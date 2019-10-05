أمل جديد.. دواء السكري قد يعالج مرضى التصلب المتعدد

يعتقد العلماء أن الدواء الذي يتناوله الملايين من مرضى السكري من النوع الثاني يعيد تنشيط الخلايا الجذعية لتتحول إلى خلايا منتجة للميالين؛ ولهذا كانت النتائج رائعة للغاية

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

التصلب المتعدد

مرض التصلب المتعدد من الأمراض الخفية، ودائمًا ما يحاول العلماء البحث عن علاج فعال يحمي من المرض أو حتى يخلصهم منه نهائيا، ووفقا لتجارب أجريت على الفئران، اكتشفوا أنه يمكن لدواء السكري من النوع الثاني إصلاح تلف الأعصاب الناجم عن مرض التصلب العصبي المتعدد (MS). أعطى علماء جامعة كامبريدج الفئران دواء ميتفورمين لخفض السكر في الدم لمدة 3 أشهر، ثم جردوا الميالين (مادة دهنية تحيط بالمحور العصبي لبعض الخلايا العصبية) في دماغ الحيوانات. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

في مرض التصلب العصبي المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي المايلين، ما يترك الأعصاب غير قادرة على إرسال واستقبال الرسائل بكفاءة، وأظهرت نتائج التجارب على الفئران أن تلك الحيوانات التي أصيبت بتلف الميالين تماثلت للشفاء التام بعد 3 أسابيع من تناول الميتفورمين. اقرأ أيضا: لمرضى التصلب المتعدد.. كوب من الكاكاو