رغم التحالفات.. هواوي تضع خطط الانتصار على ترامب

وجدت الولايات المتحدة الأمريكية صعوبات واضحة للحد من العلاقات بين الصين وعدد من البلدان على مستوى العالم، وذلك في أعقاب قراراتها العقابية لشركة هواوي

تحرير:محمود نبيل ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م

ترامب وهواوي

بدا من الواضح أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لحصر التكنولوجيا الصينية، وبالأخص ما يتعلق منها بخطط شركة هواوي للجيل الخامس، تواجه صعوبات واضحة في الوقت الحالي، لا سيما أن ذلك قد يحتاج لتعاون مكثف من بلدان أخرى. حلفاء الولايات المتحدة وجدوا أيضًا صعوبات مماثلة لحصر التكنولوجيا الصينية، خاصة أنها تمتلك قوة كبيرة على مستوى المشروعات التي تحتاج لها تلك البلدان، بالإضافة إلى عمق العلاقات التجارية بين الصين وتلك البلدان بشكل واضح، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الاستثمارات.

صحيفة "نيكي" اليابانية أشارت إلى صعوبات واضحة لتطبيق مثل هذه الإستراتيجية، فبعد وقت قصير من إعلان أن شركة "NTT Docomo"، أكبر مشغل للهاتف المحمول في اليابان، لن تقدم أجهزة من شركة هواوي الصينية لاستخدامها في شبكة الجيل الخامس، أعلنت الشركة الصينية أن منتجاتها الجديدة ستقدم بدون تطبيقات جوجل. وتشير هذه