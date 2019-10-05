تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

أجايي

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي (أفشة) وحسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايي. فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: شريف إكرامي ورامي ربيعة ووليد أزارو



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.



خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي (أفشة) وحسين الشحات.



خط الهجوم: جونيور أجايي.



فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: شريف إكرامي ورامي ربيعة ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن و أحمد فتحي.



ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسوان في مباراة ستكون صعبة في ظل خوضها في تمام الثالثة عصرًا، وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة الجنوبة الأمر الذي سيعقد المباراة أمام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خاصة وأن لاعبي الأحمر يعانون من الإجهاد بسبب تلاحم المباريات.



