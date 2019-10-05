انتخابات البرلمان التونسي.. تخوفات من تشتت تحت القبة

محللون يتوقعون أن يكون المشهد السياسي المقبل في البلاد مشتتا بتركيبة برلمانية مشكلة من كتل صغيرة، وهو ما من شأنه أن يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة
بعد 3 أسابيع من انتخابات رئاسية لم تكتمل بعد، تونس على موعد مع اختيار برلمان جديد غدا الأحد، من خلال انتخابات تشريعية هي الثانية منذ صدور الدستور الجديد عام 2014.
عمليات التصويت للانتخابات البرلمانية انطلقت أمس في دول المهجر بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالخارج، وكان أول مكتب اقتراع تم فتحه أمام الناخبين في مدينة سيدني الأسترالية، ويقدر عدد الدوائر الانتخابية في الخارج بست دوائر، مقابل 27 دائرة انتخابية داخل تونس.
ومن المنتظر أن تسفر العملية الانتخابية، التي تستمر ثلاثة أيام، عن انتخاب 18 نائبا في البرلمان قصد تمثيل التونسيين في المهجر.
ويعقد التوانسة الكثير من الآمال على مجلس النواب الجديد ، حيث تعد الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ البلاد التي تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة منذ ثورة 2011، وخلال هذه الانتخابات يتنافس نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعدًا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة.
فالمجلس
ويعقد التوانسة الكثير من الآمال على مجلس النواب الجديد ، حيث تعد الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ البلاد التي تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة منذ ثورة 2011، وخلال هذه الانتخابات يتنافس نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعدًا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة.
فالمجلس المقبل أمامه العديد من الملفات للنظر فيها وفقا للأولويات، على رأسها قانون المحكمة الدستورية الذي طال انتظاره وكذلك مقترح قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والذي تقدم به الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
متنافسون جدد
ويدخل الانتخابات متنافسون جدد إلى جانب الأحزاب، على غرار المستقلين الذي يمثلون ثلثي القائمات المشاركة ومن المنتظر أن يحدثوا مفاجأة وأن يحصلوا على عدد مهم من المقاعد.
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بلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503 قوائم، من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة، موزعة على 33 دائرة انتخابية، منها 27 داخل الأراضي التونسية وست دوائر للجاليات التونسية بالخارج.
يدخل الانتخابات متنافسون جدد إلى جانب الأحزاب، على غرار المستقلين الذي يمثلون ثلثي القائمات المشاركة ومن المنتظر أن يحدثوا مفاجأة وأن يحصلوا على عدد مهم من المقاعد، حيث أثار ظهورهم القوي تخوف بعض الأحزاب، حيث دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى عدم التصويت لهم، معتبرا أن "التصويت للمستقلين تصويت للفوضى"، بحسب "الشرق الأوسط".
ولم تكن الحملات الانتخابية النيابية لافتة، يرجع ذلك إلى تغيير مواعيد الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، بالإضافة إلى "صدمة" الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية نتيجة وصول منافسين من خارج النظام الحاكم إلى الدورة الثانية.
فرص جيدة يمكن أن تحسب لصالح "قلب تونس"، حزب المرشح الرئاسي المحتجز نبيل القروي، والذي تأسس قبل بضعة أشهر فقط.
"عيش تونسي"
الوافد الجديد على المشهد السياسي التونسي هو "عيش تونسي"، وهي حركة شبابية شعبية، نشأت من منظمة غير حكومية، تمولها السيدة أولفة تراس رامبورغ، الحركة تنشط في جميع أنحاء البلاد تحت شعار "لا تخافوا لسنا أحزابا". معظم المرشحين أرادوا فقط أن يصبحوا نوابًا لكسب الحصانة والاستفادة من امتيازات البرلمانيين.
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ويرى سليم بن حسن، رئيس "عيش تونسي" والمرشح الأبرز في تونس، أن حركته هي تعبير عن "تعبئة المواطنين ضد النظام".
وتقول الحركة إنها في الفترة التي سبقت الانتخابات، استطلعت، عبر الهاتف، آراء مئات الآلاف من التونسيين حول أولوياتهم لصياغة برنامجها الانتخابي من هذا المنطلق ، وفقا لـ"فرانس برس".
استطلاع حديث للرأي أظهر أن أكثر من 80 في المائة من التونسيين يكادون لا يثقون، في الأحزاب السياسية، حيث يرون أن أعضاء البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى لا يقدمون الأفضل.
وفي الانتخابات المحلية العام الماضي، حققت القوائم المستقلة نتائج جيدة في الغالب، وكذلك خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في منتصف سبتمبر الماضي انتقم الناخبون من مرشحي الأحزاب القائمة.
لذلك، يأمل الكثير من المرشحين المستقلين الجدد في الحصول على مقاعد في البرلمان هذا العام.
حكومة ائتلافية
ويتوقع مراقبون ومحللون أن يكون المشهد السياسي المقبل في البلاد مشتتًا بتركيبة برلمانية مشكلة من كتل صغيرة، وهو ما من شأنه أن يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة المقبلة، وذلك استنادًا إلى نتائج الدورة الرئاسية الأولى، التي أفرزت مرشحين غير متوقعين؛ هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيد، ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.
ومن هنا تشير التوقعات إلى أن البرلمان المقبل سيكون "فسيفساء" من الأحزاب السياسية والمستقلين وهكذا يرى عدد من الخبراء نتائج الانتخابات التشريعية، حيث من غير المتوقع أن تسفر الانتخابات عن أغلبية واضحة لأي تيار سياسي، مما سيعني ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية.
تعدد الأحزاب واختلافها يجعلان من إنجاز بقية مراحل المسار الانتخابي صعبًا، خصوصًا أن تشكيل الحكومة يتطلب توافقًا واسعًا، ولذلك تظهر في الأفق بوادر نقاشات محتدمة من أجل التوافقات.
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فمن جانبه يقول الباحث الاجتماعي، هشام الحاجي، إن الانتخابات ستعكس المشهد السياسي القائم في البلاد الذي يتميز بعدم قدرة الأحزاب على حشد تأييد كبير وظهور نزعة الاستقلالية، بالإضافة الى المبادرات الائتلافية، مضيفا: "اليوم ممارسة السلطة أدت إلى تآكل رصيد بعض الأحزاب واندثار أحزاب أخرى فمثلا نداء تونس أصبح حزبا صغيرا ودخل طي التاريخ".
وأظهرت توجهات التصويت للدورة الرئاسية الأولى أن الناخبين التونسيين اختاروا اللجوء إلى "تصويت العقاب" ضد رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت عن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم، وهو ما ربما تسير عليه الانتخابات التشريعية.