أمل جديد.. دواء السكري قد يعالج مرضى التصلب المتعدد

يعتقد العلماء أن الدواء الذي يتناوله الملايين من مرضى السكري من النوع الثاني يعيد تنشيط الخلايا الجذعية لتتحول إلى خلايا منتجة للميالين؛ ولهذا كانت النتائج رائعة للغاية
مرض التصلب المتعدد من الأمراض الخفية، ودائمًا ما يحاول العلماء البحث عن علاج فعال يحمي من المرض أو حتى يخلصهم منه نهائيا، ووفقا لتجارب أجريت على الفئران، اكتشفوا أنه يمكن لدواء السكري من النوع الثاني إصلاح تلف الأعصاب الناجم عن مرض التصلب العصبي المتعدد (MS).
أعطى علماء جامعة كامبريدج الفئران دواء ميتفورمين لخفض السكر في الدم لمدة 3 أشهر، ثم جردوا الميالين (مادة دهنية تحيط بالمحور العصبي لبعض الخلايا العصبية) في دماغ الحيوانات. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
في مرض التصلب العصبي المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي المايلين، ما يترك الأعصاب غير قادرة على إرسال واستقبال الرسائل بكفاءة، وأظهرت نتائج التجارب على الفئران أن تلك الحيوانات التي أصيبت بتلف الميالين تماثلت للشفاء التام بعد 3 أسابيع من تناول الميتفورمين.
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في مرض التصلب العصبي المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي المايلين، ما يترك الأعصاب غير قادرة على إرسال واستقبال الرسائل بكفاءة، وأظهرت نتائج التجارب على الفئران أن تلك الحيوانات التي أصيبت بتلف الميالين تماثلت للشفاء التام بعد 3 أسابيع من تناول الميتفورمين.
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ويعتقد العلماء أن الدواء الذي يتناوله الملايين من مرضى السكري من النوع الثاني، يعيد تنشيط الخلايا الجذعية لتتحول إلى خلايا منتجة للميالين، ولهذا كانت النتائج رائعة للغاية، حيث يخطط العلماء لاختبار الميتفورمين في مرضى التصلب المتعدد في العام المقبل.
كما يأمل الباحثون أن يعمل الدواء على إبطاء تقدم مرض التصلب العصبي المتعدد على الأقل أو حتى منع المزيد من الأضرار العصبية، حيث لا يوجد علاج فعال منذ زمن، ومع عدم وجوده كان يعمل الأطباء على تخفيف الأعراض ومنع الانتكاسات.
تعرف على امرأتين تهزمان التصلب المتعدد بزرع الخلايا الجذعية
الميتفورمين هو دواء لمرض السكري من النوع 2، يخفض مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين طريقة استجابة الجسم للأنسولين.
وقال البروفيسور روبن فرانكلين لصحيفة "الجارديان": "إنه أمر لا لبس فيه ومدهش للغاية"، وفي الجزء الثاني من التجارب، توقفت الفئران عن تناول الطعام من خلال صيام أيام بديلة لمدة 6 أشهر، وأظهرت النتائج التأثير الإيجابي لدواء السكري فى المصابين بمرض التصلب المتعدد، وبهذا يُعتقد أن الصيام والميتفورمين يعملان على تجديد الخلايا الجذعية في الدماغ لتصبح أكثر شبابًا.
كما أوضح الخبراء أن الصيام والميتفورمين يتيحان للخلايا الجذعية أن تتطور إلى خلايا منتجة للميالين تدعى "خلية دبقية قليلة التغصن"؛ ولهذا يشير "فرانكلين" إلى أن هذه النتائج قفزة من الظلام إلى النور، والبيانات الموجودة حاليا قوية، ومن المرجح أن تنجح على البشر.
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هناك ما يسمى بـ"مرض التصلب المتعدد المحول" الذي يزيد الحالة سوءًا من خلال إصابة المريض بالعجز، وتعتقد آنا ويليامز، أستاذة علم الأعصاب بجامعة إدنبرة، أن الميتفورمين يمكن أن يكون مفيدًا جدا في "تجنب الإعاقة لدى مرضى الأمراض العصبية"، كما أوضحت أن الدواء بسيط نسبيا ورخيص ومتوفر.
علامات تثبت إصابتك بالتصلب المتعدد
1- الضعف
تشمل العلامات المبكرة لمرض التصلب المتعدد التنميل أو الضعف في أجزاء مختلفة من الجسم، وعادة ما يحدث الضعف كله في جانب واحد من الجسم أولا، أو في الأجزاء السفلية من الجسم.
2- الإحساس بالوخز
قد يتعرض الشخص للإحساس بالوخز من خلال أجزاء في الجسم أو الشعور بألم في الأطراف، وبعض الأشخاص قد يتعرضون لحالة تيبس العضلات وتشنجات.
3- انعدام الرؤية
قد لوحظ أن بعض المرضى تعرضوا لانعدام كلي أو جزئي للرؤية في عين واحدة أو في كلتا العينين، وبالإضافة إلى ذلك تعرضوا لـ"زغللة العين".
4- فقدان الذاكرة
التصلب المتعدد يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة، فقد يكون لديك مشكلات مع التركيز أو الانتباه، حيث يؤثر هذا المرض فى الجهاز العصبي.