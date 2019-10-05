23 لاعبا في صفوف المنتخب الوطني استعدادا لبتسوانا

تحرير:أحمد بركات ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل، ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي، المحدد له 14 أكتوبر الحالي، وضمت القائمة 19 لاعبًا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا)، وقرر الجهاز الفني إعلان القائمة اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول غد الذي يعد إجازة رسمية.

وضمت القائمة "محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف، وعبد الله جمعة ومحمد حمدي، وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي قفشة، وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد". وجاء استقرار الجهاز الفني على ضم 23 لاعبًا وتقنين

وضمت القائمة "محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف، وعبد الله جمعة ومحمد حمدي، وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي قفشة، وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد".



وجاء استقرار الجهاز الفني على ضم 23 لاعبًا وتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمي على مباراة بتسوانا الودية المقبلة، لتحقيق أكبر مكاسب فنية.



كما حرص الجهاز الفني على ضم وجوه جديدة تنضم لأول مرة بهدف التعرف أكثر على شخصياتهم وإمكانياتهم بشكل كبير قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.