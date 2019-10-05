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حافظي على يديك شابة مع التقدم في العمر

الشيخوخة هي عملية طبيعية، مع تقدمك في العمر سوف يمر جسمك بالتغييرات المختلفة وعادة ما تظهر بعض علامات الشيخوخة المرئية على سطح بشرتك خاصة على يديك
تحرير:أمنية مراد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
العناية باليد
العناية باليد
الكثير منا يعتني بالبشرة مع تقدمنا في العمر ولكن غالبا ما نهمل أيدينا، من خلال تطبيق العناية بالبشرة على يديك فإنك تساعدها على التقدم في السن بشكل صحيح مع الحفاظ على جمالها الطبيعي، يعد ترطيب وحماية يديك في المنزل عاملا أساسيا في الحفاظ على أيدي الشباب ومع ذلك إذا كنت تعاني من قشور سميكة أو طفح جلدي أحمر أو بقع بنية كبيرة لن تختفي فقد يكون الوقت قد حان لرؤية طبيب الأمراض الجلدية سيبحث في الأعراض ويستبعد أي حالات مرضية مثل الأكزيما. دعونا نلقِ نظرة فاحصة على علامات شيخوخة البشرة على اليدين وما يمكنك القيام به للحفاظ على يديك لتبدو شابة.
  التصبغات والبقع اليدان أماكن شائعة لتطور البقع وكذلك وجهك وصدرك وتتكون من بقع مسطحة مستديرة على جلدك من اللون البني إلى الأسود، على الرغم من أن هذه البقع يمكن أن تظهر بالتأكيد مع تقدم العمر إلا أن الاسم مضلل بعض الشيء؛ لأن هذه البقع ناتجة أساسًا عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV). ويتم الوقاية
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