انتخابات البرلمان التونسي.. تخوفات من تشتت تحت القبة

محللون يتوقعون أن يكون المشهد السياسي المقبل في البلاد مشتتا بتركيبة برلمانية مشكلة من كتل صغيرة، وهو ما من شأنه أن يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

البرلمان التونسي

بعد 3 أسابيع من انتخابات رئاسية لم تكتمل بعد، تونس على موعد مع اختيار برلمان جديد غدا الأحد، من خلال انتخابات تشريعية هي الثانية منذ صدور الدستور الجديد عام 2014. عمليات التصويت للانتخابات البرلمانية انطلقت أمس في دول المهجر بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالخارج، وكان أول مكتب اقتراع تم فتحه أمام الناخبين في مدينة سيدني الأسترالية، ويقدر عدد الدوائر الانتخابية في الخارج بست دوائر، مقابل 27 دائرة انتخابية داخل تونس. ومن المنتظر أن تسفر العملية الانتخابية، التي تستمر ثلاثة أيام، عن انتخاب 18 نائبا في البرلمان قصد تمثيل التونسيين في المهجر.

ويعقد التوانسة الكثير من الآمال على مجلس النواب الجديد ، حيث تعد الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ البلاد التي تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة منذ ثورة 2011، وخلال هذه الانتخابات يتنافس نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعدًا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة. فالمجلس