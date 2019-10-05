رياضة

المنتخب: ودية بتسوانا على استاد القاهرة

تحرير:أحمد بركات ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
منتخب مصر
منتخب مصر
كشف محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن أن المنتخب سيواجه نظيره منتخب بتسوانا، في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي. وينطلق معسكر منتخب الفراعنة يوم الإثنين المقبل في القاهرة، حيث أوضح محمد بركات أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قرر أن يخوض الفريق تدريباته على استاد القاهرة الدولي طوال فترة المعسكر، ويخوض الفريق تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، في إطار الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، والتي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل، وضمت القائمة 19 لاعبًا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا، محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا)، وقرر الجهاز الفني إعلان
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ليفربول1

ليفربول يغرد في الصدارة بفوز مثير على ليستر سيتي

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.
عمرو السولية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (5)

عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
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قرعة أمم أفريقيا تحت 23

وصول الوفود المشاركة في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وصلت الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، واستقبل الوفود عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق الذى سيقدم حفل القرعة. وانطلقت مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات إفريقية، حيث تم اختيار مصر على رأس إحدى المجموعتين، باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
عماد-متعب (2)

متعب يكشف أسباب رفضه منصب مدير المنتخب مع البدري

أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق مساندته الكاملة لحسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، فى مهمته الجديدة مع الفراعنة بعد توليه المسئولية بشكل رسمي، وتقديمه خلال مؤتمر صحفى أقيم ظهر اليوم، وقال متعب فى تصريحات لقناة أون سبورت: "الجميع في ظهر حسام البدري، ومن قلبي أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدًا في تعاملاتى منذ أن كنت ناشئًا في الأهلي". وأوضح متعب أنه اعتذر عن منصب مدير المنتخب الوطني لرفع الحرج عن حسام البدري وحتى لا تنتشر الأقاويل في الفترة المقبلة عن علاقتي به وتكون سببًا في تعطيل مسيرة المنتخب.
الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (2)

بركات: «أنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا»

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه لن يسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام. وقال بركات: "لن يُسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق بقدر الإمكان، وأوعدكم بأن المشكلات اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتتكرر، وإحنا داخلين على فترة جديدة ولازم يبقى فيه التزام ومسؤولية من اللاعبين، ولاعب منتخب مصر لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه، ولو مش عارفها يقعد في النادي بتاعه وميجيش".
محمد صلاح

التعليق الأول من حسام البدري على أزمة محمد صلاح

أكد حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، أنه لم يتواصل مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. وقال مدرب الفراعنة: "هناك أزمات حدثت لصلاح من قبل، كنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز. سأسترجع كل المعلومات، لو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر. لم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبا جدا، وتابعت أزمة التصويت، هو قيمة كبيرة جدا ونفخر به كثيرا. كل الدعم والتقدير له".
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