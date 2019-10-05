رياضة

برايتون يزيد من آلام توتنهام بثلاثية

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
توتنهام
توتنهام
حقق برايتون فوزًا كبيرًا على توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وافتتح برايتون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عبر نيال موباي، بعد خطأ فادح من حارس السبيرز هوجو لوريس في الإمساك بالكرة، ليخرج بعدها مباشرة من أرض الملعب مصابًا، وعزز برايتون من تقدمه في الدقيقة الـ32 بتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أرون كونولي، وإختتم برايتون مهرجان الأهداف، عبر أرون كونولي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65.
وبهذا الانتصار رفع برايتون رصيده من النقاط إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الـ12 في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 11، يحتل بهم المركز السادس. وتواصلت النتائج المخيبة للآمال لتوتنهام في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما تكبد منذ أيام الهزيمة الأثقل في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالخسارة
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ليفربول1

ليفربول يغرد في الصدارة بفوز مثير على ليستر سيتي

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.
عمرو السولية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (5)

عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
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بوكتينيو- مدرب- توتنهام

مدرب توتنهام يكشف حقيقة رحيلة بعد فضيحة بايرن ميونيخ

"ليس لدي شك في أن اللاعبين دائمًا ما يُقدمون الأفضل من أجل الفوز، فهم يلعبون من أجل أنفسهم وعائلاتهم والنادي والجهاز الفني، لا أشك مطلقا في التزامهم".. بهذه الكلمات، تحدث المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق برايتون، التي ستقام في الواحدة والنصف ظهر غدًا السبت، على ملعب "فالمر"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم الهزيمة المؤلمة التي تلقاها الفريق أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة (2-7).
دورى-ابطال-اوروبا

جنابري لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

حصد الألماني سيرجي جنابري جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد العرض المذهل الذي قدمه أمام توتنهام على ملعب الأخير، في المباراة التي فاز بها بايرن ميونيخ بنتيجة ثقيلة استقرت على 7-2، وسجل جنابري من تلك السباعية 4 أهداف "سوبر هاتريك"، ليكون سببا رئيسيا في تلك النتيجة المهينة للسبيرز، وبحسب شركة أوبتا، فإن جنابري بات ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال، يسجل 4 أهداف أو أكثر في شباك الأندية الإنجليزية، في مباراة واحدة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الذي سجل رباعيته في شباك أرسنال.
بايرن-ميونيخ

بايرن ميونيخ يسحق توتنهام بسباعية في دوري الأبطال

سحق بايرن ميونيخ الألماني مضيفه توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 7- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «توتنهام هوتسبير»، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019- 2020. بدأ الفريقان اللقاء بشكل سريع، واستطاع السبيرز أن يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 12 عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون، وجاء الرد البافاري سريعا عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 45، الهدف الثاني للبايرن لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2- 1.
صلاح-وماني‎

ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".
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