برايتون يزيد من آلام توتنهام بثلاثية

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

توتنهام

حقق برايتون فوزًا كبيرًا على توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وافتتح برايتون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عبر نيال موباي، بعد خطأ فادح من حارس السبيرز هوجو لوريس في الإمساك بالكرة، ليخرج بعدها مباشرة من أرض الملعب مصابًا، وعزز برايتون من تقدمه في الدقيقة الـ32 بتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أرون كونولي، وإختتم برايتون مهرجان الأهداف، عبر أرون كونولي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65.

وبهذا الانتصار رفع برايتون رصيده من النقاط إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الـ12 في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 11، يحتل بهم المركز السادس. وتواصلت النتائج المخيبة للآمال لتوتنهام في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما تكبد منذ أيام الهزيمة الأثقل في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالخسارة