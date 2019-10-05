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أمل جديد.. دواء السكري قد يعالج مرضى التصلب المتعدد

يعتقد العلماء أن الدواء الذي يتناوله الملايين من مرضى السكري من النوع الثاني يعيد تنشيط الخلايا الجذعية لتتحول إلى خلايا منتجة للميالين؛ ولهذا كانت النتائج رائعة للغاية
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
مرض التصلب المتعدد من الأمراض الخفية، ودائمًا ما يحاول العلماء البحث عن علاج فعال يحمي من المرض أو حتى يخلصهم منه نهائيا، ووفقا لتجارب أجريت على الفئران، اكتشفوا أنه يمكن لدواء السكري من النوع الثاني إصلاح تلف الأعصاب الناجم عن مرض التصلب العصبي المتعدد (MS). أعطى علماء جامعة كامبريدج الفئران دواء ميتفورمين لخفض السكر في الدم لمدة 3 أشهر، ثم جردوا الميالين (مادة دهنية تحيط بالمحور العصبي لبعض الخلايا العصبية) في دماغ الحيوانات. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
في مرض التصلب العصبي المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي المايلين، ما يترك الأعصاب غير قادرة على إرسال واستقبال الرسائل بكفاءة، وأظهرت نتائج التجارب على الفئران أن تلك الحيوانات التي أصيبت بتلف الميالين تماثلت للشفاء التام بعد 3 أسابيع من تناول الميتفورمين. اقرأ أيضا: لمرضى التصلب المتعدد.. كوب من الكاكاو
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الأرق-وامراض-القلب

دراسة: النوم غير المنتظم ضار من أجل التمثيل الغذائي

تشير دراسة حديثة إلى أن الحصول على نوم غير منتظم يمكن أن يزعج عملية الأيض، لكن الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يمنع مشاكل التمثيل الغذائي ويساعد في محاربة الاكتئاب ويعزز صحة القلب. تابع علماء الأبحاث مجموعة تضم آلاف الرجال والنساء تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عامًا تقريبًا، ووجدوا اختلافات كبيرة في اضطرابات التمثيل الغذائي اعتمادًا على انتظام نومهم. كما قال يان يى هوانج، الباحث المشارك في الدراسة وخبير الأوبئة: "كل ساعة تستيقظها في الليل وباختلاف المواعيد في وقت النوم أو مدته، فإن جميعها لديها تأثيرات سلبية مضاعفة في عملية الأيض".
طفل-مصاب-بمتلازمة-داون

تُكتشف قبل الولادة.. اعرف أكثر عن متلازمة داون

لا بد أن كل شخص قابل مصابا بمتلازمة داون سواء في الشارع أو لدى أقاربه مولودا بهذه الحالة، في أول مرة له قد يندهش منه كثيرا نتيجة تصرفاته العفوية ورقة قلبه، وملامحه المختلفة، ولأن أكتوبر شهر التوعية بمتلازمة داون، فيجب معرفة المزيد من المعلومات عن تلك الحالة وفقا لما ذكره موقع Medical News Today. متلازمة داون هي حالة كروموسومية تحدث عند وجود نسخة إضافية من كروموسوم 21، حيث يمكن أن تؤثر فى قدرة الشخص المعرفية ونموه البدني، وتسبب مشكلات نمو خفيفة إلى معتدلة، وتشكل خطورة أكبر من بعض المشكلات الصحية.
المرأة الحامل وأشعة الشمس

دراسة: تناول الحامل مضادات الاكتئاب قد يعرضها للسكر

يركز الأطباء على ما يحدث للحامل خلال فترتها الصعبة، خاصة أن هناك بعض الأعراض والمشكلات الصحية التي تظهر في الحمل، كالاكتئاب، وبناءً على ذلك كشف الأطباء عن تأثير مضادات الاكتئاب فى زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل. وكان الهدف من الربط بين مضادات الاكتئاب وسكري الحمل هو مساعدة النساء على تحديد الأفضل لصحتهن، حيث كشفت دراسة في مجلة BMJ Open عن أن النساء الحاملات اللاتي يأخذن أشكالا من مضادات الاكتئاب كانت لديهن مخاطر أعلى بنسبة تتراوح بين 15 و52% للإصابة بسكري الحمل، وفقا لما ذكره موقع Health line.
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اطعمة-تحفز-من-البنكرياس

