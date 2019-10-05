10 ملايين دولار مقابل معلومة عن زعيم داعش بالصحراء

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

داعش - صورة أرشيفية

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن تخصيص مكافأتين، تصل كل منهما إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن مكان عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، وجاء هذا الإعلان في ذكرى مرور عامين على تفجير كمين تبناه داعش، وأودى بحياة 4 جنود أمريكيين و4 نيجريين، على الحدود بين النيجر ومالي. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن المكافأة الأولى يمكن أن تصل إلى 5 ملايين دولار لأي معلومات يمكن أن تسمح بالتعرف على أو تحديد مكان الصحراوي.

وأضاف المسؤول أن الصحراوي تنقل لفترة طويلة جدا بين منظمات إرهابية بينها القاعدة، وأدرج اسمه العام الماضي على اللائحة السوداء الأمريكية، موضحا أن المكافأة الثانية وهي بالقيمة نفسها، مخصصة لمن يسمح بتوقيف أو إدانة أي شخص نفذ أو دبر أو سهل الكمين في أي بلد.اقرأ أيضا| مقتل وإصابة 56 من عناصر داعش في شرق