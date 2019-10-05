المنتخب: ودية بتسوانا على استاد القاهرة

تحرير:أحمد بركات ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

منتخب مصر

كشف محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن أن المنتخب سيواجه نظيره منتخب بتسوانا، في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي. وينطلق معسكر منتخب الفراعنة يوم الإثنين المقبل في القاهرة، حيث أوضح محمد بركات أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قرر أن يخوض الفريق تدريباته على استاد القاهرة الدولي طوال فترة المعسكر، ويخوض الفريق تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، في إطار الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، والتي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل، وضمت القائمة 19 لاعبًا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا، محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا)، وقرر الجهاز الفني إعلان

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل، وضمت القائمة 19 لاعبًا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا، محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا)، وقرر الجهاز الفني إعلان القائمة اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول غد الذي يعد إجازة رسمية.



وضمت القائمة "محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف، وعبد الله جمعة ومحمد حمدي، وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي قفشة، وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد".