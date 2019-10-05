رياضة

أياكس يتحرك لحماية زياش من الأندية الكبرى

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
حكيم زياش
حكيم زياش
يحاول أياكس أمستردام الهولندي، الحفاظ على خدمات نجمه المغربي حكيم زياش، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، والتي جذبت أنظار أكبر الأندية الأوروبية، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى قيام أياكس بإزالة الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد النجم المغربي عند تجديده، وقدم زياش عروضًا باهرة مع أياكس الموسم الماضي، حيث مكن الفريق الهولندي من التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.
واهتمت العديد من الأندية الأوروبية بضم زياش وعلى رأسهم ليفربول وأرسنال، وسبق أن أعلن أياكس في وقت سابق، تمديد عقد حكيم زياش إلى عام 2022. ومن المتوقع أن يغالي أياكس في مطالبه المادية، حال رغبة أي نادٍ في ضم زياش، بعد إزالة الشرط الجزائي من عقده. وخاض زياش 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، بواقع
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ليفربول1

ليفربول يغرد في الصدارة بفوز مثير على ليستر سيتي

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.
عمرو السولية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (5)

عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
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ليفربول‎

«أربعاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم، الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يعود الأهلي للعب في الدوري المصري بمواجهة الإنتاج الحربي الساعة الثامنة مساءً، بعد التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، كما يواجه الإسماعيلي نظيره المصري، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وفي دوري أبطال أوروبا، يواجه بروسيا دورتموند فريق سلافيا براج، ويلعب نابولي ضد جينك، وفي التاسعة مساءً تنطلق قمة برشلونة وإنتر ميلان على ملعب كامب نو، وفي نفس التوقيت يلعب ليفربول على ملعبه ضد سالزبورج.
صلاح-وماني‎

ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".
ليفربول

ليفربول في ضيافة شيفيلد.. وإيفرتون يصطدم بالسيتي

يسير ليفربول المتصدر، ووصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، على كوكب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لكرة القدم لهذا الموسم، بينما تحاول باقي الأندية الكبرى اللحاق بهما في المرحلة السابعة نهاية الأسبوع. وضرب الفريقان بقوة الموسم الماضي، ففاز سيتي 32 مرة في 38 مباراة وتوج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول الذي عوض بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام. وابتعد ليفربول عن تشيلسي الثالث بفارق 25 نقطة في النسخة الأخيرة، أي أكثر من ثمانية انتصارات، ويبدو أن الفريقين في طريقهما لتكرار سيناريو الموسم الماضي.
يورجن كلوب

حلم كلوب (1).. حكاية خطاب مضحك ومحرج

بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من «فيفا»، واحتفالًا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع "players tribune" كما يتحدث هو بنفسه كالآتي:
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