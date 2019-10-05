إرهاب

10 ملايين دولار مقابل معلومة عن زعيم داعش بالصحراء

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
داعش - صورة أرشيفية
داعش - صورة أرشيفية
أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن تخصيص مكافأتين، تصل كل منهما إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن مكان عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، وجاء هذا الإعلان في ذكرى مرور عامين على تفجير كمين تبناه داعش، وأودى بحياة 4 جنود أمريكيين و4 نيجريين، على الحدود بين النيجر ومالي. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن المكافأة الأولى يمكن أن تصل إلى 5 ملايين دولار لأي معلومات يمكن أن تسمح بالتعرف على أو تحديد مكان الصحراوي.
وأضاف المسؤول أن الصحراوي تنقل لفترة طويلة جدا بين منظمات إرهابية بينها القاعدة، وأدرج اسمه العام الماضي على اللائحة السوداء الأمريكية، موضحا أن المكافأة الثانية وهي بالقيمة نفسها، مخصصة لمن يسمح بتوقيف أو إدانة أي شخص نفذ أو دبر أو سهل الكمين في أي بلد.اقرأ أيضا| مقتل وإصابة 56 من عناصر داعش في شرق
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الزينبيات-نساء-مسلحات-فى-اليمن (2)

اليمن: ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام في الأسواق

كشف مسؤول أمني في محافظة الجوف اليمنية، شمال شرقي البلاد، عن ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام والعبوات الناسفة، في الأسواق الشعبية ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة. ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، عن قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف العقيد عبد الله البرير، قوله إن أجهزة الأمن تمكنت من إبطال كثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات في الأسواق العامة وممرات الطرق ومدارس الطلاب، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تفننت في تمويه وإخفاء تلك الألغام بعدة طرق، بحيث يصعب اكتشافها ولضمان حصد أكبر عدد من أرواح المدنيين.
طعنات-سكين-جريمة

قتيلان في هجوم بسكين على مقر شرطة في باريس

هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل شخصين هما شرطية والمهاجم ذاته. وقال موقع "سكاي نيوز" بالعربية، إن شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خلال الهجوم، الذي وقع في مديرية شرطة باريس، فيما أشارت مصادر لاحقا إلى أن أحد الشرطيين فارق الحياة. وقال مصدر أمني فرنسي لـوكالة "رويترز"، إنه من المعتقد أن رجلا من الشرطة وراء هجوم باريس. وتوجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 22 مسلحا من طالبان في أفغانستان

أعلنت القوات الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 10 مسلحين من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات في منطقتين تابعتين لإقليم فارياب شمالي البلاد. وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، إن القوات الأفغانية قتلت 4 من عناصر طالبان وأصابت 5 آخرين بعد كمين نصبته لمجموعة من مسلحي طالبان في منطقة "خواجا موساهي" بإقليم فارياب. كما اشتبكت قوات الأمن، مع عناصر طالبان في قرية قزال في حي خواجا سبوزبوش؛ ما أسفر عن مقتل 6 منها وإصابة 7 آخرين، كما أن اثنين من رجال الأمن قتلا خلال الاشتباك.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

مرصد الإفتاء: 29 عملية إرهابية في 10 دول خلال أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، وجاء المؤشر هذا الأسبوع ليشير إلى وقوع 29 عملية إرهابية نفذتها 7 مجموعات إرهابية ضربت 10 دول مختلفة، نتج عنها سقوط 290 شخصا ما بين قتيل ومصاب. وقال المؤشر إن أفغانستان ونيجيريا حلتا في المرتبة الأولى لهذا الأسبوع بواقع 6 عمليات إرهابية في كل منهما بما نسبته 31%، إذ نفذت جماعة "بوكو حرام" العمليات الـ6 التي شهدتها نيجيريا.
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حركة-طالبان

مقتل وإصابة 22 مسلحا من طالبان في أفغانستان

أعلنت القوات الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 10 مسلحين من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات في منطقتين تابعتين لإقليم فارياب شمالي البلاد. وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، إن القوات الأفغانية قتلت 4 من عناصر طالبان وأصابت 5 آخرين بعد كمين نصبته لمجموعة من مسلحي طالبان في منطقة "خواجا موساهي" بإقليم فارياب. كما اشتبكت قوات الأمن، مع عناصر طالبان في قرية قزال في حي خواجا سبوزبوش؛ ما أسفر عن مقتل 6 منها وإصابة 7 آخرين، كما أن اثنين من رجال الأمن قتلا خلال الاشتباك.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

مرصد الإفتاء: 29 عملية إرهابية في 10 دول خلال أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، وجاء المؤشر هذا الأسبوع ليشير إلى وقوع 29 عملية إرهابية نفذتها 7 مجموعات إرهابية ضربت 10 دول مختلفة، نتج عنها سقوط 290 شخصا ما بين قتيل ومصاب. وقال المؤشر إن أفغانستان ونيجيريا حلتا في المرتبة الأولى لهذا الأسبوع بواقع 6 عمليات إرهابية في كل منهما بما نسبته 31%، إذ نفذت جماعة "بوكو حرام" العمليات الـ6 التي شهدتها نيجيريا.
داعش

مقتل وإصابة 56 من عناصر داعش في شرق أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 50 من عناصر داعش بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية مستمرة شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 من عناصر داعش سقطوا بين قتيل ومصاب منذ أن بدأت القوات الأمنية الأفغانية العمليات المشتركة في إقليم ننجارهار. وأفاد "فيلق سيلاب 201"، في بيان، بأن 44 من عناصر داعش قتلوا وأصيب 12 آخرون خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية حتى الآن، مضيفا أن قوات الأمن دمرت أيضا مختلف الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال نفس العمليات.
طالبان

مقتل وإصابة 33 مسلحا من طالبان في أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 33 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح خلال عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليمي جازني ولوجار في أفغانستان. وأفاد فيلق الرعد 203، في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الإثنين، بأن القوات الأمريكية شنت غارات جوية في منطقة واقعة في ضواحي إقليم غازني، مضيفا أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 17 من مقاتلي طالبان وإصابة 3 آخرين وتدمير 4 دراجات نارية للمقاتلين، وأن القوات الأمريكية شنت أيضا غارات جوية في لوجار، ما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان وجرح متشدد ثالث.
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