بيانا بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم

قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنها تواصلت مع عدد كبير من الجهات وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، مشيرة إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية في إطار احترام القوانين السعودية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

أخطاء في منهج التاريخ على بنك المعرفة (صور)

رصد مجدي مدحت أدمن ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، عدة شكاوى من أولياء الأمور في أثناء استخدام أبنائهم طلاب الصف الأول الثانوي العام لبنك المعرفة، وتمثلت الشكاوى في تجربة الطلاب لبنك المعرفة لمادة التاريخ، تحديدا على أسئلة الدرس الثاني "مصادر دراسة الحضارات"، وتنقسم مصادر دراسة الحضارات إلى مصادر أولية وتشمل: الآثار، النقوش، البرديات، الأوستراكا، النقود والمسكوكات، كتابات المؤرخين القدماء، ومصادر ثانوية وتشمل: كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، الأساطير.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

شتمه بأمه.. التحقيق مع مدرس لتعديه على طالب بالشرقية

قرر هشام عبد العزيز، مدير إدارة منيا القمح التعليمية، اليوم السبت، إحالة مدرس لغة عربية بمدرسة الصنافين الثانوية المشتركة بمركز منيا القمح، للتحقيق على خلفية قيامهم بالتعدى بالضرب على طالب فى الصف الأول الثانوى، وتوجه عبارات سب لوالدته. وقامت إدارة المدرسة بتحرير مذكرة بالواقعة، وإحالتها للإدارة التعليمية، للتحقيق مع المدرس، وتم إحالته للشؤون القانونية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بلاغا من " إسلام محمد سلاح " ولى أمر الطالب "أحمد" بمدرسة الصنافين الثانوية المشتركة، بمركز منيا القمح.
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سكن-مصر (4)

بدء حجز وحدات «JANNA وسكن مصر» بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، أنه يبدأ اليوم الثلاثاء، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، إذ أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" موزعة بالمدن التالية: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.
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وزير الإسكان: يجب سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة

شدد وزير الإسكان الومرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم الإثنين، على ضرورة تقييم أداء شركات المقاولات، في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وإرسال تلك التقييمات للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة في أي مشروعات مستقبلية، مطالبا بأن تكون هناك طرقا مختلفة في التعاقد مستقبلا مع المقاولين لتنفيذ الأعمال المختلفة، من أجل الإسراع بوتيرة العمل وبمعدلات التنفيذ، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان.
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تنفيذ 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي وسكن مصر بأكتوبر

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة، موجها بتقسيم المنطقة الصناعية (المرحلة العاجلة) بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى مناطق للمصانع والصناعات الكبيرة، ومناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة تصميم الطرق والمرافق بكل منطقة بما يتلاءم مع متطلباتها، وضرورة وضع نماذج محددة للورش الصناعية يتم الالتزام بها، كما فى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.
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وزير الإسكان: تنفيذ 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي وثانوي) بإجمالي 226 فصلا بمدينة دمياط الجديدة، إذ تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها (سكن مصر، دار مصر للإسكان المتوسط، جنة للإسكان الفاخر، الإسكان الاجتماعي)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين,
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