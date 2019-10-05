الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

وزير الإسكان عاصم الجزار - صورة أرشيفية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر، سكن مصر، جنة) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.

وأشار الجزار، في تصريح له، اليوم السبت، إلى أنه تمت الموافقة على استمرار العمل بالأسعار المحددة من اللجنة العقارية الرئيسية الخاصة بتحديد قيمة سعر المتر المربع لوحدات مشروع "جنة"، ومشروع الإسكان المميز بمدينتي (المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة)، اعتبارا من 11 / 3 / 2019، لمدة عام واحد فقط، يعاد بعدها