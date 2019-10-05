أياكس يتحرك لحماية زياش من الأندية الكبرى

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

حكيم زياش

يحاول أياكس أمستردام الهولندي، الحفاظ على خدمات نجمه المغربي حكيم زياش، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، والتي جذبت أنظار أكبر الأندية الأوروبية، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى قيام أياكس بإزالة الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد النجم المغربي عند تجديده، وقدم زياش عروضًا باهرة مع أياكس الموسم الماضي، حيث مكن الفريق الهولندي من التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.

واهتمت العديد من الأندية الأوروبية بضم زياش وعلى رأسهم ليفربول وأرسنال، وسبق أن أعلن أياكس في وقت سابق، تمديد عقد حكيم زياش إلى عام 2022. ومن المتوقع أن يغالي أياكس في مطالبه المادية، حال رغبة أي نادٍ في ضم زياش، بعد إزالة الشرط الجزائي من عقده. وخاض زياش 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، بواقع

واهتمت العديد من الأندية الأوروبية بضم زياش وعلى رأسهم ليفربول وأرسنال، وسبق أن أعلن أياكس في وقت سابق، تمديد عقد حكيم زياش إلى عام 2022.



ومن المتوقع أن يغالي أياكس في مطالبه المادية، حال رغبة أي نادٍ في ضم زياش، بعد إزالة الشرط الجزائي من عقده.



وخاض زياش 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، بواقع 7 مباريات في الدوري الهولندي، تمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى.



كما خاض مباراتين في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهما هدفًا وصنع آخر، وخاض 4 مباريات في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا، صنع خلالها 3 أهداف، كما خاض مباراة واحدة في السوبر الهولندي لم يسجل خلالها أي هدف.