المنتخب يحدد موعد انتظام المحترفين لمعسكر أكتوبر

تحرير:كريم أحمد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

منتخب مصر

تقرر وصول اللاعبين الدوليين المحترفين في الخارج إلى القاهرة غدًا الأحد، من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق بداية من يوم الإثنين، على أن يختتم بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، واختار حسام البدري المدير الفني للفراعنة، 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل، وضمت القائمة 19 لاعبًا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا، محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا)، وقرر الجهاز الفني إعلان

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل، وضمت القائمة 19 لاعبًا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا، محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا)، وقرر الجهاز الفني إعلان القائمة اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول غدٍ الذي يعد إجازة رسمية.



وضمت القائمة محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف، وعبد الله جمعة ومحمد حمدي، وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي قفشة، وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