دراسة: اختبار البول يكشف عن سرطان البنكرياس

يُعد سرطان البنكرياس من أكثر الأنواع فتكا، ولهذا طور العلماء اختبارًا للبول يمكنه تشخيصه، فهذا الاختبار الأول من نوعه للكشف عن السرطان في المراحل المبكرة. بينما لا يزال الورم صغيرا، ويمكن اكتشافه في المراحل المبكرة، فإن ذلك يعني أن تزيد معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة 60%، وحاليا ليس هناك سوى 5% فقط من مرضى سرطان البنكرياس على قيد الحياة بعد 5 سنوات من التشخيص. وصل الاختبار الذي طوره باحثون في جامعة كوين ماري في لندن، إلى المرحلة النهائية من التحقق وسيتم تطويره للاستخدام على المرضى، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
تساقط-الشعر

لماذا تساقط الشعر قد يكون علامة تحذيرية لك؟

فقدان الشعر أمر سيئ بالنسبة للعديد من الفتيات فالشعر تاج الرأس، وفي الوقت الذي تذهبين فيه للاستحمام، فتجدين الكثير من الشعر على الأرض أو عند تمشيطه تجدين كتلا بداخل المشط، وبالتالي تصابين بالحزن. الأمر العادي لأي امرأة فقدان ما يعادل 50- 100 شعرة في المتوسط، ولكن عندما يزيد الأمر عن الحد يصبح هناك مشكلة، حيث يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة رأسك أو جسمك بالكامل، كما يمكن أن يكون نتيجة الوراثة، والتغيرات الهرمونية، والحالات الطبية أو الأدوية، لذا تعرفي على السبب الرئيس وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
نكهات-مختلفة-من الشاى (2)

دراسة: شرب الشاي يوقف تدهور الدماغ المرتبط بالعمر

قد يكون شرب الشاي بالنسبة إليك إدمانا، إذ تتناول أكثر من 4 أكواب يوميا، ولكن بعض الأشخاص لا يحبون مذاقه، ويتجهون إلى تناول القهوة أو النسكافيه بكميات كبيرة كبديل يساعدهم في نشاط الدماغ في الصباح الباكر. من المعروف أن الشاي يحمل فوائد عديدة، وقد أوضحت أبحاث جديدة أن شرب الشاي يمكن أن يكون مفيدًا لعقلك، حيث يوقف التدهور المرتبط بالعمر، إذ يقول العلماء الآن إن استهلاكه بانتظام يمكن أن يكون اختيارًا بسيطًا في نمط الحياة ويساعد في الوظائف المعرفية للدماغ، خاصة مع التقدم في العمر.
فقدان-الوزن-بدون-دايت

لمرضى السكري.. هذا الدواء يساعد على فقدان الوزن

وجدت دراسة استمرت لمدة 15 عاما على آلاف الأشخاص، أن عقار الميتفورمين الذي يتناوله المصابون بمرض السكري من أجل استجابة الأنسولين، ومنع مستويات الجلوكوز في الدم من الارتفاع، لديه القدرة أيضا على إفقاد الوزن. وكشفت الدراسة عن أن تناول هذا العقار أفضل من اتباع نظام غذائي صارم وخطة لممارسة التمرينات الرياضية؛ ولهذا يقترح الباحثون أن الميتفورمين يمكن وصفه للأشخاص الذين يحاولون لفترة طويلة فقدان أوزانهم من أجل رفع معنوياتهم. وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. قارنت الدراسة بين آثار الميتفورمين واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.
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