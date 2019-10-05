حافظي على يديك شابة مع التقدم في العمر

الشيخوخة هي عملية طبيعية، مع تقدمك في العمر سوف يمر جسمك بالتغييرات المختلفة وعادة ما تظهر بعض علامات الشيخوخة المرئية على سطح بشرتك خاصة على يديك
الكثير منا يعتني بالبشرة مع تقدمنا في العمر ولكن غالبا ما نهمل أيدينا، من خلال تطبيق العناية بالبشرة على يديك فإنك تساعدها على التقدم في السن بشكل صحيح مع الحفاظ على جمالها الطبيعي، يعد ترطيب وحماية يديك في المنزل عاملا أساسيا في الحفاظ على أيدي الشباب ومع ذلك إذا كنت تعاني من قشور سميكة أو طفح جلدي أحمر أو بقع بنية كبيرة لن تختفي فقد يكون الوقت قد حان لرؤية طبيب الأمراض الجلدية سيبحث في الأعراض ويستبعد أي حالات مرضية مثل الأكزيما.
دعونا نلقِ نظرة فاحصة على علامات شيخوخة البشرة على اليدين وما يمكنك القيام به للحفاظ على يديك لتبدو شابة.
التصبغات والبقع
اليدان أماكن شائعة لتطور البقع وكذلك وجهك
وصدرك وتتكون من بقع مسطحة مستديرة على جلدك من اللون البني إلى الأسود، على الرغم
من أن هذه البقع يمكن أن تظهر بالتأكيد مع تقدم العمر إلا أن الاسم مضلل بعض الشيء؛ لأن هذه البقع ناتجة أساسًا عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV).
ويتم الوقاية
التصبغات والبقع
اليدان أماكن شائعة لتطور البقع وكذلك وجهك
وصدرك وتتكون من بقع مسطحة مستديرة على جلدك من اللون البني إلى الأسود، على الرغم
من أن هذه البقع يمكن أن تظهر بالتأكيد مع تقدم العمر إلا أن الاسم مضلل بعض الشيء؛ لأن هذه البقع ناتجة أساسًا عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV).
ويتم الوقاية منها عن طريق تقليل التعرض
للأشعة فوق البنفسجية، حماية يديك من خلال تطبيق واقي الشمس يوميا وعند اختياره
إليك بعض الأشياء المهمة التي يجب تذكرها:
استخدم واقي شمسي SPF 30 كحد أدنى.
اختيار واقي الشمس واسع الطيف يوفر حماية UVA وUVB.
تطبيق واقي الشمس على مدار السنة وخاصة بين الظهر والساعة 4 مساءً.
أما إذا كانت لديك بالفعل يمكنك معالجتها في
المنزل باستخدام علاجات التقشير الكيميائي والأدوية حيث تعمل هذه العلاجات عن طريق
إزالة الطبقة العليا من بشرتك حتى يتم الكشف عن بشرة أكثر نعومة وشبابًا تحتها.
بشرة جافة متقشرة:
غالبًا ما ينظر إلى البشرة الجافة المتقشرة
مع تقدم العمر ولكنها ليست بالضرورة حتمية فمع قلة الماء والنوم يمكن أن يجف جلدك والتدخين
يمكن أن يجعل الجلد الجاف أسوأ عن طريق إزالة الرطوبة الطبيعية كما يمكن أن يؤدي
ضعف الدورة الدموية أيضًا إلى جفاف بشرتك. يمكن إحضاره بواسطة نظام غذائي يفتقر
إلى الكميات الموصى بها من بعض المعادن والمواد الغذائية، قلة النوم، عدم ممارسة
الرياضة والطقس البارد والجاف قد يزيد من جفاف اليدين.
يمكنك تجنب جفاف الأيدي عن طريق:
استخدام الصابون والمستحضرات غير المعطرة خاصةً إذا كانت بشرتك حساسة.
وضع كريم اليد في كل مرة تغسل يديك.
منع غمر يديك في الماء لفترة طويلة من الزمن كلما أمكن ذلك.
إذا لم تتمكن من تجنب ملامسة الماء تمامًا قلل من الأنشطة المتعلقة بالمياه.
التجاعيد:
تتطور التجاعيد نتيجة لفقدان الكولاجين حيث
تتوفر هذه الألياف القائمة على البروتين بسهولة أكبر عندما تكون أصغر سنًّا.
التدخين مسؤول مباشرة عن فقدان الكولاجين، كما
أنه يؤدي إلى انخفاض في إنتاج الكولاجين في المستقبل كما يساهم التعرض للأشعة فوق
البنفسجية في ظهور التجاعيد في بشرتك لذا يجب استخدام واقي الشمس يوميا وكريم مرطب
مشتق فيتامين أ حيث يساعد في جعل بشرتك تبدو أكثر نعومة.
الأظافر الصفراء:
يمكن أن تظهر أظافرك علامات شيخوخة البشرة
المبكرة لأنها في الواقع جزء من بشرتك حيث تصنع الأظافر من الكيراتين وهو عبارة عن
ألياف بروتينية تنمو بشكل طبيعي إلى الخارج من أصابعك.
على الرغم من
أن فطريات الأظافر يمكن أن تحول لون الأظافر إلى اللون الأصفر إلا أن حالات أخرى
من الأظافر الصفراء قد تكون مرتبطة بالإجهاد أو العدوى أو الحالات الطبية الأخرى
الكامنة.
يمكن للطبيب تحديد ما إذا كان هذا مرتبطا بعدوى
فطرية أو أي نوع آخر من الحالات الطبية، يمكن أن يتسبب تدخين السجائر أيضًا في
تحول أظافرك إلى اللون الأصفر.
الروتين اليومي لأيدي شابة:
اغسل يديك بصابون خفيف غير معطر.
استخدم واقي الشمس اختر منتجًا يحتوي على SPF 30 على الأقل.
تحقق من أن أظافرك ليس بها أي هشاشة أو عقبات وابردها في اتجاه واحد لمنع الكسر.
إذا كنت تنظف، ارتد قفازات مطاطية أو مبطنة بالقطن لحمايتها من أي التعرض للمواد الكيميائية.
في الليل ضع مرهما أو كريما أكثر سماكة.
فكر في استخدام مقشر يوميًّا أو مقشر كيميائي مرة واحدة في الأسبوع.
استخدام مزيل طلاء غير الأسيتون لمنع هش الأظافر.
من المهم أيضًا الحفاظ على نمط حياة صحي شامل
لمنع شيخوخة البشرة مثل:
الإقلاع عن التدخين.
اشرب الكثير من الماء كل يوم.
احصل على 7 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة.
تمرن بانتظام.
تناول حمية صحية مليئة بالخضراوات والفواكه.